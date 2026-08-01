Звезда "Универа" раскрыла истинное лицо коллег по сериалу

Анна Кузина, звезда сериала "Универ" рассказала о том, что ей писали коллеги-россияне.

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Актриса "Универа" про общение с коллегами / Коллаж Главред, фото Facebook/kuzli4

Кратко:

О чем рассказала украинская актриса

Как сложилось ее общение с россиянами

Популярная украинская актриса, которая прославилась благодаря роли в российском сериале "Универ" Анна Кузина, рассказала об отношениях с российскими коллегами по сериалу.

Как известно, там в частности снимался актер из Украины Виталий Гогунский, который предал свою страну и сделал ряд циничных заявлений в поддержку России и террориста Путина.

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По словам Кузиной, которую цитирует Обоз.ua, которая в сериале сыграла Яну Семакину, с коллегами по съемочной площадке у нее были нормальные профессиональные отношения.

Актриса Анна Кузина рассказала о съемках в РФ / Фото Instagram/anna_kuzina_official

"Хорошо помню, что даже во время Революции достоинства мои коллеги по съемкам поддерживали меня и украинцев. Это было совсем другое время. По крайней мере, таким я его запомнила. Мы дружили, много времени проводили вместе. Но после того, что произошло, между нами образовалась слишком большая пропасть. У каждого своя позиция, свои ценности. Я не вижу возможности поддерживать те отношения, которые были раньше", – заявила актриса.

Кроме того, актриса заявила, что в первые дни полномасштабного вторжения коллеги по сериалу звонили и спрашивали, как на и все ли с ней в порядке.

Актриса Анна Кузина рассказала о съемках в РФ / Фото Instagram/anna_kuzina_official

"А потом общение просто сошло на нет. И я тоже перестала выходить на связь. Помню, как сначала многие публиковали посты со словами "Нет войне", но буквально за очень короткое время эти посты исчезли. Возможно, им сказали их удалить, возможно, они находились под давлением – теперь это уже не имеет никакого значения. Между нами образовалась слишком большая пропасть. Какими бы теплыми ни были наши отношения когда-то, все это осталось в прошлом", - добавила она.

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О персоне: Анна Кузина Анна Кузина - украинская актрисатеатра и кино. Наиболее известна благодаря роли председателя студенческого профкома Яны Семакиной в сериалах "Универ. Новая общага", "СашаТаня" и "Универ. 10 лет спустя".

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