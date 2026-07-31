Сколько на самом деле служит бытовая техника: когда менять холодильник и стиралку

Производители, мастера по ремонту и журнал Consumer Reports определили средний срок службы основных бытовых приборов в доме - от 10 до 17 лет.

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Сколько лет могут прослужить холодильник, стиральная машина и другие бытовые приборы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео / YouTube

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Сколько реально служит холодильник, стиральная машина и бойлер

Какую технику ремонтировать уже не имеет смысла

Когда стоит откладывать средства на замену

Холодильник в среднем работает 13 лет, стиральная машина - около десяти, а водонагреватель выходит из строя уже на 10–11-м году эксплуатации. Такие усредненные сроки службы основной бытовой техники привело американское издание SlashGear, опираясь на статистику Consumer Reports.

Холодильник при этом возглавляет два разных списка: он относится и к самым долговечным приборам (12–15 лет), и к тем, которые чаще всего выходят из строя. В большинстве случаев его ремонт обходится дешевле, чем покупка новой модели, а срок службы продлевают регулярная очистка конденсатора и уплотнителей, а также своевременная замена фильтров.

Наибольший запас прочности - у плит и духовок: 13–17 лет, причем газовые модели обычно служат дольше электрических. Критическим фактором здесь является чистота: скопившийся жир и грязь нарушают работу температурных датчиков и повышают риск поломки. Такие приборы также поддаются ремонту, поэтому спешить с заменой не стоит.

Самый короткий ресурс - у "рабочей тройки"

Посудомоечная и стиральная машины вместе с микроволновой печью служат около десяти лет, и большинство проблем с ними возникает не из-за износа, а из-за ошибок в эксплуатации. Речь идет о забитых фильтрах и систематической перегрузке. Срок службы стиральной машины напрямую зависит от очистки барабана и фильтров, а также от своевременной замены шлангов.

Отдельный случай - микроволновая печь: после серьезной поломки её, в отличие от остальной техники, почти никогда не восстанавливают.

Сушильные машины при условии регулярного удаления ворса из фильтра и вентиляционного канала служат примерно 13 лет. Кондиционеры часто превышают отметку в 15 лет, а при надлежащем уходе доживают до двух десятилетий. Такой же ресурс имеют и домашние системы отопления, но они требуют регулярных профессиональных осмотров.

Бойлер: вопрос не только в деньгах

Самый короткий срок - у водонагревателя: 10–11 лет. Речь идет не только о затратах на новую технику, ведь ежегодное обслуживание необходимо для удаления осадка из бака, а его отсутствие грозит протечкой, пожаром и отравлением угарным газом.

Приведенные цифры являются средними статистическими показателями, а не гарантией: конкретный прибор может выйти из строя на второй год или отработать три десятилетия. Однако если техника уже достигла своего среднего возраста, издание советует либо заменить её сразу, либо, по крайней мере, начать откладывать средства на замену.

"В конце концов, вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет", - резюмирует издание.

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Об источнике: SlashGear SlashGear - это издание, специализирующееся на автомобильной тематике. Ежемесячно его читают более 5 миллионов человек, и оно предоставляет достоверные ежедневные новости и комментарии обо всём, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

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