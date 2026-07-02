Одна мелочь может повредить холодильник: почему под полками появляется вода

Причин, по которым в холодильнике скапливается вода, может быть несколько.

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Почему в холодильнике скапливается конденсат / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему внизу холодильника скапливается вода

Как самостоятельно устранить проблему без мастера

Некоторые люди могут заметить, что в холодильнике под нижними полками регулярно скапливается вода. Эту проблему не стоит игнорировать, ведь со временем это может привести к серьезным последствиям. Однако, прежде чем вызывать мастера, следует проверить прибор самостоятельно.

Главред решил разобраться, почему вода скапливается в холодильнике и как это исправить.

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Почему вода появляется внизу холодильника

Если вода регулярно появляется внизу холодильника, причиной этого может быть слив. Именно в нем часто скапливаются крошки, частицы пищи и лед, которые блокируют надлежащий отвод конденсата, пишет trojmiasto.pl.

Когда слив конденсата не забит, вода со задней стенки стекает за пределы прибора в специальный контейнер. Проблема возникает, когда канал забивается грязью или замерзает. Тогда воде некуда стекать, она возвращается в холодильник и начинает скапливаться внизу.

Почему появляется вода под полками холодильника

Изношенные или грязные уплотнители дверей холодильника также могут привести к образованию влаги. Если они пропускают теплый воздух, влага накапливается быстрее, и система слива подвергается большей нагрузке.

Ежедневные привычки также играют свою роль. Если класть горячие продукты в холодильник и часто и долго открывать дверцу, количество влаги внутри увеличивается. Это, в свою очередь, способствует образованию конденсата.

Как помыть холодильник изнутри / Инфографика: Главред

Как удалить воду из холодильника

Чтобы удалить воду из холодильника, его нужно отключить от сети и вынуть все продукты, чтобы получить легкий доступ к задней стенке и дну прибора.

Скопившуюся воду следует удалить губкой и тщательно высушить внутреннюю часть холодильника.

После этого нужно найти небольшое дренажное отверстие в канале внизу задней стенки холодильника и осторожно прочистить его мягкой проволокой, зубочисткой или ватным тампоном.

Как быстро помыть холодильник – видео:

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