Одна мелочь может повредить холодильник: почему под полками появляется вода

Вы узнаете:
- Почему внизу холодильника скапливается вода
- Как самостоятельно устранить проблему без мастера
Некоторые люди могут заметить, что в холодильнике под нижними полками регулярно скапливается вода. Эту проблему не стоит игнорировать, ведь со временем это может привести к серьезным последствиям. Однако, прежде чем вызывать мастера, следует проверить прибор самостоятельно.
Главред решил разобраться, почему вода скапливается в холодильнике и как это исправить.
Почему вода появляется внизу холодильника
Если вода регулярно появляется внизу холодильника, причиной этого может быть слив. Именно в нем часто скапливаются крошки, частицы пищи и лед, которые блокируют надлежащий отвод конденсата, пишет trojmiasto.pl.
Когда слив конденсата не забит, вода со задней стенки стекает за пределы прибора в специальный контейнер. Проблема возникает, когда канал забивается грязью или замерзает. Тогда воде некуда стекать, она возвращается в холодильник и начинает скапливаться внизу.
Почему появляется вода под полками холодильника
Изношенные или грязные уплотнители дверей холодильника также могут привести к образованию влаги. Если они пропускают теплый воздух, влага накапливается быстрее, и система слива подвергается большей нагрузке.
Ежедневные привычки также играют свою роль. Если класть горячие продукты в холодильник и часто и долго открывать дверцу, количество влаги внутри увеличивается. Это, в свою очередь, способствует образованию конденсата.
Как удалить воду из холодильника
Чтобы удалить воду из холодильника, его нужно отключить от сети и вынуть все продукты, чтобы получить легкий доступ к задней стенке и дну прибора.
Скопившуюся воду следует удалить губкой и тщательно высушить внутреннюю часть холодильника.
После этого нужно найти небольшое дренажное отверстие в канале внизу задней стенки холодильника и осторожно прочистить его мягкой проволокой, зубочисткой или ватным тампоном.
Как быстро помыть холодильник – видео:
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Об источнике: Trojmiasto.pl
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