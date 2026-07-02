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Зачем французы натирают окна мелом в жару: хитрый лайфхак, который работает

Дарья Пшеничник
2 июля 2026, 05:11
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Все больше исследований свидетельствуют о том, что за этим необычным способом охлаждения стоит вполне реальная наука.

Зачем французы натирают окна мелом в жару: хитрый лайфхак, который работает
Мел на окнах вместо кондиционера / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Для чего французы натирают окна мелом
  • Какие еще интересные методы спасения от жары предлагают исследователи

Франция страдает от рекордной жары - столбики термометров в некоторых регионах уверенно пересекли отметку в +40 °C. На фоне этого в магазинах страны зафиксировали неожиданный дефицит: с полок массово исчезает копеечный и обычно непопулярный продукт - молотый мел, известный как Blanc de Meudon (медонский мел).

Как сообщает BBC, изобретательные французы нашли альтернативное применение веществу, которое обычно используют для чистки или ремонта. Теперь им массово белят окна школ, квартир и частных домов, чтобы спастись от изнурительной жары.

Простая смесь против солнца: как это работает

Секрет "мелового кондиционера" прост: порошок разбавляют водой и наносят на стекло. После высыхания образуется белое матовое покрытие. Оно пропускает достаточно света, но действует как мощный тепловой щит.

Учёные подтверждают, что за этим народным методом стоит чистая наука.

Карбонат кальция (основа мела) прекрасно отражает ультрафиолетовое и ближнее инфракрасное излучение - именно ту часть солнечного спектра, которая больше всего нагревает помещение.

Этот материал настолько эффективен и устойчив к радиации, что его наночастицы уже используют в лабораториях для создания инновационных "суперохлаждающих" красок и специальных тканей.

В то же время даже обычная белая краска на поверхности здания снижает температуру на противоположной стороне как минимум на 1,7 °C в самый жаркий час дня. Современные же ультрабелые разработки способны отражать до 98,1 % солнечного света, а в сочетании со специальной подкладкой - снижать температуру внутри помещения на впечатляющие 7,6 °C.

Почему белые крыши снова становятся популярными

Трендовый интернет-лайфхак быстро вышел за пределы соцсетей. Помимо владельцев квартир, этот метод взяли на вооружение и муниципалитеты - мелом закрашивают окна во многих французских школах. Хотя чиновники признают, что это временное решение, а не панацея (зданиям всё равно нужна качественная теплоизоляция крыш), метод стал спасительным в пик жары.

В то же время во Франции набирает обороты движение "le cool roofing" (прохладные крыши). Это возвращение к тысячелетним традициям южных стран (например, Греции), где дома традиционно белят известью. Такой подход имеет следующие преимущества:

  • Экологичность: в отличие от кондиционеров, которые охлаждают комнату, но выбрасывают тонны тепла на улицу и потребляют мегаватты энергии, белое покрытие является абсолютно экологичным.
  • Эффективность для городов: исследования показывают, что если бы все крыши Лондона покрасили в белый цвет, это снизило бы среднюю температуру в городе во время жары на 0,8 °C и спасло бы около 249 жизней за один сезон.

Какую неожиданную альтернативу мелу предлагают исследователи

Для тех, у кого под рукой нет медонского мела, британские исследователи экспериментально подтвердили ещё один необычный, но действенный лайфхак. Окна можно покрыть обычным йогуртом.

Тонкая молочная пленка на стекле в солнечную погоду способна снизить температуру в комнате в среднем на 0,6 °C, а в пиковые часы - аж на 3,5 °C. Исследователи уверяют, что специфический кислый запах отталкивает лишь поначалу, ведь после полного высыхания йогурта он быстро исчезает.

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Об источнике: BBC

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей - крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек по всему миру (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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Франция жара лайфхак
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