Без кондиционера и вентилятора: простой фокус мгновенно охладит дом в жару

В самые жаркие часы дня окна и шторы лучше держать закрытыми, чтобы не впускать горячий воздух.

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Как обойтись без вентилятора в жару / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот

Вы узнаете:

В самые жаркие часы дня окна и шторы лучше держать закрытыми

Для лучшей циркуляции воздуха днём рекомендуется закрывать двери

Дополнительный эффект даёт светоотражающая плёнка на стеклах

Даже небольшое количество солнечного тепла быстро нагревает помещение, поэтому в жаркие дни особенно важно поддерживать комфортную температуру внутри дома, особенно если в семье есть дети или домашние животные.

Существует несколько простых приёмов, которые помогают снизить нагрев жилья без кондиционера, пишет Express.

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В самые жаркие часы дня окна и шторы лучше держать закрытыми, чтобы не впускать горячий воздух. Проветривать помещение эффективнее рано утром или поздно вечером, когда температура на улице ниже.

Обычный вентилятор можно сделать более эффективным, если поставить перед ним ёмкость со льдом — поток воздуха станет заметно прохладнее. Также полезно направлять вентилятор в открытое окно вечером, чтобы выводить накопившееся тепло наружу.

Для лучшей циркуляции воздуха днём рекомендуется закрывать двери в неиспользуемые комнаты. Вечером, наоборот, можно открывать внутренние двери и окна с разных сторон дома, создавая сквозняк и ускоряя охлаждение. Если окна расположены только с одной стороны, движение воздуха можно усилить с помощью вентилятора.

Дополнительный эффект даёт светоотражающая плёнка на стеклах, которая снижает нагрев и уменьшает солнечные блики. В некоторых случаях используют даже подручные материалы вроде фольги.

Помочь в охлаждении дома могут и вытяжные вентиляторы. При открытых дверях они способствуют удалению тёплого воздуха, особенно после готовки или душа. При этом важно обеспечить приток свежего воздуха через окна или вентиляцию.

Не стоит забывать и о личном комфорте: тёплый душ помогает мягко снизить температуру тела, а лёгкая свободная одежда из натуральных тканей улучшает теплообмен и делает жару более переносимой.

Смотрите видео - спасение от жары:

Семейный врач Мария Витковская в эфире телеканала 1+1 рассказала, что плотные шторы могут быть простым и безопасным способом снизить температуру в помещении. Она пояснила, что они хорошо задерживают солнечный свет, который является главным фактором нагрева комнаты.

"Они действительно работают на все 100%, потому что именно солнечные лучи нагревают комнату, вызывая сильный жар", — подчеркнула Витковская.

Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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