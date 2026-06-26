Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Стерилизация банок станет быстрее благодаря духовке и микроволновке. Правильная стерилизация банок поможет избежать порчи домашних консервов.

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Самый простой способ стерилизации банок / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как быстро подготовить банки к консервированию

Каких ошибок следует избегать при стерилизации тары

Стерилизация банок перед заготовками на зиму часто становится самым сложным этапом. На кухне становится жарко от пара, а обработка каждой банки над кастрюлей отнимает немало времени. Однако отказываться от стерилизации нельзя. Если на стекле или крышках останутся микроорганизмы, консервы могут испортиться: маринад помутнеет, крышки вздуются, а в отдельных случаях возникнет риск развития опасных бактерий. Главред расскажет о том, как правильно стерилизовать банки.

Чтобы упростить процесс, не обязательно стерилизовать банки над кипящей водой. Гораздо быстрее и удобнее сделать это в микроволновой печи или духовке. Так можно одновременно обработать несколько банок и избежать лишней жары на кухне.

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Стерилизация банок в микроволновой печи

Этот способ подходит для банок объемом до 1 литра. Он занимает всего несколько минут и не требует кипячения большого количества воды. Банки тщательно вымойте пищевой содой или горчичным порошком. В каждую банку налейте примерно 1,5–2 см воды. Ставить пустые банки в микроволновую печь нельзя, так как стекло может треснуть. Во время нагрева вода образует пар, который и обеспечит стерилизацию. Включите микроволновую печь на максимальную мощность (700–800 Вт) на 3–5 минут. Вода должна закипеть, а стенки банок — покрыться конденсатом. Осторожно достаньте банки сухими прихватками или полотенцем, слейте остатки воды и поставьте их горлышком вниз на чистое полотенце до полного высыхания.

Стерилизация банок в духовке

Преимущество этого способа — возможность одновременно стерилизовать большое количество тары. В духовке можно разместить от 6 до 10 небольших банок или несколько трехлитровых. После мытья банки оставьте слегка влажными.

Поставьте банки только в холодную духовку, оставляя между ними небольшой зазор. Влажные банки размещайте вверх дном, сухие — дном вниз. Установите температуру 120–130 °C. После достижения нужной температуры стерилизуйте банки объемом 0,5–1 литр 10–15 минут, а банки объемом 2–3 литра — 20–25 минут. После выключения духовки оставьте банки внутри ещё на 10–15 минут, чтобы они постепенно остыли.

Видео о том, как правильно стерилизовать банки, можно посмотреть здесь:

Горячие банки доставайте только сухим полотенцем или прихватками. От контакта с влажной тканью горячее стекло может треснуть.

После стерилизации банки сразу накройте стерильными крышками. Для их дезинфекции достаточно залить крышки кипятком на 5 минут — этого вполне хватит для безопасной консервации.

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