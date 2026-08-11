Слива отблагодарит обильным урожаем: что обязательно нужно сделать в августе

Слива может обильно плодоносить годами, но густая крона постепенно отнимает у нее силы и снижает качество урожая.

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Когда и как правильно обрезать сливу / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

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Когда обрезать сливу летом

Для чего нужна летняя обрезка

Как правильно прореживать крону сливы

Слива может радовать пышной кроной, но в то же время постепенно терять способность давать обильный урожай. Причина часто заключается не в возрасте или недостатке удобрений, а в чрезмерном загущении побегов.

Главред расскажет, как и когда нужно обрезать сливу летом.

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Когда нужно обрезать сливу

Чаще всего садоводы приступают к работе после завершения плодоношения. Для ранних и среднеспелых сортов это конец июля – начало августа, пишет Deccoria. Если же урожай созревает позже, лучше дождаться его полного сбора. Рекомендуем выбрать сухую погоду без сильного ветра, ведь именно тогда срезы быстрее подсыхают и реже поражаются болезнями.

Почему не стоит торопиться

Главная ошибка - пытаться проредить крону за один сезон. Слива плохо переносит большие раны, поэтому радикальное вмешательство может ослабить дерево. Безопаснее ежегодно проводить умеренную формировку, постепенно открывая крону для солнца и воздуха.

Что любит и чего не любит слива / Инфографика: Главред

На какие ветви обратить внимание

Прежде всего рекомендуем удалять побеги, растущие вертикально вверх, перекрещивающиеся или направленные внутрь. Именно они создают лишнюю тень и мешают развитию плодовой древесины. После прореживания плоды получают больше света, лучше созревают и приобретают насыщенный вкус.

Старые ветки и их замена

Слива хорошо плодоносит на древесине нескольких предыдущих лет, но примерно через 4–5 сезонов её продуктивность снижается. Такие ветки не обязательно вырезать полностью - достаточно укоротить их до сильного молодого побега, чтобы стимулировать обновление.

Важные нюансы

Не следует считать, что большое количество ветвей гарантирует обильный урожай. Наоборот, чрезмерно густая крона приводит к конкуренции между побегами, а плоды внутри остаются мелкими и менее качественными. В то же время обрезка не является средством борьбы с вредителями - её задача заключается в формировании здоровой структуры дерева.

Перед работой стоит проверить секатор: он должен быть острым и чистым. Тупое лезвие повреждает ткани, а грязное может переносить болезни между деревьями.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать сливу и абрикос летом:

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