Слива отблагодарит обильным урожаем: что обязательно нужно сделать в августе

Читайте в материале:
- Когда обрезать сливу летом
- Для чего нужна летняя обрезка
- Как правильно прореживать крону сливы
Слива может радовать пышной кроной, но в то же время постепенно терять способность давать обильный урожай. Причина часто заключается не в возрасте или недостатке удобрений, а в чрезмерном загущении побегов.
Главред расскажет, как и когда нужно обрезать сливу летом.
Когда нужно обрезать сливу
Чаще всего садоводы приступают к работе после завершения плодоношения. Для ранних и среднеспелых сортов это конец июля – начало августа, пишет Deccoria. Если же урожай созревает позже, лучше дождаться его полного сбора. Рекомендуем выбрать сухую погоду без сильного ветра, ведь именно тогда срезы быстрее подсыхают и реже поражаются болезнями.
Почему не стоит торопиться
Главная ошибка - пытаться проредить крону за один сезон. Слива плохо переносит большие раны, поэтому радикальное вмешательство может ослабить дерево. Безопаснее ежегодно проводить умеренную формировку, постепенно открывая крону для солнца и воздуха.
На какие ветви обратить внимание
Прежде всего рекомендуем удалять побеги, растущие вертикально вверх, перекрещивающиеся или направленные внутрь. Именно они создают лишнюю тень и мешают развитию плодовой древесины. После прореживания плоды получают больше света, лучше созревают и приобретают насыщенный вкус.
Старые ветки и их замена
Слива хорошо плодоносит на древесине нескольких предыдущих лет, но примерно через 4–5 сезонов её продуктивность снижается. Такие ветки не обязательно вырезать полностью - достаточно укоротить их до сильного молодого побега, чтобы стимулировать обновление.
Важные нюансы
Не следует считать, что большое количество ветвей гарантирует обильный урожай. Наоборот, чрезмерно густая крона приводит к конкуренции между побегами, а плоды внутри остаются мелкими и менее качественными. В то же время обрезка не является средством борьбы с вредителями - её задача заключается в формировании здоровой структуры дерева.
Перед работой стоит проверить секатор: он должен быть острым и чистым. Тупое лезвие повреждает ткани, а грязное может переносить болезни между деревьями.
Смотрите видео о том, как правильно обрезать сливу и абрикос летом:
@vasilyevnaolesya Летняя обрезка сливы #сад#огород#деревня#fyp#reels♬ оригинальная аудиозапись - VasilyevnaOlesya
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Об источнике: Deccoria
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