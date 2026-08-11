Письмо о крупном наследстве сначала кинули в мусор: семья не знала главного

Женщина получила неожиданное письмо о крупном наследстве и решила, что это обман, пока похожее сообщение не пришло ее двоюродной сестре.

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Девушка хотела выбросить письмо, которые сделало ее сказочно богатой / Коллаж Главред, фото: Freepik, Mirror

Вы узнаете:

Почему письмо о крупном наследстве сначала отправили в мусор

Как поиски наследников растянулись на три страны

На что наследница потратила неожиданно полученные деньги

Жительница Новой Зеландии едва не лишилась крупного наследства, посчитав неожиданное письмо обычной мошеннической схемой. Однако после разговора с родственницей она решила проверить информацию и выяснила, что действительно имеет право на часть состояния своей дальней родственницы из Великобритании.

42-летняя Кэролайн Фостер из Окленда получила письмо от британской генеалогической компании Finders International. В нем сообщалось, что после смерти жительницы графства Эссекс Джун Баркер она может претендовать на часть наследства, общая стоимость которого превышает 600 тысяч фунтов стерлингов (примерно 36,3 млн гривен). Об этом пишет Mirror.

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Почему женщина решила, что письмо от мошенников

По словам Кэролайн, сначала она была уверена, что столкнулась с очередной аферой. Она никогда не слышала о Джун Баркер и не знала, что у нее могут быть родственники в Великобритании.

42-летняя Кэролайн Фостер из Окленда / Фото: Mirror

"Письмо пришло совершенно неожиданно, в нем говорилось, что умер родственник в Великобритании и что я потенциально могу стать наследницей. Я помнила, как подумала: "Не может быть, чтобы это было правдой". Скорее всего, это мошенничество", - рассказала наследница.

Все изменилось после того, как двоюродная сестра из Веллингтона сообщила, что получила аналогичное письмо. Тогда женщина решила проверить компанию Finders International, убедилась, что она действительно занимается поиском наследников, и связалась с ее представителями.

Джун Баркер скончалась в апреле 2021 года в возрасте 92 лет / Фото: Mirror

Как выяснилось, бабушка Кэролайн по отцовской линии приходилась Джун Баркер двоюродной сестрой. При этом сама Кэролайн призналась, что почти не знала родственников со стороны отца, который умер несколько лет назад, поэтому новость стала для нее полной неожиданностью.

Более века поисков: как нашли 31 наследника

Джун Баркер скончалась в апреле 2021 года в возрасте 92 лет. Она никогда не была замужем, не имела детей и не оставила завещания. После ее смерти специалистам Finders International поручили установить законных наследников имущества.

Исследование семейной истории заняло длительное время. Генеалоги проследили родословную более чем за сто лет и обнаружили 31 наследника, проживающего в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Многие из них, как и Кэролайн, даже не подозревали о существовании родственницы.

Алекс Соррелл рассказал о том, как проходил поиски / Фото: Mirror

Специалист компании Алекс Соррелл рассказал, что за десятилетия многочисленные ветви семьи эмигрировали в разные страны, поэтому родственники оказались разделены тысячами километров и полностью потеряли связь друг с другом.

На что потратили неожиданное наследство Кэролайн призналась, что получение денег стало для нее не только приятной неожиданностью, но и поводом задуматься о судьбе Джун Баркер. По словам женщины, ей грустно осознавать, что пожилая родственница умерла в одиночестве, а ее наследство в итоге получили люди, о существовании которых она, вероятно, даже не знала. Полученные средства Кэролайн решила направить на поддержку спортивных увлечений своих детей. Она также отметила, что самым ценным итогом этой истории стало открытие неизвестной части собственной родословной.

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