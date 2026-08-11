Сколько украинских дронов и ракет достигают целей в РФ сквозь ПВО: AP подсчитало

Большая часть украинских ударов приходится на объекты, расположенные на расстоянии менее 200 километров от линии фронта.

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Лишь 5-9% украинских ракет и дронов проходят российскую ПВО / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Что написано в материале Associated Press:

Далеко не каждая украинская атака оказывается результативной

Лишь 5-9% украинских ракет и дронов проходят российскую ПВО

Украина в последние месяцы значительно активизировала дальние удары по территории России и оккупированным регионам. Киев стремится не только наносить ущерб военным объектам, но и показать российскому обществу последствия продолжающейся войны. Однако эффективность этой кампании остается ограниченной: по оценкам аналитиков, через российскую систему противовоздушной обороны проходит лишь небольшая часть украинских ракет и беспилотников, сообщает Associated Press.

Старший научный сотрудник британского аналитического центра RUSI Джек Уотлинг считает, что украинская стратегия направлена на разрушение представления о возможности для России вести войну без существенных последствий для собственного населения.

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"Логично, что выше определенного порога это работает, но смогут ли они достичь этого порога - интересный вопрос", - отметил эксперт.

По его словам, результат зависит не только от возможностей Украины. Существенную роль продолжает играть финансовая и военная поддержка европейских стран.

Какие цели выбирает Украина

Большая часть украинских ударов приходится на объекты, расположенные на расстоянии менее 200 километров от линии фронта. Вместе с тем в 2026 году заметно увеличилось количество атак на более удаленные цели. Согласно данным организации ACLED, в июле таких ударов было примерно втрое больше, чем в январе.

AP выделяет несколько основных направлений украинской кампании дальних атак.

Нефтяная инфраструктура. Украина усилила удары по объектам нефтяной отрасли, рассчитывая сократить доходы России от экспорта топлива. Кроме того, атаки могут создавать перебои с поставками бензина и дизельного топлива внутри страны. Оборонная промышленность. Еще одной целью являются предприятия, связанные с производством вооружений. Киев пытается таким образом ограничить возможности России по долгосрочному выпуску военной продукции, включая ракеты. Объекты Wildberries. В июле и августе украинские силы наносили удары по складским объектам российской компании Wildberries. Киев утверждал, что компания оказывает содействие поставкам продукции российским военным. Российская сторона эти обвинения отвергает. ПВО и радиолокационные системы. Украина также атакует российские средства противовоздушной обороны и радары. Одна из задач таких ударов - ослабить защиту определенных районов и создать условия для последующего применения других видов вооружений, в частности в оккупированном Крыму.

Не все атаки приводят к серьезному ущербу

При этом далеко не каждая украинская атака оказывается результативной. AP приводит примеры ударов, последствия которых могли быть минимальными.

В частности, в мае и июне украинская сторона сообщала об атаках на несколько объектов спутниковой, разведывательной и радиотехнической инфраструктуры в России. Однако проанализированные журналистами AP спутниковые снимки не подтвердили наличие серьезных повреждений на этих объектах.

Украина наращивает производство вооружений, однако пока не способна выпускать необходимое количество ракет. При этом проблемы с навигацией некоторых украинских ракет, в том числе "Фламинго", постепенно решаются, хотя по точности и малозаметности они все еще уступают ряду западных аналогов.

В результате для преодоления российской ПВО Украине приходится использовать большое количество беспилотников. По оценке Джека Уотлинга, лишь около 5-9% запущенных Украиной ракет способны пройти через российскую систему противовоздушной обороны.

"Это дорогостоящий и трудоемкий способ ведения войны", - отметил эксперт.

Россия усиливает ответные удары

Одновременно с расширением украинской кампании дальних атак Россия также увеличила интенсивность своих ударов по Украине. При этом Киев сталкивается с проблемой нехватки американских зенитных ракет Patriot, необходимых для противодействия наиболее мощным российским атакам.

По данным ООН, в первые шесть месяцев года в Украине погибли 1396 мирных жителей. Российские власти, в свою очередь, сообщили ООН о 250 погибших гражданских за тот же период на территории России.

Атаки на РФ - последние новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 8 августа в России прогремели взрывы. Под удар дронов попали два НПЗ - в Самарской области и в Краснодарском крае. В частности, горели Сизранский НПЗ и Ильский НПЗ.

В ночь на 6 августа в Ярославской области РФ прогремели взрывы. Очевидцы опубликовали кадры со звуками взрывов и двумя столбами темного дыма. Одно из возгораний произошло на территории НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

В ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.

В ночь на 4 июля дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы в Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье. В Ленинградской области был атакован склад Wildberries в Красном Боре.

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Об источнике: The Associated Press Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.

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