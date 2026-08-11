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Сколько украинских дронов и ракет достигают целей в РФ сквозь ПВО: AP подсчитало

Виталий Кирсанов
11 августа 2026, 13:31
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Большая часть украинских ударов приходится на объекты, расположенные на расстоянии менее 200 километров от линии фронта.
Лишь 5-9% украинских ракет и дронов проходят российскую ПВО
Лишь 5-9% украинских ракет и дронов проходят российскую ПВО / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Что написано в материале Associated Press:

  • Далеко не каждая украинская атака оказывается результативной
  • Лишь 5-9% украинских ракет и дронов проходят российскую ПВО

Украина в последние месяцы значительно активизировала дальние удары по территории России и оккупированным регионам. Киев стремится не только наносить ущерб военным объектам, но и показать российскому обществу последствия продолжающейся войны. Однако эффективность этой кампании остается ограниченной: по оценкам аналитиков, через российскую систему противовоздушной обороны проходит лишь небольшая часть украинских ракет и беспилотников, сообщает Associated Press.

Старший научный сотрудник британского аналитического центра RUSI Джек Уотлинг считает, что украинская стратегия направлена на разрушение представления о возможности для России вести войну без существенных последствий для собственного населения.

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"Логично, что выше определенного порога это работает, но смогут ли они достичь этого порога - интересный вопрос", - отметил эксперт.

По его словам, результат зависит не только от возможностей Украины. Существенную роль продолжает играть финансовая и военная поддержка европейских стран.

Какие цели выбирает Украина

Большая часть украинских ударов приходится на объекты, расположенные на расстоянии менее 200 километров от линии фронта. Вместе с тем в 2026 году заметно увеличилось количество атак на более удаленные цели. Согласно данным организации ACLED, в июле таких ударов было примерно втрое больше, чем в январе.

AP выделяет несколько основных направлений украинской кампании дальних атак.

  1. Нефтяная инфраструктура. Украина усилила удары по объектам нефтяной отрасли, рассчитывая сократить доходы России от экспорта топлива. Кроме того, атаки могут создавать перебои с поставками бензина и дизельного топлива внутри страны.
  2. Оборонная промышленность. Еще одной целью являются предприятия, связанные с производством вооружений. Киев пытается таким образом ограничить возможности России по долгосрочному выпуску военной продукции, включая ракеты.
  3. Объекты Wildberries. В июле и августе украинские силы наносили удары по складским объектам российской компании Wildberries. Киев утверждал, что компания оказывает содействие поставкам продукции российским военным. Российская сторона эти обвинения отвергает.
  4. ПВО и радиолокационные системы. Украина также атакует российские средства противовоздушной обороны и радары. Одна из задач таких ударов - ослабить защиту определенных районов и создать условия для последующего применения других видов вооружений, в частности в оккупированном Крыму.

Не все атаки приводят к серьезному ущербу

При этом далеко не каждая украинская атака оказывается результативной. AP приводит примеры ударов, последствия которых могли быть минимальными.

В частности, в мае и июне украинская сторона сообщала об атаках на несколько объектов спутниковой, разведывательной и радиотехнической инфраструктуры в России. Однако проанализированные журналистами AP спутниковые снимки не подтвердили наличие серьезных повреждений на этих объектах.

Украина наращивает производство вооружений, однако пока не способна выпускать необходимое количество ракет. При этом проблемы с навигацией некоторых украинских ракет, в том числе "Фламинго", постепенно решаются, хотя по точности и малозаметности они все еще уступают ряду западных аналогов.

В результате для преодоления российской ПВО Украине приходится использовать большое количество беспилотников. По оценке Джека Уотлинга, лишь около 5-9% запущенных Украиной ракет способны пройти через российскую систему противовоздушной обороны.

"Это дорогостоящий и трудоемкий способ ведения войны", - отметил эксперт.

Россия усиливает ответные удары

Одновременно с расширением украинской кампании дальних атак Россия также увеличила интенсивность своих ударов по Украине. При этом Киев сталкивается с проблемой нехватки американских зенитных ракет Patriot, необходимых для противодействия наиболее мощным российским атакам.

По данным ООН, в первые шесть месяцев года в Украине погибли 1396 мирных жителей. Российские власти, в свою очередь, сообщили ООН о 250 погибших гражданских за тот же период на территории России.

Атаки на РФ - последние новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 8 августа в России прогремели взрывы. Под удар дронов попали два НПЗ - в Самарской области и в Краснодарском крае. В частности, горели Сизранский НПЗ и Ильский НПЗ.

В ночь на 6 августа в Ярославской области РФ прогремели взрывы. Очевидцы опубликовали кадры со звуками взрывов и двумя столбами темного дыма. Одно из возгораний произошло на территории НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

В ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.

В ночь на 4 июля дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы в Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье. В Ленинградской области был атакован склад Wildberries в Красном Боре.

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Об источнике: The Associated Press

Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.

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