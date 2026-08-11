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Сколько воды расходует стиральная машина за один цикл: цифра на панели подскажет ответ

Дарья Пшеничник
11 августа 2026, 13:14
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Универсальной нормы не существует: объем зависит от модели, загрузки барабана и выбранного режима.
Стиральная машина
Сколько воды расходует стиральная машина на одну стирку / Коллаж: Главред, фото: magnific, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

видео дня
  • Сколько воды уходит на одну стирку в стиральной машине
  • От чего зависит объем расхода
  • Как уменьшить расход без ущерба для стирки

Один стандартный цикл стирки в современной стиральной машине занимает примерно 40–60 литров воды, а старые или большие приборы на отдельных программах способны потратить 70–100 литров и более. Экономные модели обходятся 35–45 литрами, поэтому единой нормы для всех машин не существует - расход определяют конструкция прибора, вес белья в барабане и выбранный режим, сообщает ТСН.

Больше всего на результат влияет именно программа. Быстрые и экономичные режимы набирают меньше жидкости, чем длительные циклы с несколькими полосканиями.

Значение имеет и загрузка: современные приборы взвешивают белье и корректируют уровень набора в соответствии с его весом. Дополнительное полоскание каждый раз заставляет машину набирать воду еще несколько раз, а программы с высокой температурой могут работать по другому алгоритму стирки. Различные технологии контроля уровня в разных моделях также дают заметное расхождение в цифрах.

Почему показатель на дисплее может вводить в заблуждение

Не каждая машина вообще выводит данные о водопотреблении. На панели чаще всего отображаются время стирки, температура, обороты отжима, вес загрузки, оставшееся время или потребление электроэнергии.

Ориентировочные литры и киловатт-часы показывают только те модели, в которых производитель предусмотрел функцию контроля ресурсов. Поэтому любое число на экране не стоит автоматически трактовать как объем набранной воды - самые точные данные содержатся в инструкции к конкретному прибору или в его технических характеристиках.

Как уменьшить расход

Самый простой шаг - не запускать цикл с полупустым барабаном. Для небольшого количества вещей лучше подходит программа, рассчитанная на минимальную загрузку.

Функцию дополнительного полоскания рекомендуют активировать только при необходимости, а экономные режимы дают определенную экономию, хотя ее размер зависит от модели. В то же время перегружать барабан ради экономии не стоит: избыток белья ухудшает качество стирки и создает дополнительную нагрузку на механизмы.

Если дисплей не показывает объем использованной жидкости, ориентироваться следует на техническую документацию, где обычно указан средний расход за цикл или данные для отдельных программ. Для приблизительной оценки можно установить счетчик воды с функцией контроля расхода, если это технически возможно в конкретной системе водоснабжения.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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