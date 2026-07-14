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Многие пользуются стиралкой неправильно: раскрыта главная опасность

Алексей Тесля
14 июля 2026, 19:54
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Использование тройников, разветвителей или перегруженных удлинителей значительно повышает нагрузку на электросеть.
Сколько вещей можно класть в стиральную машину
Как правильно подключать стиральную машинку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Использование разветвителей значительно повышает нагрузку на электросеть
  • Специалисты советуют по возможности отказаться от переходников

Эксперты по электробезопасности рекомендуют подключать стиральную машину только к отдельной розетке.

Использование тройников, разветвителей или перегруженных удлинителей значительно повышает нагрузку на электросеть и может привести к перегреву контактов, пишет Express.

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Дело в том, что розетка с несколькими гнездами не рассчитана на одновременную работу нескольких мощных приборов. Если вместе со стиральной машиной подключить, например, электрочайник или обогреватель, возрастает риск перегрузки сети, что в худшем случае может стать причиной короткого замыкания или возгорания.

Специалисты советуют по возможности отказаться от переходников. Если без удлинителя не обойтись, следует выбирать модели с защитой от перегрузки и не подключать к ним сразу несколько энергоемких устройств. При использовании удлинителя на кабельной катушке провод необходимо полностью разматывать, чтобы избежать перегрева.

Не менее важно регулярно проверять состояние вилок и розеток. Потемнение пластика, запах гари, искрение, гудение или плохо фиксирующаяся вилка могут свидетельствовать о неисправности, требующей немедленного устранения.

Также рекомендуется не оставлять без присмотра работающие стиральные, сушильные и посудомоечные машины, особенно ночью. Техника должна быть установлена в соответствии с инструкцией производителя и иметь достаточную вентиляцию.

Почему стиральная машина трясется во время отжима
/ Инфографика: Главред

Кроме того, специалисты советуют приобретать бытовую технику только у надежных продавцов, чтобы снизить риск использования некачественной или контрафактной продукции.

Главное правило остается неизменным: для мощных бытовых приборов, таких как стиральная машина, лучше использовать отдельную розетку без тройников и разветвителей. Это помогает снизить нагрузку на электросеть и повышает безопасность эксплуатации.

Смотрите видео - секреты стиралки:

В видеоролике представлен детальный обзор стиральной машины с разбором ее дизайна, конструкции и элементов управления. Автор рассказывает о ключевых функциях устройства, включая технологии UltraCare и SensiCare, которые обеспечивают эффективную и деликатную стирку различных тканей.

Также в обзоре рассматриваются особенности загрузочного люка и барабана, максимальная вместимость машины и преимущества инверторного двигателя. Отдельное внимание уделено системе AutoDose, автоматически определяющей необходимое количество моющего средства, а также функции Steam Care, которая использует пар для освежения одежды, уменьшения количества складок и облегчения последующей глажки.

Как писал Главред, многие из нас носят джинсы или свитер несколько дней подряд, и в этом нет ничего страшного. Но когда дело доходит до носков, то ситуация совсем иная.

Ранее мы также писали о том, Сколько дней можно носить одни и те же носки без стирки?

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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