Смешивать запрещено: какие средства для уборки опасны для здоровья

Некоторые сочетания бытовой химии могут выделять токсичные газы, вызывать раздражение дыхательных путей и сводить эффективность уборки к нулю.

https://glavred.info/lifehack/smeshivat-zapreshcheno-kakie-sredstva-dlya-uborki-opasny-dlya-zdorovya-10780604.html Ссылка скопирована

Некоторые популярные бытовые средства при смешивании могут быть опасными / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какие сочетания бытовой химии могут стать опасными

Почему популярные лайфхаки для уборки не работают

Какие чистящие средства никогда нельзя смешивать

Многие домохозяйки уверены, что сочетание двух чистящих средств поможет быстрее справиться со стойкими загрязнениями.

Однако специалисты предупреждают, что некоторые популярные бытовые средства при смешивании могут выделять токсичные газы, вызывать раздражение дыхательных путей или вовсе становиться бесполезными. Об этом пишет Good housekeeping.

видео дня

Опасные сочетания бытовой химии

По словам Кэролин Форте, бывшего исполнительного директора Home Care & Cleaning Lab, желание усилить действие одного средства другим может обернуться серьезной ошибкой.

"Люди часто думают, что если один продукт эффективен, то смешивание его с другим сделает его еще лучше", - сказала она.

Некоторые сочетания бытовой химии способны образовывать опасные соединения / Фото: скриншот с Youtube

Однако, как объясняет девушка, некоторые сочетания бытовой химии способны образовывать опасные соединения, которые вредят здоровью людей и домашних животных. Кроме того, отдельные комбинации просто теряют свои очищающие свойства и не дают ожидаемого результата.

Какие средства нельзя смешивать

Какие средства для уборки нельзя смешивать / Инфографика Главред

Отбеливатель и уксус

Является одним из самых опасных сочетаний. При смешивании выделяется хлорный газ.

"Вместе они образуют хлорный газ, который даже в небольших концентрациях может вызывать кашель, проблемы с дыханием и жжение, слезотечение в глазах", - предупреждает Форте.

Отбеливатель и аммиак

Такое сочетание приводит к образованию токсичного хлорамина.

"Он вызывает те же симптомы, что и отбеливатель с уксусом, а также одышку и боль в груди", - отмечает Форте.

Аммиак часто содержится в средствах для мытья стекол, поэтому их нельзя использовать одновременно с отбеливателем.

Отбеливатель и медицинский спирт

Эта смесь образует хлороформ - летучее соединение, которое может вызвать кашель, раздражение глаз, затруднение дыхания и при вдыхании или проглатывании оказывает выраженное токсическое воздействие.

Отбеливатель и средства для ванной комнаты

Многие очистители для ванной и туалета содержат кислоты. При смешивании с отбеливателем они могут выделять хлорный газ, способный раздражать глаза, нос и дыхательные пути.

Средства от ржавчины и отбеливатель

Эксперты советуют никогда не сочетать эти средства. Вместе они также могут выделять токсичные и раздражающие газы.

Лимон и отбеливатель

Несмотря на популярность лимона в домашней уборке, использовать его вместе с отбеливателем нельзя. Кислота в составе лимона способна вызвать образование токсичного хлорного газа.

Очиститель духовок и отбеливатель

Средства для чистки духовок сами по себе являются сильнодействующими, поэтому смешивать их с другими составами, особенно с отбеливателем, категорически не рекомендуется.

Два средства для прочистки труб

Даже если первое средство не помогло, использовать второе сразу после него опасно.

"Я бы никогда не рекомендовала смешивать два разных средства для прочистки канализации или даже использовать одно сразу после другого. Это очень сильные формулы, и при смешивании они могут даже взорваться", - говорит Форте.

Перекись водорода и уксус

Эти средства можно использовать последовательно, тщательно смывая одно перед нанесением другого, но не смешивать в одной емкости. В противном случае образуется пероксиуксусная кислота, способная раздражать кожу, глаза и дыхательные пути.

Пищевая сода и уксус

Популярный лайфхак из социальных сетей оказался не таким эффективным, как принято считать.

Хотя оба средства хорошо работают по отдельности, вместе они практически нейтрализуют друг друга. В результате образуются вода и небольшое количество соли, а возникающие пузырьки лишь помогают механически удалить часть загрязнений, но сама смесь практически не очищает поверхность.

Уксус и кастильское мыло

Эта комбинация также считается неэффективной. Вместо усиления очищающих свойств уксус разрушает структуру мыла, превращая его в густую маслянистую массу, которой неудобно пользоваться.

Ранее Главред писал о том, почему летом воняет стиральная машина. Высокая температура и частые стирки могут вызвать неприятный запах. Простые советы помогут вернуть свежесть и чистоту.

Также сообщалось о том, что неожиданное средство от муравьев защитит дом. Насекомые способны проникать даже через небольшие щели. Рассказываем, что поможет создать временный барьер, пока не будет найден источник проблемы.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Good Housekeeping Good Housekeeping - это американский журнал, основанный в 1885 году Кларком В. Брайаном, принадлежащий медиакомпании Hearst и специализирующийся на темах дома, кулинарии, здоровья, красоты и потребительских товаров; он известен своей лабораторией Good Housekeeping Institute, которая тестирует продукцию, и знаменитым знаком доверия "Good Housekeeping Seal", подтверждающим качество протестированных товаров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред