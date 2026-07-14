Девушка сделала тест ДНК ради любопытства и нашла отца-миллиардера

Женщина выяснила, что ее биологический отец владеет состоянием свыше 10 млрд долларов, однако за семь лет так и не наладил с ней отношения.

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Девушка сделала ДНК-тест и узнала, что ее биологический отец является миллиардером / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

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Какую правду скрывала семья долгие годы

Почему миллиардер семь лет избегает собственной дочери

Что изменилось после неожиданного результата ДНК-теста

Девушка сделала ДНК-тест и узнала, что ее биологический отец является миллиардером с состоянием более 10 млрд долларов. Однако, по ее словам, мужчина уже семь лет избегает общения, несмотря на то что у нее самой появились дети. История вызвала бурную дискуссию на Reddit.

Пользовательница Reddit под ником Haunting_Roll_915 поделилась историей, которая перевернула ее жизнь. По словам девушки, в начале двадцатых лет она узнала, что мужчина, которого она всю жизнь считала своим отцом, на самом деле не является ее биологическим родителем.

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Автор рассказала, что установить родство ей удалось благодаря ДНК-тесту. Совпадение было найдено не с самим мужчиной, а с его племянницей, что позволило подтвердить происхождение.

По словам девушки, ее биологический отец владеет состоянием более 10 миллиардов долларов и является достаточно известным человеком в своей профессиональной сфере. При этом она отметила, что он остается женат на своей первой супруге и не знает, известно ли той о существовании внебрачной дочери.

Единственная встреча, которая запомнилась

Девушка написала, что около семи лет назад ей все же удалось встретиться с биологическим отцом. По ее словам, во время общения она почувствовала сильную эмоциональную связь.

"Когда он уходил, он сказал: "Я вижу, как сильно к тебе привяжусь". Я почувствовала, будто недостающий кусочек пазла наконец встал на место", - написала она.

Девушка сделала тест ДНК ради любопытства / Фото: скриншот с Youtube

Однако после этой встречи мужчина прекратил общение. Девушка призналась, что несколько раз пыталась увидеться с ним на конференциях и других публичных мероприятиях, но он всячески избегал личных контактов.

Сейчас у нее уже двое своих детей, и больше всего ей хотелось бы познакомить их с дедушкой. При этом она подчеркнула, что не стремится разрушить жизнь своего биологического отца или вмешиваться в его семью.

Семейная тайна и ДНК-тест

В последующем обновлении публикации женщина рассказала, что ее рождение стало результатом внебрачной связи. По ее версии, мать скрывала правду много лет, а позже даже требовала у биологического отца оплатить обучение дочери в колледже.

Девушка не рассчитывает на многомиллиардное наследство / Фото: скриншот с Youtube

Девушка также отметила, что не поддерживает отношения с матерью и не рассчитывает на многомиллиардное наследство. По ее словам, деньги стали скорее символом эмоциональной дистанции между ней и биологическим отцом, чем целью.

Ранее Главред писал о том, что девушка решилась на тест ДНК на дому, который изменил все за один день. Женщина не знала своего отца с детства и хранила лишь одно его фото. Спустя годы результат теста помог ей исполнить свою мечту.

Также сообщалось о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.

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