Девушка решилась на тест ДНК на дому, который изменил все за один день

Женщина не знала своего отца с детства и хранила лишь одно его фото. Спустя годы результат ДНК-теста помог ей исполнить свою мечту.

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Девушка прошла тест ДНК и вскоре получила результаты, которые изменили ее жизнь / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@deer_inthe_taillights, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как одна старая фотография помогла раскрыть семейную тайну

Почему результаты ДНК-теста шокировали девушку

Что женщина узнала о себе после знакомства с отцом

Женщина из США всю жизнь хранила единственную фотографию отца, которого никогда не знала. Она знала лишь его имя и то, что где-то у нее есть сводный брат. Однако обычный домашний ДНК-тест неожиданно помог ей раскрыть семейную тайну, которая долгие годы оставалась без ответа.

Кензи Уинфилд из штата Юта рассказала, что с детства чувствовала пустоту из-за отсутствия информации о своем происхождении. Однажды во время разговора с мужем о своей семье женщина вновь заговорила о желании найти отца. Супруг предложил пройти ДНК-тест, и уже вскоре она получила результаты, которые изменили ее жизнь. Об этом пишет Newsweek.

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Неожиданное совпадение в базе данных

Тест не только помог Уинфилд узнать больше о своих корнях и происхождении предков, но и показал близкое генетическое совпадение с мужчиной, который с высокой вероятностью мог оказаться ее отцом.

Тест помог девушке узнать больше о своих корнях и происхождении предков / Фото: tiktok.com/@deer_inthe_taillights

Увидев имя и возраст человека, женщина сразу предположила, что нашла именно того, кого искала. Она решилась написать ему сообщение через сервис ДНК-тестирования.

"Думаю, вы можете быть моим отцом", - написала американка.

Ответ не заставил себя ждать. Мужчина признался, что оказался шокирован таким сообщением, но выразил желание познакомиться и узнать больше.

Первая встреча спустя годы

После нескольких разговоров Кензи решила прилететь к своему отцу. Момент встречи стал для нее одним из самых сильных воспоминаний в жизни.

По словам женщины, когда она впервые увидела его в аэропорту, ей показалось, будто старая фотография, которую она так долго берегла, внезапно ожила.

После нескольких разговоров девушка решила прилететь к своему отцу / Фото: tiktok.com/@deer_inthe_taillights

Во время общения девушка узнала множество подробностей о своих новых родных. Оказалось, что ее отец вырос в большой семье с восемью детьми, а кроме известного ей брата у нее есть еще один.

Смотрите в видео о том, как прошла первая встреча девушки со своим отцом:

Ранее Главред писал о том, что девушка сделала ДНК-тест ради забавы и осталась без семьи. Секрет, скрываемый более 45 лет, всплыл после генетического теста. Неожиданное открытие привело к драме и разрыву отношений между матерью и дочерью.

Также сообщалось о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.

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Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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