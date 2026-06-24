Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Девушка решилась на тест ДНК на дому, который изменил все за один день

Константин Пономарев
24 июня 2026, 18:33
google news Подпишитесь
на нас в Google
Женщина не знала своего отца с детства и хранила лишь одно его фото. Спустя годы результат ДНК-теста помог ей исполнить свою мечту.
Девушка прошла тест ДНК и вскоре получила результаты, которые изменили ее жизнь
Девушка прошла тест ДНК и вскоре получила результаты, которые изменили ее жизнь / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@deer_inthe_taillights, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как одна старая фотография помогла раскрыть семейную тайну
  • Почему результаты ДНК-теста шокировали девушку
  • Что женщина узнала о себе после знакомства с отцом

Женщина из США всю жизнь хранила единственную фотографию отца, которого никогда не знала. Она знала лишь его имя и то, что где-то у нее есть сводный брат. Однако обычный домашний ДНК-тест неожиданно помог ей раскрыть семейную тайну, которая долгие годы оставалась без ответа.

Кензи Уинфилд из штата Юта рассказала, что с детства чувствовала пустоту из-за отсутствия информации о своем происхождении. Однажды во время разговора с мужем о своей семье женщина вновь заговорила о желании найти отца. Супруг предложил пройти ДНК-тест, и уже вскоре она получила результаты, которые изменили ее жизнь. Об этом пишет Newsweek.

видео дня

Неожиданное совпадение в базе данных

Тест не только помог Уинфилд узнать больше о своих корнях и происхождении предков, но и показал близкое генетическое совпадение с мужчиной, который с высокой вероятностью мог оказаться ее отцом.

Тест помог девушке узнать больше о своих корнях и происхождении предков
Тест помог девушке узнать больше о своих корнях и происхождении предков / Фото: tiktok.com/@deer_inthe_taillights

Увидев имя и возраст человека, женщина сразу предположила, что нашла именно того, кого искала. Она решилась написать ему сообщение через сервис ДНК-тестирования.

"Думаю, вы можете быть моим отцом", - написала американка.

Ответ не заставил себя ждать. Мужчина признался, что оказался шокирован таким сообщением, но выразил желание познакомиться и узнать больше.

Первая встреча спустя годы

После нескольких разговоров Кензи решила прилететь к своему отцу. Момент встречи стал для нее одним из самых сильных воспоминаний в жизни.

По словам женщины, когда она впервые увидела его в аэропорту, ей показалось, будто старая фотография, которую она так долго берегла, внезапно ожила.

После нескольких разговоров девушка решила прилететь к своему отцу
После нескольких разговоров девушка решила прилететь к своему отцу / Фото: tiktok.com/@deer_inthe_taillights

Во время общения девушка узнала множество подробностей о своих новых родных. Оказалось, что ее отец вырос в большой семье с восемью детьми, а кроме известного ей брата у нее есть еще один.

Смотрите в видео о том, как прошла первая встреча девушки со своим отцом:

Ранее Главред писал о том, что девушка сделала ДНК-тест ради забавы и осталась без семьи. Секрет, скрываемый более 45 лет, всплыл после генетического теста. Неожиданное открытие привело к драме и разрыву отношений между матерью и дочерью.

Также сообщалось о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
днк ДНК-тест интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Жара начнет набирать обороты": синоптик раскрыла, где будет горячее всего

"Жара начнет набирать обороты": синоптик раскрыла, где будет горячее всего

19:49Синоптик
"Больше не работают": Зеленский рассказал, что случилось с ретрансляторами в Беларуси

"Больше не работают": Зеленский рассказал, что случилось с ретрансляторами в Беларуси

19:22Мир
Когда закончится война — назван самый реалистичный сценарий для Украины

Когда закончится война — назван самый реалистичный сценарий для Украины

19:09Война
Реклама

Популярное

Ещё
Поставил Москву на колени: фамилию какого украинца в России боятся упоминать

Поставил Москву на колени: фамилию какого украинца в России боятся упоминать

Гороскоп на завтра, 25 июня: Тельцам — споры, Козерогам — подарки

Гороскоп на завтра, 25 июня: Тельцам — споры, Козерогам — подарки

Солнечный шторм готовит удар: ученые о худшем сценарии с коллапсом на Земле

Солнечный шторм готовит удар: ученые о худшем сценарии с коллапсом на Земле

Судьба готовит подарок: каким знакам зодиака повезет до конца месяца

Судьба готовит подарок: каким знакам зодиака повезет до конца месяца

"Продолжается зачистка центра": в ВСУ оценили угрозу окружения крупного города

"Продолжается зачистка центра": в ВСУ оценили угрозу окружения крупного города

Последние новости

20:41

У Путина запаниковали после саммита G7: политолог объяснил, что значит заявление Кремля

20:33

Фраза "для галочки": как правильно заменить это выражение на украинском языке

20:26

Шесть часов в скорой: победительница "Холостяка" попала в больницу

20:23

Потеря денег и внезапные травмы: гороскоп для Близнецов на июль 2026Видео

20:17

Можно ли кормить кошек тунцом — вердикт удивит многихВидео

Польша больше не может говорить Украине "мы решили за вас" – ОгрызкоПольша больше не может говорить Украине «мы решили за вас» – Огрызко
19:52

Запрещено хранить в холодильнике: какие продукты портятся от холода

19:49

"Жара начнет набирать обороты": синоптик раскрыла, где будет горячее всего

19:24

Ким: Индустриализация — единственный путь к реальному экономическому росту Украины

19:22

"Больше не работают": Зеленский рассказал, что случилось с ретрансляторами в Беларуси

Реклама
19:10

Сотни потерь на километр фронта: Коваленко подсчитал цену летнего наступления РФ в июнемнение

19:09

Когда закончится война — назван самый реалистичный сценарий для Украины

18:56

Потеря самоконтроля: какие знаки зодиака столкнутся с эмоциональным давлением

18:45

В Украине объявили масштабную эвакуацию в одном из регионов: кому нужно уехать

18:42

"Не допустим": РФ выдвинула Украине новый ультиматум по переговорам, что известно

18:33

Девушка решилась на тест ДНК на дому, который изменил все за один деньВидео

18:32

Риск аварий и жестких ссор: астролог назвала самые опасные дни июля 2026Видео

18:25

Вторая жизнь старых носков: полезные лайфхаки для дома и дачи

18:12

Почему в самолетах нет парашютов для пассажиров: ответ удивит многих

18:05

Морское дно с высоты птичьего полёта: что скрывают украинские КарпатыВидео

17:52

За обычные 5 копеек готовы платить до 10 тысяч гривен: как их узнать

Реклама
17:41

Крупнозерная и сахарная кукуруза: обязательная процедура для крупных початков

17:38

Почему Трамп резко изменил свою позицию по Украине: эксперт раскрыл истинные причины

17:28

"Главное — не глотать": россиян учат, как правильно отсасывать бензин из бака

17:16

Откроет ли Беларусь новый фронт: что на самом деле останавливает Лукашенко

17:09

Рыбак сразился с хищником из глубин за свой улов: чем все закончилосьВидео

16:59

Проведя 10 лет в США, известная артистка возвращается в Украину

16:54

Любовный гороскоп на июль: Овнам — перезагрузка, Рыбам — трезвый взгляд

16:53

Морковь сразу пойдет в стремительный рост: чем следует поливать грядку после всходов

16:28

Трамп сорвал "сделку" с Путиным: какой сигнал передали Украине и почему паникует Кремль

16:23

Семейная реликвия, которую приняли за мусор, оказалась ценным сокровищем

16:02

Бесполезная трата денег: эксперты развенчали основные мифы об охлаждении дома летом

15:59

Доллар обвалился, евро продолжает стремительно лететь вниз - курс валют на 25 июня

15:45

Четыре даты рождения тех, кто умеет быть хорошими родителями

15:22

До -50% на одежду и обувь культовых брендов в июне: MD Fashion запускает несколько выгодных Summer Sale новости компании

15:15

Барменша получила самые большие чаевые: сумма удивила даже ееВидео

15:14

Разогреет до +38 градусов: в Украину скоро ворвется адская жара

15:07

Как ответит Кремль на удары по России: разведка получила секретные документы

15:07

Гороскоп на июль: Овнам — новая любовь, Тельцам — карьерный прорыв года

14:51

Жена Ткача раскрыла, как ей удалось сбросить 30 кг

14:34

Главный миф памятника Богдану Хмельницкому: куда на самом деле "целится" его булава

Реклама
14:25

"Мише негде жить": стало известно о финансовых проблемах Ефремова после тюрьмы

14:16

Экс-министра времен Януковича разоблачили в крупной схеме: что известно

14:14

Оберег, талисман или антистресс: зачем украинцы носят каштаны в карманах и сумках

13:32

Какое авто считается самым надежным в мире: другие марки даже близко не стоялиВидео

13:32

Сотни тысяч змей выползают из под земли: стоит ли опасаться людям

13:31

Гороскоп Таро на сегодня 25 июня: Овнам - держать тайну, Льву - идти к радости

13:21

Случайная находка сделала супругов миллионерами: история клада в Калифорнии

12:42

Антиукраинская истерия в Польше: эксперт раскрыл истинную причину поведения Варшавы

12:33

В Кремле пригрозили новым ударом по Украине: какой город может стать целью

12:30

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости Днепра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять