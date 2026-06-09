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Девушка сделала ДНК-тест ради забавы и осталась без семьи

Константин Пономарев
9 июня 2026, 15:00
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Секрет, скрываемый более 45 лет, всплыл после генетического теста. Неожиданное открытие привело к драме и разрыву отношений между матерью и дочерью.
Девушка сделала ДНК-тест ради забавы
Девушка сделала ДНК-тест ради забавы / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как один ДНК-тест раскрыл тайну, о которой молчали 45 лет
  • Почему неожиданная правда разрушила отношения матери и дочери

Обычный ДНК-тест, который женщина решила пройти из любопытства, неожиданно раскрыл семейную тайну, скрывавшуюся десятилетиями.

После полученных результатов она узнала, что мужчина, которого всю жизнь считала отцом, не был ее биологическим родителем. Об этом написал дядя женщины на популярном форуме Reddit.

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Безобидный тест разрушил семью

Мужчина решил предупредить других людей о возможных последствиях подобных проверок. По его словам, его племянница прошла тест 23andMe, не ожидая ничего необычного, но результат полностью изменил ее представление о семье.

"Я знаю, что всем любопытно узнать о своей родословной, и кажется, что это безобидный тест, но иногда такие результаты могут раскрыть тайны, которые меняют жизни людей", - написал мужчина.

Выяснилось, что мать женщины много лет назад была влюблена в другого человека, однако решила сохранить брак ради стабильности семьи. Она даже не подозревала, что беременна от другого мужчины, поэтому правда, всплывшая спустя 45 лет, стала потрясением для всех участников этой истории.

Правда вышла наружу спустя десятилетия

После открытия мать решила ничего не скрывать от дочери. По словам родственника, она сказала, что готова ответить на любые вопросы и поддержала желание девушки узнать больше о своем происхождении.

"Сначала мама была в шоке, но сказала дочери, что расскажет ей все, что та захочет узнать", - вспоминал дядя.

Безобидный тест разрушил семью
Безобидный тест разрушил семью / Фото: скриншот с Youtube

Однако ситуация оказалась гораздо сложнее. Мужчина, которого женщина считала своим отцом и который воспитал ее, умер около 20 лет назад. Биологический отец к тому времени тоже переживал тяжелый период жизни и вскоре после знакомства с дочерью скончался.

Семья перестала общаться после раскрытия тайны

После неожиданного открытия отношения между матерью и дочерью начали стремительно разрушаться. В итоге женщина полностью прекратила общение с матерью и не разговаривает с ней уже пять лет.

Сейчас матери 73 года, и это ее единственный ребенок. По словам брата, она до сих пор тяжело переживает произошедшее и винит себя в случившемся.

"Она говорит: "Я это заслужила". Сестра думает, что это ее наказание", - рассказал мужчина.

Ранее Главред писал о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.

Также сообщалось о том, что мужчина отправился покорять необитаемый остров и быстро пожалел. Отказавшись от привычного комфорта, британец Пол Боунесс провел три дня вдали от цивилизации и столкнулся с суровой реальностью выживания.

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Об источнике: Reddit

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