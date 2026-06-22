Женщина сделала тест ДНК и узнала страшную правду: два года лжи

Вы узнаете:
- Почему мать решила сделать тест ДНК и что он показал
- Что заставило женщину усомниться в своем родстве с сыном
- Какая семейная тайна всплыла после генетического теста
Жительница США рассказала, что после нескольких лет борьбы с бесплодием и дорогостоящих попыток завести ребенка с помощью суррогатного материнства она неожиданно узнала, что мальчик, которого считала своим сыном, биологически ей не принадлежит.
По словам женщины, шесть лет назад врачи сообщили ей о заболевании, из-за которого она не могла самостоятельно выносить ребенка. Чтобы осуществить мечту о материнстве, супруги решили воспользоваться услугами суррогатной матери. Об этом вспоминает издание Upworthy.
Почему мать усомнилась в своем родстве с сыном
Помочь вызвалась близкая подруга семьи, согласившаясь выносить ребенка после нескольких процедур ЭКО. После третьей попытки женщина забеременела и спустя время родила мальчика.
Семья была счастлива, а суррогатная мать стала частым гостем в их доме. Однако спустя два года мать заметила странные несоответствия. Ее насторожили карие глаза ребенка, хотя оба родителя были голубоглазыми. Позже врач обратил внимание на группу крови мальчика, которая не могла совпадать с комбинацией групп крови супругов.
Тест ДНК раскрыл тайну, которую скрывал муж
Чтобы разобраться в ситуации, женщина заказала тест ДНК. Результат оказался шокирующим, ведь анализ подтвердил, что ее муж является биологическим отцом ребенка, а она - нет. После этого супруг признался, что во время программы суррогатного материнства несколько раз вступал в интимную связь с их подругой, которая вынашивала ребенка.
Полученная информация стала для женщины настоящим ударом. Она заявила, что пережила сразу несколько предательств: со стороны мужа, близкой подруги и человека, которому полностью доверяла процесс рождения ребенка. После раскрытия правды она решила подать на развод и отказаться от родительских прав.
Смотрите в видео о том, как женщина узнала об измене мужа:
Ранее Главред писал о том, что девушка сделала ДНК-тест ради забавы и осталась без семьи. Секрет, скрываемый более 45 лет, всплыл после генетического теста. Неожиданное открытие привело к драме и разрыву отношений между матерью и дочерью.
Также сообщалось о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.
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Об источнике: Upworthy
Upworthy — американское онлайн-издание и медиаплатформа, основанная в 2012 году журналистами Эли Парайзером и Питером Кечли. Проект специализируется на позитивных, вдохновляющих и социально значимых историях о людях, обществе, науке, семье и добрых поступках. В 2017 году Upworthy вошел в состав медиакомпании GOOD Worldwide.
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