Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Женщина сделала тест ДНК и узнала страшную правду: два года лжи

Константин Пономарев
22 июня 2026, 14:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Женщина два года воспитывала сына, пока тест ДНК не раскрыл шокирующую правду. Оказалось, ребенок биологически связан только с ее мужем.
Женщина заказала тест ДНК и результат ее сильно удивил
Женщина заказала тест ДНК и результат ее сильно удивил / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему мать решила сделать тест ДНК и что он показал
  • Что заставило женщину усомниться в своем родстве с сыном
  • Какая семейная тайна всплыла после генетического теста

Жительница США рассказала, что после нескольких лет борьбы с бесплодием и дорогостоящих попыток завести ребенка с помощью суррогатного материнства она неожиданно узнала, что мальчик, которого считала своим сыном, биологически ей не принадлежит.

По словам женщины, шесть лет назад врачи сообщили ей о заболевании, из-за которого она не могла самостоятельно выносить ребенка. Чтобы осуществить мечту о материнстве, супруги решили воспользоваться услугами суррогатной матери. Об этом вспоминает издание Upworthy.

видео дня

Почему мать усомнилась в своем родстве с сыном

Помочь вызвалась близкая подруга семьи, согласившаясь выносить ребенка после нескольких процедур ЭКО. После третьей попытки женщина забеременела и спустя время родила мальчика.

Семья была счастлива, а суррогатная мать стала частым гостем в их доме. Однако спустя два года мать заметила странные несоответствия. Ее насторожили карие глаза ребенка, хотя оба родителя были голубоглазыми. Позже врач обратил внимание на группу крови мальчика, которая не могла совпадать с комбинацией групп крови супругов.

Тест ДНК раскрыл тайну, которую скрывал муж

Чтобы разобраться в ситуации, женщина заказала тест ДНК. Результат оказался шокирующим, ведь анализ подтвердил, что ее муж является биологическим отцом ребенка, а она - нет. После этого супруг признался, что во время программы суррогатного материнства несколько раз вступал в интимную связь с их подругой, которая вынашивала ребенка.

Тест ДНК раскрыл тайну, которую скрывал муж
Тест ДНК раскрыл тайну, которую скрывал муж / Фото: скриншот с Youtube

Полученная информация стала для женщины настоящим ударом. Она заявила, что пережила сразу несколько предательств: со стороны мужа, близкой подруги и человека, которому полностью доверяла процесс рождения ребенка. После раскрытия правды она решила подать на развод и отказаться от родительских прав.

Смотрите в видео о том, как женщина узнала об измене мужа:

Ранее Главред писал о том, что девушка сделала ДНК-тест ради забавы и осталась без семьи. Секрет, скрываемый более 45 лет, всплыл после генетического теста. Неожиданное открытие привело к драме и разрыву отношений между матерью и дочерью.

Также сообщалось о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Upworthy

Upworthy — американское онлайн-издание и медиаплатформа, основанная в 2012 году журналистами Эли Парайзером и Питером Кечли. Проект специализируется на позитивных, вдохновляющих и социально значимых историях о людях, обществе, науке, семье и добрых поступках. В 2017 году Upworthy вошел в состав медиакомпании GOOD Worldwide.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
беременность днк ДНК-тест интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Евро резко летит вниз, а доллар замедлил рост: новый курс валют на 23 июня

Евро резко летит вниз, а доллар замедлил рост: новый курс валют на 23 июня

16:23Экономика
Семь дней для Лукашенко: что означает ультиматум Зеленского и как отреагировала Беларусь

Семь дней для Лукашенко: что означает ультиматум Зеленского и как отреагировала Беларусь

16:02Аналитика
Холодный фронт накроет Украину: где ударят дожди с грозами и шквалами

Холодный фронт накроет Украину: где ударят дожди с грозами и шквалами

15:04Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Не "чекушка" и не "пузырь": как правильно называть эти бутылки на украинском языке

Не "чекушка" и не "пузырь": как правильно называть эти бутылки на украинском языке

Подкормка помидоров в июне и июле: садовник поделился рецептом против гнили

Подкормка помидоров в июне и июле: садовник поделился рецептом против гнили

Китайский гороскоп на завтра, 23 июня: Лошадям - игривость, Тиграм - опрометчивость

Китайский гороскоп на завтра, 23 июня: Лошадям - игривость, Тиграм - опрометчивость

"Не принимают": Топалов проговорился о плачевном положении Тодоренко

"Не принимают": Топалов проговорился о плачевном положении Тодоренко

Последние новости

16:54

Украинцев призвали выставить одеяла и подушки на улицу: в чем причина

16:48

Зеленский сделал неожиданное признание про дочь: "Хочет рассказать мне"

16:48

Иисус был реальным человеком: найдены "самые убедительные" доказательства

16:23

Евро резко летит вниз, а доллар замедлил рост: новый курс валют на 23 июня

16:22

Желтеют листья на огурцах: что срочно следует сделать, чтобы не остаться без урожая

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
16:18

Почему 23 июня нельзя купаться в водоемах: какой церковный праздник

16:02

Зачем нужны деньги в холодильнике: простой трюк поможет экономить

16:02

Семь дней для Лукашенко: что означает ультиматум Зеленского и как отреагировала БеларусьВидео

15:58

"На кого похож": Гросу впервые показала лицо мужа и сыночка-копию

Реклама
15:44

Не "чемоданное настроение": как описать предвкушение путешествия на украинском

15:43

Происхождение украинских фамилий: какие из них указывают на знатный род

15:09

Какие платья стройнят фигуру: тренды 2026 для силуэта, словно у статуэткиВидео

15:04

Холодный фронт накроет Украину: где ударят дожди с грозами и шквалами

15:02

Как правильно поливать сад в жару: названо лучшее время суток

14:51

Женщина сделала тест ДНК и узнала страшную правду: два года лжиВидео

14:24

Зеленый захватчик на огороде: как остановить портулак, пока он не уничтожил урожай

14:18

Далеко не все знают: что означает древнее украинское слово "жевріти"

14:01

В Воронеже разнесли завод, где делают начинку для "Искандеров" и Х-101 - ГенштабВидео

13:30

Под Москвой горит центр космической связи, поражены паромы и полигон РФ — ГенштабВидео

13:29

Цены на популярные овощи взлетели почти вдвое: что подорожало больше всего

Реклама
13:07

Мотоциклист разогнался до 203 км/ч во Львове: украинцы требуют наказанияВидео

12:56

Наследники короны: принцы Уильям и Гарри похвастались повзрослевшими детьми

12:52

Активисты создают миф о неприкосновенности сотрудников НАБУ, это путь к безнаказанности — экс-прокурор САП

12:33

Можно ли христианам отмечать Ивана Купала — священник дал исчерпывающий ответВидео

12:25

Старые серые носки снова станут идеально белыми: поможет простой домашний раствор

12:21

Жир исчезнет без следа: проверенный лайфхак быстро очистить плитку

11:55

Редкого черного аиста заметили в Ровенской области: уникальные кадрыФото

11:52

Премьер Великобритании Стармер объявил об отставке: что известноВидео

11:50

"Не позволяла себе": Тополя решилась на откровения о браке с известным певцом

11:43

Три знака получат ответ на важный вопрос уже в этом месяце: кто они

11:15

В Польше объяснили, почему лишили Зеленского ордена, но не Муссолини и Шредера

11:00

Обычные пугала не работают: три лучших способа отвадить скворцов от черешниВидео

10:49

Как спастись от жары без кондиционера: трюк, о котором знают единицы

10:48

Почему собаки на самом деле едят траву: ответ ветеринара удивит многих

10:48

Китайский гороскоп на завтра, 23 июня: Лошадям - игривость, Тиграм - опрометчивость

10:14

"Не принимают": Топалов проговорился о плачевном положении Тодоренко

09:57

Гороскоп на завтра, 23 июня: Весам — радость, Рыбам — напряжение

09:53

РФ ударила по торговым судам в Черном море: на сухогрузе погиб иностранный морякФотоВидео

09:39

Кремль поддерживает зависимые режимы только до тех пор, пока это ему выгодно

09:18

Возле Крыма произошло сразу несколько сильных землетрясений - что известно

Реклама
09:14

"Свет победит": Сергей Притула покрестил сына в особом месте

09:06

Никакая не "стройка": как правильно назвать процесс возведения сооружений на украинском

08:58

Лукашенко дали неделю: майор в отставке оценил, ударит ли Украина по Беларуси

08:50

Взрывы прогремели в Крыму, под удар попало здание ФСБ и Таврическая ТЭС - мониторыВидео

08:08

РФ ударила "Искандером" по аграриям Одесской области: есть жертва и раненыеВидео

07:29

Дроны ударили по Запорожью: в горящем доме погибла женщина, ранен ребенокФото

07:03

Это может плохо кончиться: Богданов рассказал, чем рискует Польшамнение

06:55

Дроны летят на Москву: россияне фиксируют массовый залет БПЛА, гремят взрывы

05:55

"Документировала все": Меган Маркл решилась раскрыть правду о королевской семье

04:25

Иней в морозилке исчезнет - эксперты назвали ошибки, создающие "шубу"Видео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять