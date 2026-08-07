Bloomberg подсчитал, сколько Ким Чен Ын заработал благодаря войне в Украине

Сотрудничество с Россией стало для Пхеньяна своеобразным "выигрышем в лотерею".

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Bloomberg подсчитал, сколько Ким Чен Ын получил благодаря войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

Ким Чен Ын получил $22 млрд валютных доходов благодаря войне в Украине

Пхеньян направил России 16-22 тысячах северокорейских военных

С началом полномасштабной войны в Украине финансовые возможности северокорейского лидера Ким Чен Ына заметно выросли. Согласно оценке Bloomberg Economics, в 2022-2025 годах Северная Корея получила около $22 млрд иностранной валюты, что почти в четыре раза больше показателя за предыдущие четыре года после введения американских санкций.

"Сегодня Северная Корея находится в более выгодном положении, чем когда-либо за последние 35 лет", - считает Андрей Ланков, руководитель консалтинговой компании Korea Risk Group. видео дня

По его словам, сотрудничество с Россией стало для Пхеньяна своеобразным "выигрышем в лотерею", тогда как возобновившаяся поддержка со стороны Китая напоминает стабильный источник финансирования.

При этом далеко не вся полученная выручка поступает непосредственно в Северную Корею. Bloomberg отмечает, что из-за отсутствия у Ким Чен Ына полноценного доступа к международной банковской системе часть расчетов проводится в альтернативной форме - посредством поставок товаров и передачи технологий.

Как война изменила положение КНДР

Переломным для Пхеньяна стал 2022 год, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Москва стала искать дополнительные источники артиллерийских боеприпасов советского образца и обратилась за помощью к Северной Корее.

Для режима Ким Чен Ына это стало возможностью превратить собственные военные запасы в финансовые ресурсы, продовольствие и доступ к современным военным технологиям.

По данным украинской разведки, к концу 2025 года Северная Корея могла обеспечивать до половины российских потребностей в наиболее массово используемых артиллерийских боеприпасах калибра 122 и 152 мм.

Помимо боеприпасов, Пхеньян направлял России военнослужащих. Речь идет примерно о 16-22 тысячах северокорейских военных. Согласно приведенным оценкам, Москва выплачивала около $2000 в месяц за каждого военнослужащего.

Южнокорейский оппозиционный депутат Кан Дэсик считает, что военное сотрудничество с Россией превратилось в один из основных источников дохода для северокорейской экономики.

Экономика КНДР демонстрирует рост

Положительное влияние сотрудничества с Россией отражается и на макроэкономических показателях Северной Кореи. По прогнозу Банка Кореи, в 2025 году экономика страны могла вырасти на 3,5%.

Таким образом, КНДР демонстрировала рост третий год подряд. При этом результат оказался несколько слабее показателя 2024 года, который стал для страны лучшим после введения более жестких международных санкций.

Параллельно Пхеньян укрепляет отношения с Пекином. На фоне расширения российско-северокорейского сотрудничества Китай также стал демонстрировать более благоприятное отношение к КНДР.

Символом сближения стал военный парад в Пекине в сентябре прошлого года, где Ким Чен Ын находился рядом с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Таким образом лидеры трех ядерных держав публично продемонстрировали тесные отношения.

Деньги идут на развитие вооружений

Полученные ресурсы Ким Чен Ын направляет в том числе на дальнейшее укрепление военного потенциала страны.

За последние два года Северная Корея представила два эсминца водоизмещением около 5000 тонн - крупнейших боевых корабля в истории КНДР. По имеющимся данным, по меньшей мере один из них оснащен российским зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", стоимость которого оценивается примерно в $20 млн.

Одновременно Пхеньян продолжает совершенствовать баллистические ракеты и разрабатывать их собственные модификации. Это потенциально может открыть для Ким Чен Ына дополнительный рынок - экспорт вооружений в страны, не связанные напрямую с Москвой.

При этом северокорейский лидер стремится не допустить чрезмерной дипломатической зависимости от России. Пхеньян расширяет контакты с другими государствами: за последний год Северную Корею посещали высокопоставленные представители Сингапура, Индонезии, Беларуси и Вьетнама.

Таким образом, война России против Украины не только обеспечила КНДР новый источник доходов, но и позволила Пхеньяну укрепить экономические, военные и дипломатические позиции на международной арене.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика / Инфографика: Главред

Роль КНДР в войне в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, глава Северной Кореи Ким Чен Ын поставил молодежь в центр государственной пропаганды, назвав ее ключевой силой для выполнения решений Трудовой партии и поддержки российской войны против Украины.

Северная Корея и Россия активно усиливают свое военное сотрудничество. Благодаря этому удалось усовершенствовать северокорейскую ракету KN-23, которая способна теперь поражать цели со "смертельной" точностью.

Ранее сообщалось, что Северная Корея передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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