Часть общин Украины не выдержит суток блекаута: появился тревожный прогноз

Блекаут в Украине может оставить почти треть общин без базовых услуг за сутки. Только 4% общин имеют запас автономности более 72 часов.

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Отключение электроэнергии в Украине - почти треть общин не выдержит и суток без электричества / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Лишь 4% общин выдержат более 72 часов блэкаута

В 78% общин не хватает запасов топлива

Почти треть украинских общин и каждый второй крупный город этой зимой могут не обеспечить базовые критические услуги даже в течение суток без электроэнергии. Лишь 4% общин способны работать автономно более 72 часов одновременно по всем девяти базовым услугам. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает РБК-Украина.

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В настоящее время резервными источниками питания охвачено в среднем 67% критически важных объектов. При этом в 78% общин нет достаточных запасов топлива, а потребность в нем для генераторов и котельных составляет 48% от всех запросов местных властей.

Шуляк подчеркивает необходимость проверить, соответствуют ли имеющиеся резервные мощности фактическим потребностям критической инфраструктуры.

"Поэтому, прежде всего, необходимо провести аудит мощности имеющихся генераторов с учетом реальной нагрузки объектов, внедрить протоколы очередности нагрузки и отдельно сосредоточиться на водоканалах и насосных станциях", - отметила Шуляк.

Отдельным вопросом остается формирование запасов топлива до начала возможных длительных перебоев. Среди предложенных мер - создание областных резервов с определенной очередностью поставок, прежде всего для больниц, водоканалов и школьных котельных.

Еще одним механизмом должны стать договоренности между общинами и местными топливными компаниями. По замыслу, они позволят заранее определить объемы, стоимость и условия поставок в кризисный период.

"Такие меморандумы могут фиксировать, куда и каким общинам поставлять топливо в случае отключения электроэнергии, по какой цене и на каких условиях, и компании заранее будут понимать свою роль в кризисной ситуации", - отметила председатель комитета.

Для расширения возможностей хранения топлива предлагается привлекать доноров к обеспечению резервуарами. Небольшие сельские общины, со своей стороны, могут объединять запасы под координацией областных военных администраций.

Еще одна проблема касается помощи людям, которые не смогут самостоятельно обеспечить свои базовые потребности во время длительного отключения электроэнергии. Опрос показал, что 34% общин не располагают точной информацией о количестве таких жителей.

Причиной называют отсутствие единого местного реестра. По словам Шуляк, учет должен быть напрямую связан с конкретными алгоритмами оказания помощи населению.

"Такой реестр должен быть привязан к конкретному плану действий: кто и на каком транспорте осуществляет эвакуацию, кто проверяет потребности людей, кто поставляет воду или лекарства", - отметила Шуляк.

Опрос "Готовность общин к зиме 2026/27" проводил аналитический центр We Build Ukraine с 1 по 11 сентября. В нем анонимно приняли участие 145 общин из 24 областей Украины и Киева: 46% респондентов представляли центральные области, 32% - прифронтовые территории, еще 22% - западные области.

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Какой будет следующая зима

Киев этой зимой может столкнуться с масштабными перебоями в электроснабжении, водоснабжении и работе канализации из-за новой волны российских ударов. По оценкам источников The Economist, столица рискует оказаться в особенно сложном положении уже к октябрю. Об этом пишет издание The Economist.

Западный дипломат, которого цитирует издание, заявил, что Киев может оказаться под критическим давлением уже в этом году. Украинский чиновник, в свою очередь, прогнозирует резкое обострение ситуации в ближайшие месяцы.

"Они будут мучить Киев. Они будут использовать усталость, истощение и другие факторы, чтобы попытаться спровоцировать трагедию", - сказал украинский чиновник.

В то же время Украина подошла к новому отопительному сезону с укрепленной энергетической инфраструктурой. По данным The Economist, западная помощь позволила укрепить объекты, которые Россия систематически атаковала в течение предыдущих зим.

Однако полностью избежать масштабных перебоев может не удаться. Украинские чиновники и аналитики ожидают, что атаки на энергетические объекты и в дальнейшем будут приводить к значительным ограничениям электроснабжения, причем их частота может возрасти по сравнению с прошлым годом.

Особое внимание Россия, вероятно, сосредоточит на Киеве и его энергетической системе. В случае повторного уничтожения местных генерирующих мощностей столица может оказаться зависимой от ограниченного числа ключевых энергетических узлов.

Одним из наиболее критических объектов называют подстанцию на 750 кВ в Макарове Киевской области. Именно через неё проходит значительная часть мощностей, необходимых для обеспечения столицы электроэнергией.

По оценке источников издания, при работающей подстанции Киев сможет получать электроэнергию около 16 часов в сутки. В случае ее потери этот показатель может сократиться примерно до четырех часов.

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Чего ждать украинцам зимой - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, народный депутат Роксолана Пидласа проинформировала об изменениях в расписании государственного бюджета, касающихся подготовки энергетики к зиме. В своем комментарии Подласа подчеркнула перенос части расходов и отсрочку подготовки энергетики до декабря. По ее словам, среди перенесенных расходов упоминались капитальные проекты и ориентировочно около 39 миллиардов гривен, которые отложили на более поздние сроки.

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что возможные удары по энергетической инфраструктуре могут осложнить ситуацию зимой. В своем интервью он обнародовал тревожный прогноз на зиму и описал факторы, которые будут определять развитие событий. По его оценке, технически Украина могла подготовиться к зиме лучше, чем в 2022 году.

Climate Impact Company сообщила об ожидаемой температуре и осадках в зимний период 2026–2027 годов. Согласно прогнозу специалистов, обнародованному в пресс-релизе, ожидаются аномальные температуры и снегопады при преимущественно тёплом декабре. Модели компании указывают, что в декабре высок риск тепловых отклонений, а наиболее вероятная волна похолодания придется на январь.

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О персоне: Елена Шуляк Елена Шуляк - украинский политик. Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, пишет Википедия.

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