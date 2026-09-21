Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Часть общин Украины не выдержит суток блекаута: появился тревожный прогноз

Юрий Берендий
21 сентября 2026, 19:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Блекаут в Украине может оставить почти треть общин без базовых услуг за сутки. Только 4% общин имеют запас автономности более 72 часов.

Часть общин Украины не выдержит суток блекаута: появился тревожный прогноз
Отключение электроэнергии в Украине - почти треть общин не выдержит и суток без электричества / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Лишь 4% общин выдержат более 72 часов блэкаута
  • В 78% общин не хватает запасов топлива

Почти треть украинских общин и каждый второй крупный город этой зимой могут не обеспечить базовые критические услуги даже в течение суток без электроэнергии. Лишь 4% общин способны работать автономно более 72 часов одновременно по всем девяти базовым услугам. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает РБК-Украина.

видео дня

В настоящее время резервными источниками питания охвачено в среднем 67% критически важных объектов. При этом в 78% общин нет достаточных запасов топлива, а потребность в нем для генераторов и котельных составляет 48% от всех запросов местных властей.

Шуляк подчеркивает необходимость проверить, соответствуют ли имеющиеся резервные мощности фактическим потребностям критической инфраструктуры.

"Поэтому, прежде всего, необходимо провести аудит мощности имеющихся генераторов с учетом реальной нагрузки объектов, внедрить протоколы очередности нагрузки и отдельно сосредоточиться на водоканалах и насосных станциях", - отметила Шуляк.

Отдельным вопросом остается формирование запасов топлива до начала возможных длительных перебоев. Среди предложенных мер - создание областных резервов с определенной очередностью поставок, прежде всего для больниц, водоканалов и школьных котельных.

Еще одним механизмом должны стать договоренности между общинами и местными топливными компаниями. По замыслу, они позволят заранее определить объемы, стоимость и условия поставок в кризисный период.

"Такие меморандумы могут фиксировать, куда и каким общинам поставлять топливо в случае отключения электроэнергии, по какой цене и на каких условиях, и компании заранее будут понимать свою роль в кризисной ситуации", - отметила председатель комитета.

Для расширения возможностей хранения топлива предлагается привлекать доноров к обеспечению резервуарами. Небольшие сельские общины, со своей стороны, могут объединять запасы под координацией областных военных администраций.

Еще одна проблема касается помощи людям, которые не смогут самостоятельно обеспечить свои базовые потребности во время длительного отключения электроэнергии. Опрос показал, что 34% общин не располагают точной информацией о количестве таких жителей.

Причиной называют отсутствие единого местного реестра. По словам Шуляк, учет должен быть напрямую связан с конкретными алгоритмами оказания помощи населению.

"Такой реестр должен быть привязан к конкретному плану действий: кто и на каком транспорте осуществляет эвакуацию, кто проверяет потребности людей, кто поставляет воду или лекарства", - отметила Шуляк.

Опрос "Готовность общин к зиме 2026/27" проводил аналитический центр We Build Ukraine с 1 по 11 сентября. В нем анонимно приняли участие 145 общин из 24 областей Украины и Киева: 46% респондентов представляли центральные области, 32% - прифронтовые территории, еще 22% - западные области.

блэкаут инфографика
Известные в мире случаи блэкаутов / Инфографика: Главред

Какой будет следующая зима

Киев этой зимой может столкнуться с масштабными перебоями в электроснабжении, водоснабжении и работе канализации из-за новой волны российских ударов. По оценкам источников The Economist, столица рискует оказаться в особенно сложном положении уже к октябрю. Об этом пишет издание The Economist.

Западный дипломат, которого цитирует издание, заявил, что Киев может оказаться под критическим давлением уже в этом году. Украинский чиновник, в свою очередь, прогнозирует резкое обострение ситуации в ближайшие месяцы.

"Они будут мучить Киев. Они будут использовать усталость, истощение и другие факторы, чтобы попытаться спровоцировать трагедию", - сказал украинский чиновник.

В то же время Украина подошла к новому отопительному сезону с укрепленной энергетической инфраструктурой. По данным The Economist, западная помощь позволила укрепить объекты, которые Россия систематически атаковала в течение предыдущих зим.

Однако полностью избежать масштабных перебоев может не удаться. Украинские чиновники и аналитики ожидают, что атаки на энергетические объекты и в дальнейшем будут приводить к значительным ограничениям электроснабжения, причем их частота может возрасти по сравнению с прошлым годом.

Особое внимание Россия, вероятно, сосредоточит на Киеве и его энергетической системе. В случае повторного уничтожения местных генерирующих мощностей столица может оказаться зависимой от ограниченного числа ключевых энергетических узлов.

Одним из наиболее критических объектов называют подстанцию на 750 кВ в Макарове Киевской области. Именно через неё проходит значительная часть мощностей, необходимых для обеспечения столицы электроэнергией.

По оценке источников издания, при работающей подстанции Киев сможет получать электроэнергию около 16 часов в сутки. В случае ее потери этот показатель может сократиться примерно до четырех часов.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Чего ждать украинцам зимой - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, народный депутат Роксолана Пидласа проинформировала об изменениях в расписании государственного бюджета, касающихся подготовки энергетики к зиме. В своем комментарии Подласа подчеркнула перенос части расходов и отсрочку подготовки энергетики до декабря. По ее словам, среди перенесенных расходов упоминались капитальные проекты и ориентировочно около 39 миллиардов гривен, которые отложили на более поздние сроки.

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что возможные удары по энергетической инфраструктуре могут осложнить ситуацию зимой. В своем интервью он обнародовал тревожный прогноз на зиму и описал факторы, которые будут определять развитие событий. По его оценке, технически Украина могла подготовиться к зиме лучше, чем в 2022 году.

Climate Impact Company сообщила об ожидаемой температуре и осадках в зимний период 2026–2027 годов. Согласно прогнозу специалистов, обнародованному в пресс-релизе, ожидаются аномальные температуры и снегопады при преимущественно тёплом декабре. Модели компании указывают, что в декабре высок риск тепловых отклонений, а наиболее вероятная волна похолодания придется на январь.

Читайте также:

О персоне: Елена Шуляк

Елена Шуляк - украинский политик. Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

19:47Война
Часть общин Украины не выдержит суток блекаута: появился тревожный прогноз

Часть общин Украины не выдержит суток блекаута: появился тревожный прогноз

19:12Война
Украина прекратит удары по НПЗ в России: Зеленский ответил Трампу и назвал условие

Украина прекратит удары по НПЗ в России: Зеленский ответил Трампу и назвал условие

17:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Кличко на прощании Пенеттьери: опубликованные кадры запутали поклонников

Кличко на прощании Пенеттьери: опубликованные кадры запутали поклонников

Зажимы для хлеба можно не выбрасывать: классные способы повторного использования

Зажимы для хлеба можно не выбрасывать: классные способы повторного использования

Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

Зачем закапывать увядшие бархатцы на огороде: секрет опытных садоводов

Зачем закапывать увядшие бархатцы на огороде: секрет опытных садоводов

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

Последние новости

20:01

Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячей

19:47

В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

19:12

Часть общин Украины не выдержит суток блекаута: появился тревожный прогноз

18:55

Деньги РФ в обмен на подозрение: раскрыта главная угроза для Европы

18:47

Виноград отблагодарит щедрым урожаем: что сделать осенью против грибка

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
18:40

Об уксусе можно забыть: как удалить известковый налет с лейки душа за минутыВидео

18:33

Крышки от банок обрели новую жизнь: старый трюк вновь набирает популярностьВидео

18:12

Весной не зацветут: какие кустарники категорически нельзя обрезать осенью

18:00

В доме станет почти на 10 °C теплее без включения батарей — что нужно сделать

Реклама
17:36

"Дам показания": звезду сериала "Зимородок" арестовали прямо в аэропорту

17:32

В России запустились необратимые процессы: экономист раскрыл, что добьет экономику РФ

17:17

Украина прекратит удары по НПЗ в России: Зеленский ответил Трампу и назвал условие

17:01

Новые цветные статусы в "Резерв+": адвокат объяснил, что они означают

16:56

Не только количество: Игнат рассказал, как РФ меняет тактику ударов "Шахедами"

16:53

Три знака зодиака получат солидную прибыль — кто в числе счастливчиков

16:46

Что носить вместо кроссовок осенью 2026: стилистка назвала 4 удобные моделиВидео

16:18

РФ потеряла контроль над нефтепереработкой: Трамп раскрыл масштаб ударов Украины по РФ

16:08

Выборы в России завершились: сколько набрала партия Путина и чего ожидать Украине

16:01

"Бросил людей": в уличном опросе прозвучала резкая критика Федорова из-за бронирования и поездок за границу

16:00

Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 22 сентября

Реклама
15:55

"Человек-фейк": украинская жена Михайлова публично бросила путиниста

15:47

Россия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – Новак

15:36

Не только "спасибо": как украинцы выражали благодарность на протяжении веков

15:33

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

14:55

Многие не обращают внимания: что означает дорожный знак с желто-черными полосами

14:55

Достаточно всего одной веточки: раскрыт простой способ размножения смородины

14:55

"Странная идея": Качиньский высказался об Украине и сделал неоднозначное заявление

14:22

"Осквернили": скандальные блогеры подорвали сеть хитом Ротару и возмутили автораВидео

14:08

Не унитаз и не раковина: что является самым грязным предметом в ванной

14:05

Названы три знака зодиака, которым проще добиться богатства и счастья

13:47

Стоимость - 60 млн долларов: ВСУ поразили редкостную РЛС противника

13:24

"Хочу свадьбу": Егорова сделала признание про отношения после Кличко

13:11

Альбом Nirvana 35 лет назад сместил Джексона с вершины чарта: как "Nevermind" изменил музыкуВидео

13:07

Яичница получится намного вкуснее: чем заменить растительное и сливочное масло

13:00

В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной и США - что сказали

12:38

Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

12:21

Прохлада до +12 градусов и дожди: когда в Украину вернется тепло

12:19

"Проблема с Анджелиной": Джоли обвинили в зависимости Питта

12:12

Лаванда не переживет зиму: пять ошибок при осеннем уходе

12:09

Россия накапливает мощнейшие ракеты для зимних атак по Украине - Bloomberg

Реклама
11:59

Батареи будут отдавать максимум тепла: какую задачу нужно выполнить в сентябреВидео

11:45

Людей призвали замачивать яблоки в горячей воде: секрет длительного храненияВидео

11:29

Китайский гороскоп на завтра, 22 сентября: Быкам - поездки, Козлам - недомолвки

11:28

Трамп хочет уступок от Зеленского: что решит встреча президентов в Нью-Йорке

11:11

"Не афиширует": Юрий Никитин рассказал, каким Андрей Данилко является вне сцены

11:02

Гороскоп на завтра, 22 сентября: Ракам — перемены, Козерогам — встреча

11:02

РФ продолжает эскалацию: Зеленский заявил об угрозе расширения войныФото

11:01

Случай в Косово - тревожный сигнал для Украины: пояснил Портниковмнение

10:59

Полностью поседел: Николас Кейдж изменился до неузнаваемости

10:24

Хризантемы переживут холод и дождь: как сохранить цветы до морозовВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять