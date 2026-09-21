Прохлада до +12 градусов и дожди: когда в Украину вернется тепло

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине во вторник
- Когда температура начнет повышаться
Погода в Украине во вторник, 22 сентября, будет преимущественно дождливой, а температура воздуха в некоторых областях опустится до +12 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра дожди пройдут в западных областях Украины, в северной части, а также на востоке. В то же время в южной части Украины, в большинстве центральных областей - без существенных осадков.
Синоптик отметила, что температура воздуха ожидается самой низкой в западных, северных областях, в Винницкой и Черкасской областях - +12…+16 градусов.
В Полтавской и Днепропетровской областях, а также в Кропивницком прогнозируется +15…+19 градусов.
В южной части Украины во вторник ожидается +20…+23 градуса, а в восточных областях - +18…+22 градуса.
"Погода в Украине меняется, приобретает все больше осенних черт, дожди становятся более сильными, температура воздуха понижается, растут грибы", - говорится в сообщении.
Погода в Киеве
В Киеве 22 сентября прогнозируется влажная погода, местами дождь, возможны прояснения. Ветер будет западным, умеренным, временами сильным. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +13 до +15 градусов.
Когда наступит потепление
Диденко добавила, что прохладная погода продлится в Украине до конца недели, однако уже с пятницы и субботы ожидается повышение температуры воздуха до комфортной.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине 21 сентября ухудшится из-за холодного атмосферного фронта. В большинстве областей Украины начнутся дожди - от умеренных до сильных, а также резко снизится температура воздуха.
Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что третья декада сентября начнется с нестабильной и динамично активной погоды в большинстве областей Украины. 23–25 сентября возникнет активный южный циклон, который и испортит погоду.
Синоптик Виталий Постригань подчеркнул, что волна холода ожидается ощутимой, но пока заморозков не предвидится.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, в отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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