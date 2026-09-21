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Прохлада до +12 градусов и дожди: когда в Украину вернется тепло

Мария Николишин
21 сентября 2026, 12:21
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Холоднее всего будет в западных и северных областях, а комфортная температура вернется только в конце недели.
Прохлада до +12 градусов и дожди: когда в Украину вернется тепло
Прогноз погоды в Украине на 22 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине во вторник
  • Когда температура начнет повышаться

Погода в Украине во вторник, 22 сентября, будет преимущественно дождливой, а температура воздуха в некоторых областях опустится до +12 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра дожди пройдут в западных областях Украины, в северной части, а также на востоке. В то же время в южной части Украины, в большинстве центральных областей - без существенных осадков.

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Синоптик отметила, что температура воздуха ожидается самой низкой в западных, северных областях, в Винницкой и Черкасской областях - +12…+16 градусов.

В Полтавской и Днепропетровской областях, а также в Кропивницком прогнозируется +15…+19 градусов.

В южной части Украины во вторник ожидается +20…+23 градуса, а в восточных областях - +18…+22 градуса.

"Погода в Украине меняется, приобретает все больше осенних черт, дожди становятся более сильными, температура воздуха понижается, растут грибы", - говорится в сообщении.

Прохлада до +12 градусов и дожди: когда в Украину вернется тепло
Погода в Украине 22 сентября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 22 сентября прогнозируется влажная погода, местами дождь, возможны прояснения. Ветер будет западным, умеренным, временами сильным. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +13 до +15 градусов.

Прохлада до +12 градусов и дожди: когда в Украину вернется тепло
Погода в Киеве / фото: meteoprog

Когда наступит потепление

Диденко добавила, что прохладная погода продлится в Украине до конца недели, однако уже с пятницы и субботы ожидается повышение температуры воздуха до комфортной.

Прохлада до +12 градусов и дожди: когда в Украину вернется тепло
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине 21 сентября ухудшится из-за холодного атмосферного фронта. В большинстве областей Украины начнутся дожди - от умеренных до сильных, а также резко снизится температура воздуха.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что третья декада сентября начнется с нестабильной и динамично активной погоды в большинстве областей Украины. 23–25 сентября возникнет активный южный циклон, который и испортит погоду.

Синоптик Виталий Постригань подчеркнул, что волна холода ожидается ощутимой, но пока заморозков не предвидится.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, в отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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