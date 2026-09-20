Муравьи больше не вернутся: простой рецепт домашней приманки

Специю предлагают использовать в тех местах, где чаще всего замечены насекомые.

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Как избавиться от муравьев / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/stevepb, Pixabay/LoggaWiggler

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Одним из способов ограничить появление муравьев является молотая корица

Специю используют в тех местах, где чаще всего замечены насекомые

Муравьи нередко начинают искать путь в дом. Они могут пробираться внутрь через самые небольшие зазоры возле окон, дверей и других входов, постепенно превращаясь из случайных гостей в постоянную проблему.

Одним из простых способов временно ограничить их появление считается обычная молотая корица, говорится в материале Express.

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Это доступный продукт, который стоит недорого. Специю предлагают использовать в тех местах, где чаще всего замечены насекомые: возле порогов, оконных рам, щелей и других возможных точек проникновения.

Предполагается, что выраженный аромат корицы способен мешать муравьям ориентироваться по запаховым следам, которые они оставляют друг для друга. Однако рассчитывать на нее как на полноценное средство борьбы с муравейником не стоит. Скорее, речь идет о временном репеллентном барьере, который может заставить насекомых изменить привычный маршрут.

Научные работы действительно указывают на отпугивающие свойства корицы. В исследовании, опубликованном в Journal of Emerging Investigators, ученые наблюдали репеллентный эффект корицы, причем особенно заметным он оказался у коричного масла, во время контролируемых экспериментов с муравьями.

Похожие результаты были получены и в другой работе, где изучалось воздействие различных специй на муравьев-вредителей. Наблюдения за насекомыми во время поиска пищи показали, что корица способна выполнять функцию репеллента. При этом важно учитывать ограничения подобных экспериментов: они проводились в определенных условиях и не позволяют утверждать, что абсолютно все виды муравьев будут одинаково реагировать на эту специю.

Тем, кто хочет попробовать такой метод дома, необязательно рассыпать корицу по всей территории. Достаточно нанести небольшое количество тонкой полосой в местах, через которые муравьи могут проникать внутрь. После дождя или ослабления запаха порошок придется заменить, особенно если он используется возле наружной двери.

При этом не всегда присутствие муравьев требует немедленного применения химических препаратов. Королевское садоводческое общество (RHS) обращает внимание на их роль в экосистеме сада. В обычных условиях муравьи являются частью природного биоразнообразия, поэтому само по себе их присутствие не обязательно означает наличие серьезной проблемы.

Эти насекомые могут приносить пользу, например охотиться на других мелких беспозвоночных. Вместе с тем в некоторых ситуациях они способны влиять на почву возле корней растений и нередко появляются рядом с колониями тли, поскольку используют ее сладкие выделения - падь.

/ Инфографика: Главред

Поэтому несколько муравьев, замеченных на участке, еще не свидетельствуют о необходимости принимать радикальные меры. Гораздо важнее понять, почему насекомые регулярно появляются в доме.

Если муравьи возвращаются снова и снова, стоит прежде всего устранить то, что их привлекает. Пролитые сладкие напитки и остатки пищи необходимо своевременно убирать, продукты лучше хранить в плотно закрытых контейнерах, а окна и двери проверить на наличие щелей. Такой комплекс простых мер способен оказаться эффективнее, чем попытка постоянно поддерживать ароматический барьер из корицы.

Смотрите видео - приманка для муравьев:

В видео автор показывает, как в домашних условиях приготовить простую приманку от муравьев из доступных ингредиентов. Он пошагово объясняет процесс приготовления, рассказывает, как работает средство, и демонстрирует наиболее подходящие места для его размещения.

В основе метода лежит сладкая смесь, которая привлекает насекомых. Рабочие муравьи забирают приманку и переносят ее в гнездо, благодаря чему средство воздействует не только на отдельных особей, но и на колонию в целом.

Отдельно автор подчеркивает доступность такого способа: для его приготовления не требуется много средств, поэтому самодельная приманка может стать бюджетной альтернативой готовым препаратам от муравьев.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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