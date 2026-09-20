В Украине электроэнергия для населения может подорожать: аналитик назвал сроки

Эксперт предупредил украинцев о возможном подорожании электроэнергии уже через несколько месяцев.

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Тарифы на электроэнергию в Украине, скорее всего, повысят / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Кущ:

Правительство Украины может лишиться возможности регулировать стоимость электроэнергии

Тариф на электроэнергию для населения могут повысить в следующем году

Мораторий на повышение цен на коммунальные услуги в ближайшее время снимать не будут

В Украине готовятся к реформированию энергетического рынка из-за давления со стороны внешних партнеров. Это в перспективе приведет к потере правительством контроля над ценообразованием на базовые коммунальные услуги.

Об этом в эфире проекта Новости.LIVE "Мир на переломе" заявил финансовый аналитик Алексей Кущ. По его словам, из-за потери ручного регулирования стоимость электроэнергии и тепла будут формироваться рыночными механизмами.

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В таком случае цены на электроэнергию для населения могут расти в зависимости от спроса. Поэтому, по мнению аналитика, свет для украинцев может подорожать уже в 2027 году.

экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

"В ближайшее время я не думаю, что будут снимать моратории на повышение цен на коммунальные услуги. Разве что будет пересматриваться плата за воду и водоотведение, но этот тариф не входит в моратории", - добавил Кущ.

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Главред писал, что, по словам эксперта по личным и бизнес-финансам Елены Шепель, поскольку сами тарифы семьи изменить не могут, украинцам стоит сосредоточиться на другом рычаге влияния - объеме собственного потребления ресурсов.

Нужно проанализировать счета за последние 6–12 месяцев и определить, на что конкретная семья тратит больше всего средств. Далее, в зависимости от результатов, необходимо скорректировать объемы потребления электроэнергии, воды или тепла.

Коммунальные тарифы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина может начать постепенное повышение тарифов на электроэнергию и газ для бытовых потребителей в 2027 году после создания механизмов социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что риск пересмотра коммунальных тарифов в Украине после отмены военных ограничений действительно существует, однако говорить о неизбежном резком скачке пока преждевременно.

Накануне стало известно, что тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 1 августа 2026 года вырос на 25% - до 928,45 грн за МВт-ч без НДС.

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О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в Аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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