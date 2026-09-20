Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В Украине электроэнергия для населения может подорожать: аналитик назвал сроки

Анна Косик
20 сентября 2026, 08:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперт предупредил украинцев о возможном подорожании электроэнергии уже через несколько месяцев.
В Украине электроэнергия для населения может подорожать: аналитик назвал сроки
Тарифы на электроэнергию в Украине, скорее всего, повысят / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Кущ:

  • Правительство Украины может лишиться возможности регулировать стоимость электроэнергии
  • Тариф на электроэнергию для населения могут повысить в следующем году
  • Мораторий на повышение цен на коммунальные услуги в ближайшее время снимать не будут

В Украине готовятся к реформированию энергетического рынка из-за давления со стороны внешних партнеров. Это в перспективе приведет к потере правительством контроля над ценообразованием на базовые коммунальные услуги.

Об этом в эфире проекта Новости.LIVE "Мир на переломе" заявил финансовый аналитик Алексей Кущ. По его словам, из-за потери ручного регулирования стоимость электроэнергии и тепла будут формироваться рыночными механизмами.

видео дня

В таком случае цены на электроэнергию для населения могут расти в зависимости от спроса. Поэтому, по мнению аналитика, свет для украинцев может подорожать уже в 2027 году.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

"В ближайшее время я не думаю, что будут снимать моратории на повышение цен на коммунальные услуги. Разве что будет пересматриваться плата за воду и водоотведение, но этот тариф не входит в моратории", - добавил Кущ.

Как сэкономить на коммунальных платежах зимой

Главред писал, что, по словам эксперта по личным и бизнес-финансам Елены Шепель, поскольку сами тарифы семьи изменить не могут, украинцам стоит сосредоточиться на другом рычаге влияния - объеме собственного потребления ресурсов.

Нужно проанализировать счета за последние 6–12 месяцев и определить, на что конкретная семья тратит больше всего средств. Далее, в зависимости от результатов, необходимо скорректировать объемы потребления электроэнергии, воды или тепла.

Коммунальные тарифы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина может начать постепенное повышение тарифов на электроэнергию и газ для бытовых потребителей в 2027 году после создания механизмов социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что риск пересмотра коммунальных тарифов в Украине после отмены военных ограничений действительно существует, однако говорить о неизбежном резком скачке пока преждевременно.

Накануне стало известно, что тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 1 августа 2026 года вырос на 25% - до 928,45 грн за МВт-ч без НДС.

Больше новостей:

О персоне: Алексей Кущ

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в Аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
коммуналка коммунальные тарифы свет тарифы на электроэнергию тариф ЖКХ-тарифы коммунальне услуги коммунальные услуги коммунальные платежки повышение тарифов новости Украины новые тарифы электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны долетели до Москвы и области: бушуют масштабные пожары, есть попадания

Дроны долетели до Москвы и области: бушуют масштабные пожары, есть попадания

07:31Война
Погибла мать с детьми, есть раненые: РФ ударила по Киевщине

Погибла мать с детьми, есть раненые: РФ ударила по Киевщине

23:25Украина
Ле Пен неожиданно набросилась на РФ и упомянула Украину: в чем причина

Ле Пен неожиданно набросилась на РФ и упомянула Украину: в чем причина

22:37Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Пластиковая бутылка осветит комнату без электричества: как работает гениальный трюк

Пластиковая бутылка осветит комнату без электричества: как работает гениальный трюк

Россия атакует Украину ракетами "Дань-Т": в чем опасность

Россия атакует Украину ракетами "Дань-Т": в чем опасность

Головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже самых внимательных

Головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже самых внимательных

Ошибка, из-за которой гниет капуста: как правильно хранить кочаны зимой

Ошибка, из-за которой гниет капуста: как правильно хранить кочаны зимой

Всего одна процедура в сентябре: что делать со смородиной, чтобы было много ягод

Всего одна процедура в сентябре: что делать со смородиной, чтобы было много ягод

Последние новости

08:04

В Украине электроэнергия для населения может подорожать: аналитик назвал сроки

08:02

"Адские санкции" останутся на бумаге: Яли назвал настоящую цель принятия закона Грэмамнение

07:31

Дроны долетели до Москвы и области: бушуют масштабные пожары, есть попадания

05:10

Пришло время действовать: четырем знакам зодиака предстоит сделать смелый шаг

04:30

Урожай удивит весной: как правильно посадить озимый лук на грядке

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — КриволапРоссия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап
04:04

Акация, дуб или бук: какие дрова горят дольше и позволяют сэкономить деньги

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и джинна за 45 с

03:30

Одна ошибка с почвой губит весь урожай: как сажать озимый чеснок осеньюВидео

03:09

Россия атакует Украину ракетами "Дань-Т": в чем опасность

Реклама
01:46

Пугающий сценарий катастрофы: ученые раскрыли, когда закончится кислород на Земле

19 сентября, суббота
23:50

Дочь Киркорова поставила ему жесткий ультиматум

23:25

Погибла мать с детьми, есть раненые: РФ ударила по Киевщине

22:54

Гороскоп на завтра, 21 сентября: Близнецам — подарок, Девам — прибыль

22:37

Ле Пен неожиданно набросилась на РФ и упомянула Украину: в чем причина

22:18

Три знака зодиака ждет фантастический успех: астрологи назвали переломный день

21:40

Защитит от беды и нечистой силы: как кошки предупреждают о потустороннем

21:31

Как высушить белье за час: раскрыт гениальный трюк с копеечным ингредиентомВидео

21:28

Реактивный "Шахед" ударил по продуктовым складам большого города - что известно

21:23

Зачем класть лавровый лист в очки: это поможет в работе и учебе

20:59

Цены на лук в Украине резко пошли вниз: сколько стоит килограмм

Реклама
20:36

Дрон-перехватчик в действии: мощный удар по реактивным беспилотникам РФВидео

20:33

Почему молоко быстро киснет: ошибка, из-за которой продукт портится за дни

20:13

Розы будут цвести до самых заморозков: что нужно сделать в сентябре

20:06

Ким Кардашьян попала в больницу: диагноз напомнил ей о смерти отца

19:34

Как подготовить дом к зиме и отключениям: 5 вещей, которые сохранят тепло

19:26

Строители раскрыли главный секрет: зачем моющее средство добавляют в растворВидео

19:11

Как правильно сажать малину осенью: садовод раскрыл секреты посадки и обрезкиВидео

18:50

Ошибка, из-за которой гниет капуста: как правильно хранить кочаны зимой

18:37

Гороскоп Таро на завтра 20 сентября: Тельцам - ждать, Ракам - выбирать

18:31

В РФ "закрутят гайки": Коваленко раскрыл, что ждет россиян после выборов

18:26

Реактивный дрон влетел в ТЦ в Днепре: все подробности российской атакиФото

18:12

Царя Николая II не убивали: историк раскрыл, как и почему переписали историю РоссииВидео

17:57

Тест на внимательность: нужно найти сердце среди слонов за 7 секунд

17:43

Зачем кладут лавровый лист в стакан с водой: значение и правила ритуала

17:43

Бывшая жена футболиста Пятова с детьми пережили ужасный прилет

17:31

Путин не называет преемника, но есть 7 претендентов на "трон" России: кто они

17:29

РФ может запускать тысячи реактивных "Шахедов": Криволап предупредил о новой угрозе

17:25

Главная ошибка садоводов: мульча может навредить, в чем опасностьВидео

17:04

Не замерзнут и не сгниют: 5 лучших сортов чеснока для осенней посадки

16:32

Пластиковая бутылка осветит комнату без электричества: как работает гениальный трюкВидео

Реклама
16:26

Взорваны пункты управления БПЛА и полигон РФ: детали мощных ударов ВСУ

16:26

Гороскоп Таро на 21–27 сентября: Девам — триумф, Тельцам — выносливость

16:07

Окна будут оставаться чистыми месяцами: что добавить в воду для мытья в сентябреВидео

16:02

Головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже самых внимательныхВидео

15:59

Лишают покоя и денег: 5 вещей, которые категорически запрещено держать дома

15:58

"Готовим расширение": Зеленский сообщил о новых дальнобойных операциях

15:32

Эксперты советуют посыпать свечи корицей — как работает трюк и для чего

15:30

Обувь можно испортить за одну стирку: как правильно стирать кроссовки в машине

15:24

Несколько минут - и налет исчезнет: рабочее домашнее средство для чистки унитазаВидео

15:09

Плесень и налет исчезнут с плитки за 15 минут: мощный раствор за копейкиВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости Запорожья
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять