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Не замерзнут и не сгниют: 5 лучших сортов чеснока для осенней посадки

Марина Иваненко
19 сентября 2026, 17:04
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Морозостойкие сорта озимого чеснока помогут получить крупные головки следующим летом. Узнайте, какой чеснок посадить осенью и как за ним ухаживать.
Какой чеснок посадить осенью
Какой чеснок посадить осенью / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Какие сорта чеснока лучше всего переносят морозы
  • Какой чеснок формирует крупные головки
  • Как правильно посадить озимый чеснок

Выбор правильного сорта озимого чеснока осенью - залог обильного урожая следующим летом. Для регионов с суровыми или нестабильными зимами особенно важно выбирать морозостойкие сорта, способные сформировать крупные и плотные головки. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание VSN.ua, озимый чеснок высаживают осенью, чтобы весной он быстро пошел в рост. Правильно подобранный посадочный материал может легко пережить зимние морозы, а при благоприятных условиях и базовом уходе - дать большой и качественный урожай.

видео дня

Топ-5 морозостойких сортов озимого чеснока

Любаша

Один из самых популярных отечественных сортов. Отличается неприхотливостью и высокой зимостойкостью, формирует крупные головки с массивными зубками и хорошо хранится.

Добрыня

Позднеспелый сорт с насыщенным вкусом и характерным ароматом. Хорошо переносит зимние условия и дает крупные головки при достаточном количестве влаги и питательных веществ.

Что любит и чего не любит чеснок
Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

Проминь

Украинский сорт, хорошо адаптированный к местному климату. Образует средние и крупные кочаны с острым вкусом и демонстрирует стабильную урожайность.

Софиевский

Сорт с крупными кочанами, острым вкусом и отличной лежкостью. Для получения максимального урожая требует солнечного места и плодородной почвы.

Мессидор

Высокоурожайный сорт нидерландской селекции. Образует крупные белые головки с привлекательным товарным видом и хорошо приспосабливается к различным условиям.

Видео о топ-6 сортах чеснока можно посмотреть здесь:

Как вырастить крупные головки

Даже самый лучший сорт требует правильного ухода. Для посадки следует отбирать только крупные и здоровые зубчики без повреждений. Грядку размещают на солнечном участке без застоя воды, предварительно удобрив почву органикой.

Высаживать чеснок нужно так, чтобы он укоренился до морозов, но не успел выпустить зелёное перо. После посадки грядку следует замульчировать соломой или сухими листьями для защиты от перепадов температур. Весной укрытие частично снимают, обеспечивают полив и подкормку, а позже обязательно удаляют стрелки, чтобы направить силы растения на формирование головки.

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Об источнике: Волынская служба новостей (VSN)

Волынская служба новостей (VSN) - это популярное региональное интернет-издание Украины, которое оперативно освещает главные общественно-политические, экономические и культурные события Луцка и Волынской области. Помимо свежих новостей региона и страны, портал регулярно публикует полезные бытовые советы, практические лайфхаки для дома и огорода, а также интересные аналитические материалы для широкого круга читателей.

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