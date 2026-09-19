Зеленский продемонстрировал новый перехватчик реактивных "Шахедов" — что известно

Дрон-перехватчик уже успешно применялся против реактивных "Шахедов".

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Реактивные "Шахеды" - Украина представила новый дрон для перехвата / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Украина испытала новый дрон-перехватчик

Новый перехватчик уже успешно применили

Украина создала и уже успешно применила новый дрон-перехватчик для противодействия реактивным "Шахедам". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

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По словам главы государства, о новой разработке ему доложил временно исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад. Речь идет об отдельном беспилотнике, который уже прошел практическое применение.

"Есть хороший результат военной контрразведки Службы безопасности в противодействии реактивным "Шахедам". Создан и уже успешно применен новый дрон-перехватчик", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость дальнейшего развития этого направления и увеличения количества соответствующих средств. По его словам, эта работа должна усилить защиту украинских городов от воздушных атак.

"Шаг за шагом движемся вперед, чтобы обеспечить Украине большую защиту. Благодарю всех разработчиков и производителей, которые ежедневно работают над наращиванием объемов необходимого нам оружия", - отметил он.

Сообщение в Telegram-канале Главред / Скриншот

Смотрите видео успешного применения дрона-перехватчика реактивных БПЛА в Telegram.

Россия увеличивает производство реактивных дронов - чего ожидать

Россия вышла на производство до 1000 реактивных беспилотников в месяц и одновременно перестраивает систему защиты своего воздушного пространства. Для противодействия низколетящим целям РФ развертывает более дешевые мобильные средства и активнее задействует боевую авиацию. Об этом сообщил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "Ранок.LIVE".

"Мы видим, что количество, по разным оценкам, производимых реактивных дронов достигает 1000 единиц в месяц. И это, наверное, один из самых серьезных вызовов", - подчеркнул Долинце.

Кроме того, РФ меняет подходы к обороне собственной территории. Вместо того чтобы сосредоточиваться исключительно на стационарных комплексах, российская сторона расширяет использование мобильных групп, призванных бороться с целями на малых высотах.

"Россия тоже, к сожалению, не стоит на месте. Она совершенствует работу своей системы противовоздушной обороны. Россия фактически пытается внедрить опыт Украины по построению малой системы ПВО", - отметил эксперт.

Речь идет, в частности, о расчетах с крупнокалиберными пулеметами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Такой подход позволяет создавать рассредоточенную сеть средств противодействия воздушным целям.

Еще одним направлением стало расширение роли пилотируемой авиации. Россия использует боевые самолеты не только для выполнения ударных задач, но и для поиска и уничтожения воздушных целей.

"Также Россия расширяет масштабы применения пилотируемой авиации, то есть вертолетов Ми-28, самолетов Су-34 и Су-35 для перехвата воздушных целей", - подчеркнул Долинце.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что скоростные БПЛА сейчас уничтожаются с помощью авиации и зенитно-ракетных войск. Он также отметил, что имеющиеся перехватчики зафиксировали отдельные случаи уничтожения реактивных БПЛА, но их доля пока невелика.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что украинская противовоздушная оборона практически не способна эффективно сбивать российские реактивные "Шахеды".

The Telegraph сообщил, что в Орловской области РФ создали укомплектованный полигон для запуска реактивных беспилотников. Согласно материалам, на спутниковых снимках зафиксированы 16 пусковых установок и более сотни БПЛА. Аналитики также обнаружили на объекте значительное количество солнечных панелей для обеспечения бесперебойного питания.

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О персоне: Богдан Долинце Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки. Выступает в СМИ в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, сбоев в цепочках поставок и изменений спроса на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

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