Реактивных перехватчиков дронов Shahed пока не будет: Игнат назвал причину

Против скоростных дронов РФ работает авиация, а также зенитно-ракетные войска, пояснили в ВС.

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Юрий Игнат оценил ситуацию с отражением дроновых атак РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

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Скоростные БПЛА сейчас уничтожаются с помощью авиации и средств ЗРК

Вопрос в испытаниях, масштабировании и приобретении потенциала

Украина уже располагает прототипами средств перехвата реактивных дронов, но Вооруженные силы Украины пока не могут в полной мере на них рассчитывать.

Как рассказал в комментарии Liga.net представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, скоростные БПЛА сейчас уничтожаются с помощью авиации, зенитных ракетных комплексов и средств малой ПВО.

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"Работает авиация, работают зенитные ракетные войска. Если дрон находится в зоне досягаемости малых средств противовоздушной обороны или переносных зенитно-ракетных комплексов, задействуются соответствующие средства", - пояснил Игнат.

Он отметил, что уже есть отдельные случаи уничтожения реактивных БПЛА перехватчиками, однако их доля пока невелика.

"Вопрос в испытаниях, масштабировании и приобретении соответствующего потенциала", - добавил представитель ВС.

/ Инфографика: Главред

Перехватчики дронов: что говорят в Минобороны

В Украине создали и уже протестировали четыре типа перехватчиков, предназначенных для борьбы с российскими реактивными "Шахедами". Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

По его словам, украинские специалисты продолжают работать над новыми решениями, которые позволят эффективнее противостоять беспилотникам, оснащенным реактивными двигателями.

Дроны-перехватчики - новости по теме

Напомним, как ранее писал Главред, Украина активизировала применение беспилотников средней дальности.

Ранее Украина внедрила новую модель ведения войны: дронно-штурмовые подразделения, объединяющие пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть.

Как сообщалось, испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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