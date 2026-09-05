Реактивных перехватчиков дронов Shahed пока не будет: Игнат назвал причину

Главное:
- Скоростные БПЛА сейчас уничтожаются с помощью авиации и средств ЗРК
- Вопрос в испытаниях, масштабировании и приобретении потенциала
Украина уже располагает прототипами средств перехвата реактивных дронов, но Вооруженные силы Украины пока не могут в полной мере на них рассчитывать.
Как рассказал в комментарии Liga.net представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, скоростные БПЛА сейчас уничтожаются с помощью авиации, зенитных ракетных комплексов и средств малой ПВО.
"Работает авиация, работают зенитные ракетные войска. Если дрон находится в зоне досягаемости малых средств противовоздушной обороны или переносных зенитно-ракетных комплексов, задействуются соответствующие средства", - пояснил Игнат.
Он отметил, что уже есть отдельные случаи уничтожения реактивных БПЛА перехватчиками, однако их доля пока невелика.
"Вопрос в испытаниях, масштабировании и приобретении соответствующего потенциала", - добавил представитель ВС.
Перехватчики дронов: что говорят в Минобороны
В Украине создали и уже протестировали четыре типа перехватчиков, предназначенных для борьбы с российскими реактивными "Шахедами". Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.
По его словам, украинские специалисты продолжают работать над новыми решениями, которые позволят эффективнее противостоять беспилотникам, оснащенным реактивными двигателями.
Дроны-перехватчики - новости по теме
Напомним, как ранее писал Главред, Украина активизировала применение беспилотников средней дальности.
Ранее Украина внедрила новую модель ведения войны: дронно-штурмовые подразделения, объединяющие пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть.
Как сообщалось, испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области.
Читайте также:
- Чиновник ОГП "крышевал" мошеннические колл-центры: НАБУ раскрыло схему
- В Украине может появиться новый вид отсрочки от мобилизации: кого коснется
- РФ впервые за долгое время о ударила по аэропортам: Зеленский раскрыл детали
О персоне: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред