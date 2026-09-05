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Правильное хранение семенного картофеля: как избежать гнили и появления ростков

Марина Иваненко
5 сентября 2026, 16:56
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Как сохранить семенной картофель до весны - как правильно отсортировать клубни, обеспечить вентиляцию и поддерживать оптимальные условия в хранилище.
Как правильно хранить семенной картофель
Как правильно хранить семенной картофель / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как правильно подготовить семенной картофель к зиме
  • Какие температура и влажность необходимы для хранения
  • Как защитить клубни от гнили и преждевременного прорастания

Сохранение качественного семенного материала зимой - важное условие для получения хорошего урожая картофеля в новом сезоне. Чтобы клубни не потеряли посевные качества, не сгнили и не начали активно прорастать раньше времени, необходимо правильно подготовить их к хранению и поддерживать соответствующие условия в течение всей зимы. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области, для длительного хранения лучше подходят сорта среднего и позднего срока созревания. Раннеспелые сорта обычно хуже хранятся в течение длительного периода, поэтому их чаще используют для потребления в первой половине сезона.

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Подготовка и сортировка

После сбора картофель не стоит сразу отправлять на длительное хранение. Клубни рекомендуется примерно две недели выдержать в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. За это время кожура укрепляется, а небольшие механические повреждения могут зажить.

После периода просушки картофель нужно тщательно перебрать. Для семенного материала оставляют здоровые, целые клубни примерно одинакового размера. Все экземпляры с признаками гнили, болезней, сильными механическими повреждениями или другими дефектами необходимо отбраковать.

Особенно важно не закладывать вместе со здоровым картофелем даже один явно загнивающий клубень. При длительном хранении болезни могут быстро распространяться на соседние экземпляры.

Какая температура нужна для хранения

Послеуборочный период и длительное хранение имеют разные температурные режимы. Сначала клубням нужно дать время для созревания и заживления мелких повреждений. В дальнейшем температуру постепенно понижают.

Для длительного хранения семенного картофеля обычно ориентируются на температуру около +2…+4 °C. Резких перепадов температуры желательно избегать, поскольку они могут вызывать образование конденсата и создавать условия для развития гнили.

В то же время температура не должна опускаться до уровня замерзания. Подмерзшие клубни теряют свои свойства и становятся непригодными для нормального использования в качестве посадочного материала.

Видео о том, как правильно хранить картофель, можно посмотреть здесь:

Влажность и вентиляция

В хранилище важно поддерживать достаточную влажность воздуха, чтобы картофель не терял избыточное количество влаги и не сморщивался. Ориентировочно для хранения картофеля подходит высокая относительная влажность - около 85–95 %, но главное, чтобы в помещении не образовывался конденсат.

Не менее важно обеспечить постоянную вентиляцию. Воздух должен циркулировать между клубнями, а помещение нужно периодически проветривать. Застой воздуха, повышенная влажность и конденсат создают благоприятные условия для распространения гнили.

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В чём хранить семенной картофель

Для хранения лучше использовать тару, обеспечивающую доступ воздуха. Это могут быть деревянные или пластиковые ящики с вентиляционными отверстиями, сетки или другие емкости, не препятствующие циркуляции воздуха.

Не стоит насыпать картофель слишком толстым слоем. Если один из клубней начнет портиться, в большой плотной куче гниль может быстро распространиться на соседние экземпляры.

Какие овощи можно положить рядом

В быту существуют различные способы защиты картофеля при хранении. В частности, некоторые огородники кладут сверху свеклу, считая, что она помогает отводить часть лишней влаги. Также используют сухие листья рябины, полынь, папоротник или еловые ветки.

Однако такие методы следует рассматривать именно как народные способы, а не как гарантированную защиту от гнили. Самыми важными условиями остаются правильная температура, вентиляция, отсутствие поврежденных клубней и контроль влажности.

Что делать, если картофель начал прорастать

Преждевременное появление ростков обычно свидетельствует о том, что температура в хранилище слишком высокая или условия хранения не соответствуют требованиям. Для семенного картофеля это особенно нежелательно, ведь длинные или слабые ростки могут повредиться до момента высадки.

Поэтому в первую очередь нужно проверить температуру и вентиляцию в хранилище. Если это возможно, условия хранения следует скорректировать, чтобы замедлить дальнейшее прорастание.

Регулярный осмотр также поможет вовремя обнаружить клубни, которые начали портиться. Их необходимо сразу отделять от здорового картофеля.

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Об источнике: Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области

Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области - это государственный орган, который контролирует безопасность пищевых продуктов, ветеринарную медицину, защиту растений и соблюдение санитарных норм. Ведомство обеспечивает фитосанитарный надзор в регионе и дает профессиональные рекомендации аграриям и хозяевам по сохранению урожая.

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