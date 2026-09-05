Массированный удар по Киевщине: горели склады, повреждено 9-этажное здание

Двое людей получили травмы, спасатели по-прежнему ведут работы на местах попаданий в трех районах области.

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Последствия удара РФ по Киевской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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Два человека получили травмы после ночной атаки на Киевскую область

В Борисполе разрушен жилой дом

Враг нанес повторный удар по складам

В ночь на 5 сентября страна-агрессор Россия массированно атаковала Киевскую область. В результате удара пострадали 2 человека. Об этом сообщили в ГСЧС.

Спасатели отмечают, что в Бучанском районе возник пожар в складском помещении. Во время ликвидации пожара враг нанес повторный удар по расположенному рядом складскому зданию.

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В Борисполе в результате попадания возник пожар и частично разрушен 9-этажный жилой дом. Горела кровля, разрушены конструкции 9-го этажа.

"Два человека получили травмы, 15 жильцов эвакуировали спасатели. Психологи ГСЧС оказывали людям необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В то же время в Обуховском районе спасатели ликвидировали пожары в экосистемах, вызванные падением обломков российских беспилотников.

"Ликвидация последствий атаки продолжается", - подытожили в ГСЧС.

Как долго еще РФ будет наносить удары по Украине

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Россия сможет продолжать массированные удары по Украине до тех пор, пока будет сохранять способность производить, доставлять и запускать ударные беспилотники.

По его словам, продолжительность воздушного террора в значительной степени зависит от того, насколько эффективно Украина сможет противодействовать этим возможностям врага.

"Этот период очень тяжелый, но его нужно пройти, выдержать и двигаться дальше. Для этого Силы безопасности и обороны, Главное управление разведки и общество делают все необходимое. Мы справимся", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ночью 5 сентября россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Каменском в Днепропетровской области. В результате атаки погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения.

4 сентября Россия нанесла удар дроном по центральному зданию СБУ на Владимирской улице в Киеве. Непосредственной целью беспилотника был кабинет главы СБУ.

3 сентября в Голосеевском районе Киева после российского удара загорелся 9-этажный жилой дом. Пожар возник на уровнях с четвертого по девятый этажи.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма нетрудового характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

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