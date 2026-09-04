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Пустые консервные банки еще послужат: как с пользой использовать их в быту

Дарья Пшеничник
4 сентября 2026, 22:50
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Есть несколько вариантов того, что можно сделать из жестяных банок и как их использовать повторно.
консервные банки
Что можно сделать с железными банками из-под консервов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

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  • Что понадобится для органайзера и горшка
  • Как сделать из банки дачный фонарик

Пустую тару из-под консервированного горошка и кукурузы можно не выбрасывать на свалку, а превратить в три готовых предмета быта - держатель для канцелярских принадлежностей, горшок для рассады и уличный светильник. Все, что для этого нужно, - наждачная бумага, акриловая краска, шпагат (нить), гвоздь и молоток, сообщает УНИАН.

Подход не новый: в предыдущих поколениях хозяева не покупали готовых приспособлений, а мастерили их из того, что уже было в доме. Жестяная банка сохраняет форму, не боится влаги и выдерживает вес, поэтому подходит и для квартиры, и для сада.

Первый вариант - рабочий стол. Из вымытой банки получается держатель для ручек, карандашей и других мелких канцелярских принадлежностей: острые края обрабатывают наждачной бумагой, поверхность красят акрилом и обматывают шпагатом или лентой. После высыхания конструкцию можно усложнить - несколько соединенных между собой банок дают сразу несколько отделений для хранения. Тот же органайзер подойдет для ниток, игл и наперстков.

Горшок, в котором можно выращивать рассаду

Второй вариант пригодится весной, когда рассады много, а тары не хватает. В дне банки гвоздем и молотком проделывают несколько дренажных отверстий, насыпают керамзит или мелкие камешки, а затем - почву.

В таком горшке хорошо растут суккуленты и кактусы, а также базилик, укроп, мята и небольшие комнатные цветы. Если банку перед посадкой покрасить - например, в красный цвет - и покрыть лаком, она будет выглядеть как декоративное кашпо.

Освещение для веранды и беседки

Третье применение - уличный фонарь, который вешают на крыльцо. Вымытую и высушенную банку с обработанными краями продырявливают дрелью или гвоздем по произвольному рисунку: для первого раза подойдет простая композиция в виде цветка со стеблем и листьями.

Источником света внутри служит светодиодная гирлянда или небольшая свеча на батарейках - открытый огонь в закрытой жестяной банке лучше не держать.

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Об источнике: УНИАН

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