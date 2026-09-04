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"Шахед" навели с земли: "Флеш" раскрыл новые детали удара по зданию СБУ в Киеве

Юрий Берендий
4 сентября 2026, 18:39обновлено 4 сентября, 19:12
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Наведение "Шахеда" на здание СБУ могло осуществляться с помощью агента РФ, находившегося рядом с целью. Эксперт описал возможную схему атаки и её детали.
Удар по зданию СБУ в Киеве - "Флеш" назвал возможную схему атаки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • "Флеш" назвал удар по СБУ спланированной операцией
  • Российский агент мог включить ретранслятор недалеко от Киева
  • Зеленский заявил о подготовке ответа

Российский ударный дрон, атаковавший здание СБУ в центре Киева, мог получать онлайн-наведение от агента, находившегося поблизости. По предварительной оценке, для этого мог использоваться небольшой радиоретранслятор с доступом к Интернету. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

По его словам, атака не была случайной, а имела признаки заранее подготовленной операции. Ключевым элементом могло быть присутствие российского агента непосредственно в районе цели.

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"Мое личное мнение: "Шахед" управлялся и наводился онлайн через радиоретранслятор МЕШ с доступом в Интернет, который российский агент включил где-то неподалеку (до 5 км) на короткий период во время атаки. Такой ретранслятор имеет размер, равный половине школьного рюкзака", - отметил Бескрестнов.

Сообщение Сергея Бескрестнова
Пост Сергея Бескрестнова / Скриншот

Отдельно "Флеш" обратил внимание на ситуацию в воздухе во время атаки. По его словам, одновременно с этим дроном других "Шахедов" в небе не было, что, по его мнению, исключает возможность традиционного управления через цепочку ретрансляции с территории РФ.

"Других "Шахедов" в это время в воздухе не было. Поэтому управление по цепочке из РФ невозможно", - подчеркнул Бескрестнов.

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

В СБУ подтвердили, что беспилотник был направлен на конкретный объект. При этом россияне пытались поразить не просто здание, а кабинет руководителя украинской спецслужбы.

"Дрон был целенаправленно направлен в кабинет главы Службы безопасности Александра Поклада. Но своей цели россияне не достигли - глава СБУ не пострадал", - сообщили в пресс-службе СБУ.

После атаки Служба безопасности заявила о намерении восстановить поврежденное здание и усилить оперативное противодействие российской агентуре.

"Что касается поврежденного здания - оно обязательно будет восстановлено. А россияне получат болезненный ответ на свои удары - еще больше спецопераций, разоблаченных агентурных сетей и уничтоженных врагов", - заявили в пресс-службе СБУ.

Президент Владимир Зеленский после доклада главы СБУ Александра Поклада сообщил, что украинская сторона уже определила параметры будущего ответа на российские удары.

"Доклад руководителя СБУ Александра Поклада о подготовке наших активных действий в ответ на российские удары. География ответа определена. Время будет выбрано так, чтобы был результат. Слава Украине!" - заявил Зеленский.

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

Когда Россия прекратит террор в Киеве

Россия может продолжать дневные атаки реактивными беспилотниками по Киеву еще несколько недель, однако нынешняя интенсивность ударов не сохранится надолго. Об этом сообщил военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире Ранок.LIVE.

"Это новая реальность, к которой нужно привыкать. Но она не может длиться бесконечно. Она закончится через две-три недели. Почему? Потому что последует наш мощный ответный удар", - подчеркнул Гетьман.

Отдельным фактором может стать способность Украины наносить удары по территории РФ. По мнению обозревателя, удары по объектам, связанным с российскими атаками, способны изменить расчеты Москвы.

"Будут наши мощные ответные действия. […] Тогда желание что-либо предпринимать против нас исчезнет", - заявил Гетьман.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил о попадании российского дрона в здание СБУ и поручил подготовить ответ на этот удар. Зеленский сообщил, что дрон был направлен в кабинет руководителя СБУ.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании дрона в 9-этажный жилой дом в Голосеевском районе. Кличко уточнил, что попадание в 9-этажку привело к разрушениям на девятом этаже. Из дома эвакуировали 15 человек, на месте работают экстренные службы.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о вражеской атаке на Одессу и повреждении жилого многоэтажного дома. Лысак уточнил, что в результате удара пострадали 17 человек. Кроме того, повреждены квартиры с 10-го по 17-й этажи 21-этажного дома и автомобили.

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Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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