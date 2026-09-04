"Шахед" навели с земли: "Флеш" раскрыл новые детали удара по зданию СБУ в Киеве

Ключевые тезисы:
- "Флеш" назвал удар по СБУ спланированной операцией
- Российский агент мог включить ретранслятор недалеко от Киева
- Зеленский заявил о подготовке ответа
Российский ударный дрон, атаковавший здание СБУ в центре Киева, мог получать онлайн-наведение от агента, находившегося поблизости. По предварительной оценке, для этого мог использоваться небольшой радиоретранслятор с доступом к Интернету. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".
По его словам, атака не была случайной, а имела признаки заранее подготовленной операции. Ключевым элементом могло быть присутствие российского агента непосредственно в районе цели.
"Мое личное мнение: "Шахед" управлялся и наводился онлайн через радиоретранслятор МЕШ с доступом в Интернет, который российский агент включил где-то неподалеку (до 5 км) на короткий период во время атаки. Такой ретранслятор имеет размер, равный половине школьного рюкзака", - отметил Бескрестнов.
Отдельно "Флеш" обратил внимание на ситуацию в воздухе во время атаки. По его словам, одновременно с этим дроном других "Шахедов" в небе не было, что, по его мнению, исключает возможность традиционного управления через цепочку ретрансляции с территории РФ.
"Других "Шахедов" в это время в воздухе не было. Поэтому управление по цепочке из РФ невозможно", - подчеркнул Бескрестнов.
В СБУ подтвердили, что беспилотник был направлен на конкретный объект. При этом россияне пытались поразить не просто здание, а кабинет руководителя украинской спецслужбы.
"Дрон был целенаправленно направлен в кабинет главы Службы безопасности Александра Поклада. Но своей цели россияне не достигли - глава СБУ не пострадал", - сообщили в пресс-службе СБУ.
После атаки Служба безопасности заявила о намерении восстановить поврежденное здание и усилить оперативное противодействие российской агентуре.
"Что касается поврежденного здания - оно обязательно будет восстановлено. А россияне получат болезненный ответ на свои удары - еще больше спецопераций, разоблаченных агентурных сетей и уничтоженных врагов", - заявили в пресс-службе СБУ.
Президент Владимир Зеленский после доклада главы СБУ Александра Поклада сообщил, что украинская сторона уже определила параметры будущего ответа на российские удары.
"Доклад руководителя СБУ Александра Поклада о подготовке наших активных действий в ответ на российские удары. География ответа определена. Время будет выбрано так, чтобы был результат. Слава Украине!" - заявил Зеленский.
Когда Россия прекратит террор в Киеве
Россия может продолжать дневные атаки реактивными беспилотниками по Киеву еще несколько недель, однако нынешняя интенсивность ударов не сохранится надолго. Об этом сообщил военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире Ранок.LIVE.
"Это новая реальность, к которой нужно привыкать. Но она не может длиться бесконечно. Она закончится через две-три недели. Почему? Потому что последует наш мощный ответный удар", - подчеркнул Гетьман.
Отдельным фактором может стать способность Украины наносить удары по территории РФ. По мнению обозревателя, удары по объектам, связанным с российскими атаками, способны изменить расчеты Москвы.
"Будут наши мощные ответные действия. […] Тогда желание что-либо предпринимать против нас исчезнет", - заявил Гетьман.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил о попадании российского дрона в здание СБУ и поручил подготовить ответ на этот удар. Зеленский сообщил, что дрон был направлен в кабинет руководителя СБУ.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании дрона в 9-этажный жилой дом в Голосеевском районе. Кличко уточнил, что попадание в 9-этажку привело к разрушениям на девятом этаже. Из дома эвакуировали 15 человек, на месте работают экстренные службы.
Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о вражеской атаке на Одессу и повреждении жилого многоэтажного дома. Лысак уточнил, что в результате удара пострадали 17 человек. Кроме того, повреждены квартиры с 10-го по 17-й этажи 21-этажного дома и автомобили.
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Об источнике: СБУ
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