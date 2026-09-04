Зачем смачивать бумагу для выпечки: секреты опытных поваров

Как сделать так, чтобы пергамент не скручивался и не скользил? Мы собрали простые способы подготовки бумаги для противней, глубоких форм и маффинов.

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Увлажненный пергамент лучше повторяет форму посуды / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как сделать пергамент более гибким с помощью воды

Как закрепить бумагу на противне и в форме

Как использовать пергамент для маффинов и брауни

Пергамент есть на каждой кухне, но кулинары часто сталкиваются с тем, что он скручивается, скользит по противню или не прилегает к стенкам глубоких форм. Чтобы процесс приготовления любимых блюд не превращался в борьбу с бумагой, существуют простые и проверенные кухонные лайфхаки. Главред расскажет подробнее.

Один из самых популярных способов подготовить пергамент - предварительно его увлажнить. Как сообщает издание Femina.hu, если бумагу смять, ненадолго окунуть в воду, а затем расправить, она становится значительно более гибкой, легко принимает форму посуды и лучше держится на поверхности при выкладывании теста.

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На кулинарных ресурсах поделились ещё несколькими практичными способами использования пергамента:

Увлажнение противня

Если слегка смочить водой поверхность противня и сделать четыре надреза по углам бумаги, она будет лучше держаться на поверхности и не скручиваться во время работы.

Идеальный круг для формы

Сложите бумагу в несколько раз, а затем сложите её треугольником. Отмерьте длину от центра формы до её края, обрежьте бумагу по этому размеру и разверните - так можно получить ровный круг нужного диаметра. При необходимости по краям можно сделать небольшие надрезы, чтобы бумага лучше прилегала к стенкам.

Видео о том, как правильно выстелить противень пергаментом, можно посмотреть здесь:

Формочки для маффинов

Обычный пергамент можно нарезать квадратами и вложить в углубления для кексов, заменив покупные бумажные формочки.

Для глубоких форм

Небольшие надрезы на бумаге помогают ей лучше повторять внутреннюю форму прямоугольных емкостей для хлеба или кексов.

Кухонный лайфхак / Инфографика: Главред

Временная фиксация

Края пергамента можно временно закрепить на бортиках противня зажимами, пока выкладывают густое тесто, например, для брауни. Перед тем как ставить противень в духовку, все зажимы нужно снять, если они не предназначены для использования при высоких температурах.

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