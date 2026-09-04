Зачем смачивать бумагу для выпечки: секреты опытных поваров

О чём вы узнаете:
- Как сделать пергамент более гибким с помощью воды
- Как закрепить бумагу на противне и в форме
- Как использовать пергамент для маффинов и брауни
Пергамент есть на каждой кухне, но кулинары часто сталкиваются с тем, что он скручивается, скользит по противню или не прилегает к стенкам глубоких форм. Чтобы процесс приготовления любимых блюд не превращался в борьбу с бумагой, существуют простые и проверенные кухонные лайфхаки. Главред расскажет подробнее.
Один из самых популярных способов подготовить пергамент - предварительно его увлажнить. Как сообщает издание Femina.hu, если бумагу смять, ненадолго окунуть в воду, а затем расправить, она становится значительно более гибкой, легко принимает форму посуды и лучше держится на поверхности при выкладывании теста.
На кулинарных ресурсах поделились ещё несколькими практичными способами использования пергамента:
Увлажнение противня
Если слегка смочить водой поверхность противня и сделать четыре надреза по углам бумаги, она будет лучше держаться на поверхности и не скручиваться во время работы.
Идеальный круг для формы
Сложите бумагу в несколько раз, а затем сложите её треугольником. Отмерьте длину от центра формы до её края, обрежьте бумагу по этому размеру и разверните - так можно получить ровный круг нужного диаметра. При необходимости по краям можно сделать небольшие надрезы, чтобы бумага лучше прилегала к стенкам.
Видео о том, как правильно выстелить противень пергаментом, можно посмотреть здесь:
Формочки для маффинов
Обычный пергамент можно нарезать квадратами и вложить в углубления для кексов, заменив покупные бумажные формочки.
Для глубоких форм
Небольшие надрезы на бумаге помогают ей лучше повторять внутреннюю форму прямоугольных емкостей для хлеба или кексов.
Временная фиксация
Края пергамента можно временно закрепить на бортиках противня зажимами, пока выкладывают густое тесто, например, для брауни. Перед тем как ставить противень в духовку, все зажимы нужно снять, если они не предназначены для использования при высоких температурах.
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Об источнике: Femina
Femina.hu - это популярный венгерский женский онлайн-журнал, запущенный в 2006 году.
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