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РФ готовит 4 массированные атаки в сентябре: СМИ узнали, куда и чем ударит враг

Алексей Тесля
4 сентября 2026, 18:59
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Особую угрозу представляют баллистические ракеты, которыми Россия регулярно атакует Киев и область.
РФ готовит 4 массированные атаки в сентябре: СМИ узнали, куда и чем ударит враг
РФ может готовить новые массированные удары / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, УНИАН

Главное:

  • Россия может существенно усложнить тактику новых воздушных ударов
  • В сентябре Москва способна провести до четырех комбинированных атак

В ближайшие месяцы Россия может существенно усложнить тактику новых воздушных атак по Украине.

По оценке источников РБК-Украина, только в сентябре Москва способна провести до четырех масштабных комбинированных ударов, сочетая различные типы ракет и ударных беспилотников.

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При этом российские цели могут постепенно расширяться. После серии атак на складскую и логистическую инфраструктуру Киева и области аналогичные объекты в других регионах, включая западные области Украины, также могут оказаться под ударом, пишет издание.

Еще одним направлением способна стать энергетика. По прогнозам собеседников издания, уже в сентябре–октябре Россия может перейти к более интенсивным атакам на объекты генерации и электросети, параллельно продолжая удары по складам и логистике.

Определенные признаки такой тактики уже появились. В последние дни российские войска атаковали энергетические объекты в нескольких регионах, среди которых Одесская область. При этом пока речь не идет о новой масштабной кампании против украинской энергосистемы. Диктатор Владимир Путин 1 сентября публично заявил о продолжении подобных ударов.

"Украина, со своей стороны, также готовится усиливать дальнобойное давление на Россию. Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что российское небо "де-факто будет закрываться", поскольку все больше будет становиться пространством для украинских дальнобойных дронов и ракет", - говорится в материале.

Главная проблема - перегрузка ПВО

Для украинской ПВО наиболее серьезным вызовом осенью и зимой может стать не отдельный тип российского оружия, а их сочетание в рамках одного налета.

Массированные волны беспилотников, крылатые и баллистические ракеты требуют применения разных средств перехвата. При этом их запасы ограничены, а наиболее дорогие системы приходится использовать для наиболее сложных целей.

Особую угрозу представляют баллистические ракеты, которыми Россия регулярно атакует Киев и область. Дополнительную нагрузку создают реактивные версии "Гераней": их сложнее уничтожать мобильным огневым группам, поэтому против них чаще приходится задействовать авиацию и зенитные ракетные комплексы.

Возможное увеличение числа реактивных дронов способно стать для украинской ПВО проблемой не только из-за количества целей. России достаточно одновременно использовать разные средства поражения, чтобы заставить оборону распределять ограниченные ресурсы между несколькими направлениями.

Именно такая комбинация - массовость, разнообразие целей и необходимость расходовать более дорогие перехватчики - может стать одной из главных угроз для Украины в осенне-зимний период.

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/ Инфографика: Главред

РФ могла накопить более 6 тысяч ударных дронов для новой атаки

Россия располагает крупным запасом ударных беспилотников, который в случае необходимости может быть задействован для очередного массированного налета на Украину. По оценке Главного управления разведки Минобороны Украины, на российских складах может находиться около 6,2 тысячи аппаратов семейства "Герань" различных модификаций.

Такого количества, по данным украинской разведки, достаточно для организации масштабной атаки с одновременным применением большого числа беспилотников. Значительный накопленный резерв может указывать на подготовку Москвы к новому массированному удару.

В то же время возможности российского военно-промышленного комплекса не безграничны. После использования накопленного арсенала России потребуется восполнять запасы, а темпы производства будут напрямую влиять на способность продолжать интенсивные налеты.

Таким образом, наличие нескольких тысяч готовых к применению БПЛА создает предпосылки для мощной воздушной атаки, однако ее дальнейший масштаб и продолжительность будут зависеть прежде всего от того, насколько быстро российская промышленность сможет компенсировать расход беспилотников.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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