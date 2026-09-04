Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

Синоптик отметил, что в субботу ожидается преобладание антициклональной погоды.

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Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине на выходных

Где прогнозируются дожди и грозы

Погода в Украине на выходных, 5 и 6 сентября, будет преимущественно теплой и даже жаркой, но в некоторых регионах возможны дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, погодные условия в ближайшие двое суток будут отличаться повышенной изменчивостью.

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"В воскресенье на территорию нашей страны распространится влияние циклона и его атмосферных фронтов с северо-запада Европы. В связи с этим в ряде регионов пройдут дожди различной интенсивности и усилится ветер западного направления", - говорится в сообщении.

Погода 5 сентября

В субботу в западных регионах страны ожидается погода без значительных осадков. Лишь в районе Полесья местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, днем +22...+27 градусов.

В северной части Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центральных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.

В южных регионах Украины, а также в Крыму прогнозируется преимущественно солнечная погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +27...+32 градусов.

В восточной части страны ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днем +23…+28 градусов.

Погода 5 сентября / фото: meteoprog

Погода 6 сентября

В воскресенье в западной части Украины под влиянием атмосферного фронта местами пройдут дожди, не исключены также слабые грозы. Ветер западный, 7–12 м/с, днем местами возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +13...+18 градусов, днем +19...+24 градуса.

В северных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди, днем возможна гроза. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13...+18 градусов, днем +21...+26 градусов.

В центральных регионах страны ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +15…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.

В южной половине страны и на Крымском полуострове будет преобладать жаркая и сухая погода, только вечером в Одесской и Николаевской областях пройдут дожди, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит +16…+21 градус, днем +29…+34 градуса.

В восточных областях ночью и днем осадков не ожидается, вечером местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью ожидается +15...+20 градусов, днем +27...+32 градуса.

Погода 6 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине 4 сентября будет комфортной. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в среднем в пределах +22...+25 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что ближе к выходным погода станет более нестабильной под влиянием циклонов и атмосферных фронтов с северо-запада Европы. Временами ветер будет усиливаться, а температура постепенно снизится на 4–7 градусов.

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что среднемесячная температура воздуха в сентябре прогнозируется в пределах +11…+18 градусов, что близко к норме.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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