Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

Мария Николишин
4 сентября 2026, 10:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Синоптик отметил, что в субботу ожидается преобладание антициклональной погоды.
Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы
Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине на выходных
  • Где прогнозируются дожди и грозы

Погода в Украине на выходных, 5 и 6 сентября, будет преимущественно теплой и даже жаркой, но в некоторых регионах возможны дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, погодные условия в ближайшие двое суток будут отличаться повышенной изменчивостью.

видео дня

"В воскресенье на территорию нашей страны распространится влияние циклона и его атмосферных фронтов с северо-запада Европы. В связи с этим в ряде регионов пройдут дожди различной интенсивности и усилится ветер западного направления", - говорится в сообщении.

Погода 5 сентября

В субботу в западных регионах страны ожидается погода без значительных осадков. Лишь в районе Полесья местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, днем +22...+27 градусов.

В северной части Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центральных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.

В южных регионах Украины, а также в Крыму прогнозируется преимущественно солнечная погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +27...+32 градусов.

В восточной части страны ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днем +23…+28 градусов.

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы
Погода 5 сентября / фото: meteoprog

Погода 6 сентября

В воскресенье в западной части Украины под влиянием атмосферного фронта местами пройдут дожди, не исключены также слабые грозы. Ветер западный, 7–12 м/с, днем местами возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +13...+18 градусов, днем +19...+24 градуса.

В северных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди, днем возможна гроза. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13...+18 градусов, днем +21...+26 градусов.

В центральных регионах страны ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +15…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.

В южной половине страны и на Крымском полуострове будет преобладать жаркая и сухая погода, только вечером в Одесской и Николаевской областях пройдут дожди, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит +16…+21 градус, днем +29…+34 градуса.

В восточных областях ночью и днем осадков не ожидается, вечером местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью ожидается +15...+20 градусов, днем +27...+32 градуса.

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы
Погода 6 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине 4 сентября будет комфортной. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в среднем в пределах +22...+25 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что ближе к выходным погода станет более нестабильной под влиянием циклонов и атмосферных фронтов с северо-запада Европы. Временами ветер будет усиливаться, а температура постепенно снизится на 4–7 градусов.

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что среднемесячная температура воздуха в сентябре прогнозируется в пределах +11…+18 градусов, что близко к норме.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра погода на выходные Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по Жулянам, дрон попал в самолет в Киеве: что известно

РФ ударила по Жулянам, дрон попал в самолет в Киеве: что известно

11:59Украина
Путин заговорил о мире, но выдвинул ультиматум: что задумали в Кремле

Путин заговорил о мире, но выдвинул ультиматум: что задумали в Кремле

11:42Война
Украина блокирует небо над Россией: сколько авиакомпаний уже сократили рейсы

Украина блокирует небо над Россией: сколько авиакомпаний уже сократили рейсы

11:04Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
"Молюсь": победительница "Холостяка" Белень показала важное семейное событие

"Молюсь": победительница "Холостяка" Белень показала важное семейное событие

Как сказать на украинском "заблуждение": есть несколько точных вариантов

Как сказать на украинском "заблуждение": есть несколько точных вариантов

Тест на внимательность: нужно найти число 58 среди 56 за 7 секунд

Тест на внимательность: нужно найти число 58 среди 56 за 7 секунд

Китайский гороскоп на сегодня, 4 сентября: Собакам - порядок, Петухам - гибкость

Китайский гороскоп на сегодня, 4 сентября: Собакам - порядок, Петухам - гибкость

Богатство уже на пороге: три знака зодиака привлекут финансовый успех

Богатство уже на пороге: три знака зодиака привлекут финансовый успех

Последние новости

12:03

Китайский гороскоп на завтра, 5 сентября: Козлам - занятость, Тиграм - чуткость

11:59

РФ ударила по Жулянам, дрон попал в самолет в Киеве: что известно

11:55

На базе "Дії" запустят приложение с информацией о ракетах и БПЛА – Корецкий

11:42

Путин заговорил о мире, но выдвинул ультиматум: что задумали в Кремле

11:29

На Одесчине сотрудник ТЦК наехал автомобилем на 2-летнего ребенка и сбежал

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
11:04

Украина блокирует небо над Россией: сколько авиакомпаний уже сократили рейсы

10:55

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

10:53

"Плачу, как сумасшедшая": Анна Саливанчук в слезах рассказала о проблемахВидео

10:09

Тарелки снова будут как новые: одно средство уберет даже старые царапиныВидео

Реклама
09:56

"Декрет, пауза": Витвицкая сделала заявление о возвращении на экраны после родов

09:55

"Это вопрос выживания": Украина почти исчерпала запасы ракет для Patriot – Politico

09:39

Новая купюра 2000 грн уже в обороте: ждать ли украинцам инфляции

09:13

РФ готовит новое наступление с севера: в ISW сказали, какая область под угрозой

08:33

Беспилотники поразили промышленные объекты в Башкирии: горит важный завод

08:24

Новая угроза для НАТО из Беларуси: Тихановская предупредила о планах РФ

08:10

Зачем Кремлю понадобились "выборы": Эйдман о том, как Путин готовит большой спектакльмнение

07:25

Россия атаковала Одессу: есть погибший, повреждены дома и авто

06:57

Сочи атаковали дроны: под ударом - нефтебаза "Лукойла", АЗС и ПВО россиян

05:33

Богатство уже на пороге: три знака зодиака привлекут финансовый успех

05:09

Старый пень исчезнет сам по себе, без лопаты: чем его нужно посыпать в сентябреВидео

Реклама
04:26

Как правильно мыть руки после нарезки лука, чтобы избавиться от неприятного запаха

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке инопланетянина и троглодита за 43 с

03:20

От хрусталя до стеклоблоков: какие "бабушкины" тренды в интерьере снова в моде

02:36

Жирный налет на шкафчиках исчезнет мгновенно: поможет простой продукт из кухни

02:05

Кому суждено прожить 100 лет: ученые поразили феноменальным открытием

01:05

Перестрелка бойцов СБУ и ГУР: Зеленский принял жесткое решениеВидео

00:00

"Нужно бить и бить": эксперт о риске уничтожения РФ мостов в Киеве

03 сентября, четверг
23:21

Деньги сами идут к ним: названы самые богатые знаки зодиака

23:04

Плита засияет как новая: гениальный трюк с уксусом и апельсиновой цедройВидео

22:52

В Украине введены уровни воздушной тревоги: как они будут действовать и что изменится

22:42

Российский актер добровольно пошел убивать украинцев

22:17

Бабушкин способ для душевой кабины: как избавиться от известкового налетаВидео

21:57

Много попаданий, работа остановлена: детали прилетов по объектам "Нафтогаза"

21:09

Зачем поляки обвязывают терку пергаментом: странное, но гениальное решениеВидео

21:07

Представители Трампа посетят Киев и Москву: Зеленский раскрыл деталиВидео

21:01

О простом трюке со сливом знают не все: раскрыт секрет с пластиковой бутылкойВидео

20:06

Горячим обедом и не пахнет: в Черновцах скандал из-за школьного питания

20:05

Прощальный бой Усика: где и с кем украинец может завершить карьеру

19:29

В Киеве горит 9-этажка после российского удара: первые подробности

19:14

Кубинец феерично спел песню Виктора Павлика на шоу "Україна має талант": зал встал

Реклама
19:12

Почему 4 сентября нельзя затевать споры с соседями: какой церковный праздник

19:10

Путин выдал себя заявлением о Сумах: Тышкевич раскрыл планы Кремлямнение

19:05

Порошок больше не нужен: раскрыт неожиданно простой способ стиркиВидео

18:56

Игорный бизнес с российским следом: журналисты показали, как "Даймонд Пей" вывела из Украины миллиарды

18:55

Хорошо наедине с собой: люди с четырьмя датами особенно ценят свободу

18:51

В Киеве резко повысили тарифы на воду — сколько придется платить и когда

18:43

Полотенца мгновенно станут как новые: простой домашний секрет без химииВидео

18:30

Девушка купила куртку в секонде и нашла в кармане то, что изумило ееВидео

18:30

Россия заявила об окружении Сил обороны под Волчанском: в ВСУ впервые отреагировали

18:11

"Щелчок произошел": Каменских рассказала о переменах в образе своей жизни

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять