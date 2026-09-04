Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине на выходных
- Где прогнозируются дожди и грозы
Погода в Украине на выходных, 5 и 6 сентября, будет преимущественно теплой и даже жаркой, но в некоторых регионах возможны дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, погодные условия в ближайшие двое суток будут отличаться повышенной изменчивостью.
"В воскресенье на территорию нашей страны распространится влияние циклона и его атмосферных фронтов с северо-запада Европы. В связи с этим в ряде регионов пройдут дожди различной интенсивности и усилится ветер западного направления", - говорится в сообщении.
Погода 5 сентября
В субботу в западных регионах страны ожидается погода без значительных осадков. Лишь в районе Полесья местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, днем +22...+27 градусов.
В северной части Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, днем +23…+28 градусов.
В центральных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.
В южных регионах Украины, а также в Крыму прогнозируется преимущественно солнечная погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +27...+32 градусов.
В восточной части страны ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днем +23…+28 градусов.
Погода 6 сентября
В воскресенье в западной части Украины под влиянием атмосферного фронта местами пройдут дожди, не исключены также слабые грозы. Ветер западный, 7–12 м/с, днем местами возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +13...+18 градусов, днем +19...+24 градуса.
В северных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди, днем возможна гроза. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13...+18 градусов, днем +21...+26 градусов.
В центральных регионах страны ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +15…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.
В южной половине страны и на Крымском полуострове будет преобладать жаркая и сухая погода, только вечером в Одесской и Николаевской областях пройдут дожди, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит +16…+21 градус, днем +29…+34 градуса.
В восточных областях ночью и днем осадков не ожидается, вечером местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью ожидается +15...+20 градусов, днем +27...+32 градуса.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине 4 сентября будет комфортной. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в среднем в пределах +22...+25 градусов.
Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что ближе к выходным погода станет более нестабильной под влиянием циклонов и атмосферных фронтов с северо-запада Европы. Временами ветер будет усиливаться, а температура постепенно снизится на 4–7 градусов.
Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что среднемесячная температура воздуха в сентябре прогнозируется в пределах +11…+18 градусов, что близко к норме.
Читайте также:
- Перестрелка бойцов СБУ и ГУР: Зеленский принял жесткое решение
- Россия атаковала Одессу: есть погибший, повреждены дома и автомобили
- Новая купюра номиналом 2000 грн уже в обращении: следует ли украинцам ожидать инфляции
О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред