Сочи атаковали дроны: под ударом - нефтебаза "Лукойла", АЗС и ПВО россиян

В Краснодарском крае вспыхнули пожары, видны столбы черного дыма.

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Пожар в Сочи после атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

Сочи атаковали дроны, поражены нефтебаза и ПВО

На нефтебазе Лукойла и АЗС вспыхнули сильные пожары

Под возможным ударом оказалась система С-400

В ночь на 4 сентября город Сочи в Краснодарском крае атаковали беспилотники. По предварительным данным, дроны поразили установки противовоздушной обороны россиян, крупную нефтебазу и автозаправочную станцию. Об этом сообщают OSINT-аналитики со ссылкой на данные очевидцев.

Около часа ночи мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил об угрозе применения беспилотников в городе. В течение следующих нескольких часов в гороле раздавались взрывы и активно действовала противовоздушная оборона.

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Мониторинговый канал Exilenova+ писал о детонации в Сочи.

"В Сочи детонация после прилета, предварительно установки ПВО", - говорится в сообщении в 01:20.

По предположениям мониторинговых каналов, под ударом могла оказаться российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия "С-400". Однако официальных подтверждений пока нет.

Через некоторое время аналитики сообщили, что в Сочи наблюдается ещё несколько очагов возгораний.

В Сочи вспыхнул пожар после атаки дронов / Фото: Exilenova+

Как утверждают мониторинговые каналы со ссылкой на очевидцев, дроны также поразили крупную нефтебазу компании "Лукойл", которая уже подвергалась нападению около года назад. На месте вспыхнул сильный пожар.

Впоследствии в Оперативном штабе Краснодарского края подтвердили нападение на нефтебазу в Сочи. Российские СМИ сообщают, что пожар на территории объекта вспыхнул в результате "массированной атаки дронов" на город. Утверждается, что по состоянию на 05:00 пожар якобы уже удалось ликвидировать, хотя очевидцы пишут об обратном.

Кроме того, по данным OSINT-каналов, в Сочи этой ночью горела одна из местных АЗС. Туда якобы попали обломки беспилотника, что и стало причиной возгорания.

В Сочи горит нефтебаза / Фото: Exilenova+

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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