Сочи атаковали дроны: под ударом - нефтебаза "Лукойла", АЗС и ПВО россиян

Кратко:
- Сочи атаковали дроны, поражены нефтебаза и ПВО
- На нефтебазе Лукойла и АЗС вспыхнули сильные пожары
- Под возможным ударом оказалась система С-400
В ночь на 4 сентября город Сочи в Краснодарском крае атаковали беспилотники. По предварительным данным, дроны поразили установки противовоздушной обороны россиян, крупную нефтебазу и автозаправочную станцию. Об этом сообщают OSINT-аналитики со ссылкой на данные очевидцев.
Около часа ночи мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил об угрозе применения беспилотников в городе. В течение следующих нескольких часов в гороле раздавались взрывы и активно действовала противовоздушная оборона.
Мониторинговый канал Exilenova+ писал о детонации в Сочи.
"В Сочи детонация после прилета, предварительно установки ПВО", - говорится в сообщении в 01:20.
По предположениям мониторинговых каналов, под ударом могла оказаться российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия "С-400". Однако официальных подтверждений пока нет.
Через некоторое время аналитики сообщили, что в Сочи наблюдается ещё несколько очагов возгораний.
Как утверждают мониторинговые каналы со ссылкой на очевидцев, дроны также поразили крупную нефтебазу компании "Лукойл", которая уже подвергалась нападению около года назад. На месте вспыхнул сильный пожар.
Впоследствии в Оперативном штабе Краснодарского края подтвердили нападение на нефтебазу в Сочи. Российские СМИ сообщают, что пожар на территории объекта вспыхнул в результате "массированной атаки дронов" на город. Утверждается, что по состоянию на 05:00 пожар якобы уже удалось ликвидировать, хотя очевидцы пишут об обратном.
Кроме того, по данным OSINT-каналов, в Сочи этой ночью горела одна из местных АЗС. Туда якобы попали обломки беспилотника, что и стало причиной возгорания.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.
Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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