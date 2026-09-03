"Следите за новостями": Сибига намекнул на активизацию мирного процесса

Что сказал Андрей Сибига:
- Дипломатические усилия должны становиться более активными
- Зеленский провел разговор с американской переговорной группой
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время мирные усилия по прекращению войны РФ против Украины могут получить новый импульс. По его словам, сейчас формируются условия для возвращения к активной политико-дипломатической фазе переговорного процесса.
Об этом Сибига сказал во время совместного брифинга с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Киеве, сообщает УНИАН.
У главы украинского МИД спросили, можно ли считать продолжение российских воздушных атак на Киев свидетельством того, что Москва действительно заинтересована в переговорах.
Сибига подчеркнул, что дипломатические усилия должны становиться более активными, однако добиться прекращения российской агрессии без участия США, по его мнению, невозможно.
"Дипломатия должна играть все более активную роль в мирных усилиях, в прекращении российской агрессии - и нереалистично этого достичь без участия американской стороны. Таковы геополитические реалии", - отметил министр.
Он также напомнил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американской переговорной группой. По словам Сибиги, контакты между украинской и американской сторонами продолжаются на регулярной основе.
"С членами их делегации поддерживается регулярный контакт. И этот диалог не прерывался. Я рекомендую вам сейчас следить за новостями", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Сибига отметил, что Украина не прекращала усилий по достижению справедливого мира даже в летний период.
"Мы боремся за свою землю, мы боремся за справедливый мир. А сейчас, как я считаю, у нас появится новая динамика в мирных усилиях с возвращением этой активной политико-дипломатической фазы во многих столицах мира. Поэтому следите за новостями", - сказал министр.
Когда могут возобновиться переговоры
Переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться уже в сентябре. Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил изданию "Новости.LIVE", что Киев рассчитывает "оживить" переговорный трек, который сейчас находится на паузе.
По его словам, в ближайшее время могут произойти новые события, связанные с дипломатическим процессом. Буданов не исключил проведения встречи украинской и российской делегаций.
"Мы его (переговорный трек - Главред), дай Бог, оживим немного. Все увидели через несколько дней приезд этого уважаемого человека. Дальше еще будут события", - отметил Буданов.
В то же время, по словам главы ОП, в новом раунде переговоров должна присутствовать американская сторона. Таким образом, потенциальный формат предусматривает участие представителей Украины, России и США.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, Главред писал , что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время секретной поездки в Москву в начале этой недели предложил провести трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Зеленского для прекращения войны.
Ранее стало известно, что США предложили России 28-пунктный мирный план президента Дональда Трампа для завершения войны против Украины.
Накануне сообщалось, что на встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен заявить о готовности Анкары стать переговорной площадкой для сторон.
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О персоне: Андрей Сибига
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
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