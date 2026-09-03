Четыре сорняка могут быстро захватить участок: как от них избавиться

Садоводам назвали сорняки, которые нужно удалять сразу после появления.

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Полевой хвощ, берёзка / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Какие сорняки быстрее всего распространяются в саду

Как бороться с березкой, хвощом, крапивой и ежевикой

Почему важно удалять сорняки ещё до их размножения

Сорняки могут быстро превратиться из незначительной проблемы в серьёзную угрозу для сада. Особенно это касается устойчивых растений, которые быстро разрастаются и после укоренения требуют гораздо больше усилий для удаления.

Главред узнал, с какими четырьмя сорняками стоит бороться сразу после появления и как не допустить их дальнейшего распространения.

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Какие сорняки быстро распространяются

Как пишет британское издание Express.co.uk, эксперты по защите садов назвали четыре устойчивых вида сорняков, которые могут быстро захватить участок. Речь идет о березке, полевом хвоще, крапиве и ежевике.

Специалисты советуют бороться с ними на ранней стадии, пока растения не успели хорошо укорениться и размножиться.

Как избавиться от березки

Берёзку трудно контролировать после того, как она укоренится. Поэтому простого срезания надземной части недостаточно - необходимо стараться удалить как можно больше корневой системы.

Если полностью выкопать корни невозможно, новые побеги нужно регулярно вырывать или срезать. Постепенно это может ослабить растение.

Растения против сорняков / Инфографика: Главред

Эксперты также советуют не добавлять корни и стебли березки в домашнюю компостную кучу, поскольку растение может продолжить распространяться.

Как бороться с полевым хвощом

Полевой хвощ особенно устойчив благодаря разветвленной подземной системе корневищ. Новые побеги следует удалять сразу после появления, чтобы постепенно ослаблять растение.

По возможности специалисты рекомендуют использовать садовые вилы или ручной культиватор, чтобы извлечь из почвы как можно больше корневищ.

Смотрите видео о том, как уничтожить полевой хвощ:

Как удалять крапиву

Крапиву важно своевременно удалять, в частности из-за её способности наносить болезненные укусы. Молодые растения можно вырывать вручную, а с крупными кустами лучше работать с помощью садовых вил.

На больших участках регулярная обрезка молодых побегов может постепенно ослабить растения. Если крапива уже цветет, цветущие побеги нужно удалить до образования семян.

Как избавиться от ежевики

С укоренившимися кустами ежевики придется работать поэтапно. Сначала нужно срезать стебли, после чего удалить основной пень и как можно большую часть корневой системы с помощью острой лопаты или садовых вил.

После этого участок следует регулярно проверять на появление новых побегов и своевременно их удалять. При этом перед обрезкой ежевики эксперты советуют проверить, нет ли в её зарослях птичьих гнезд.

Почему сорняки нужно удалять до появления семян

Специалисты отмечают, что быстро распространяться могут не только многолетние, но и однолетние сорняки. Среди них - звездчатка, желтозелье и грицики.

Главное правило борьбы с такими растениями - удалять их до образования семян. Молодые сорняки можно вырывать из рыхлой почвы или срезать непосредственно у поверхности земли в сухую погоду.

Цветущие растения также следует удалять до того, как сформируются семенные головки. Это поможет снизить риск их распространения в следующем сезоне.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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