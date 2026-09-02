Почему началась перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве: новые детали и причина конфликта

Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве: все подробности инцидента в Березняках, версии спецслужб, позиция адвоката и реакция властной верхушки.

https://glavred.info/analytics/pochemu-nachalas-perestrelka-mezhdu-gur-i-sbu-v-kieve-novye-detali-i-prichina-konflikta-10793474.html Ссылка скопирована

Стрельба в Киеве - что скрывается за конфликтом СБУ и ГУР / Коллаж: Главред

​О чем идет речь в материале:

Что известно о конфликте между СБУ и ГУР в Киеве

Почему началась стрельба

Что известно о сотруднике ГУР Степане Каплунове и что нашли в его квартире

В Киеве утром 2 сентября произошла стрельба, к которой, по данным СМИ и заявлениям участников событий, могут быть причастны представители СБУ и ГУР. СБУ официально заявила о вооруженном нападении на ее оперативно-следственную группу во время следственных действий по делу о подготовке теракта. Официальная позиция ГУР МО на момент публикации не была озвучена.

"Главред" выяснил, что известно о перестрелке между СБУ и ГУР в Киеве

видео дня

Что известно о перестрелке между СБУ и ГУР в Киеве

Первые сообщения о перестрелке в Киеве начали появляться ночью и утром 2 сентября. Очевидцы, проживающие неподалеку, в комментариях BBC рассказывали о многочисленных выстрелах, а также о раненых и следах крови на земле. В то же время на месте происшествия работали правоохранители, а отдельные участки дороги и тротуаров были перекрыты.

Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве / Скриншот

Видео с началом конфликта смотрите по ссылке.

Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве / Скриншот

Предварительно, перестрелка произошла возле дома на улице Юрия Шумского, 10. В социальных сетях начали распространяться видео, на которых, как утверждалось, запечатлены последствия противостояния. На кадрах и в сообщениях очевидцев фигурировали люди, похожие на представителей силовых структур.

Отдельно сообщалось о проведении на месте специальной полицейской операции. Правоохранители перекрывали движение автомобилей, а пешеходов направляли по другим маршрутам. В связи с ограничением движения общественного транспорта Киевская городская государственная администрация также сообщила об изменении маршрутов автобусов № 87, № 95 и № 108.

В то же время официальной информации о точном количестве пострадавших на первых этапах не было. Представители правоохранительных органов сообщали лишь о проведении специальной операции.

Инцидент может быть связан с исчезновением заместителя командира Российского добровольческого корпуса по боевой работе и военнослужащего ГУР Степана Каплунова.

Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве / Скриншот

Видео с подробностями конфликта смотрите по ссылке.

Версия СБУ – что известно о спецоперации в Киеве

По официальной информации Службы безопасности Украины, события на Березняках стали частью более масштабной операции против российской спецслужбы. СБУ заявила, что совместно с ГУР предотвратила теракт, который Федеральная служба безопасности РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения.

По данным украинской спецслужбы, российский оппозиционер прибыл в Украину по случаю Дня Независимости. При этом СБУ не назвала его имени и не раскрыла всех деталей подготовки российской операции, сославшись на то, что оперативно-следственные действия еще продолжаются.

"СБУ совместно с ГУР МОУ предотвратила теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину по случаю Дня Независимости нашего государства", - говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

В рамках этого производства, по версии СБУ, её сотрудники проводили неотложные следственные действия, целью которых было собрать и зафиксировать доказательства. Именно во время обыска по одному из адресов, как утверждает спецслужба, группа лиц заблокировала автомобили правоохранителей и совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу.

"Для пресечения нападения и обеспечения безопасности участников процессуальных действий было привлечено спецподразделение Центра специальных операций "Альфа" СБУ. В ходе пресечения вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие", - сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, в результате инцидента ранения получили лица, оказывшие сопротивление. Их задержали, а в ходе первоочередных следственных действий установили, что задержанные принадлежат к одному из подразделений Сил обороны Украины. У них, как заявила СБУ, изъяли оружие и документы.

Отдельно спецслужба подчеркнула, что окончательная правовая квалификация действий всех участников еще не определена. Следователи должны установить роль каждого задержанного и все обстоятельства конфликта.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, роль каждого из его участников и решается вопрос об окончательной правовой квалификации их действий. Следственные действия продолжаются", - отметили в Службе безопасности Украины.

Что известно о СБУ / Главред - инфографика

Позиция адвоката Степана Каплунова - почему началась стрельба

Адвокат военнослужащего ГУР и заместителя командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровский в комментарии журналистам изложил иную последовательность событий. По его словам, правоохранители пришли в квартиру военного почти через десять дней после его задержания, что, по мнению адвоката, ставит под сомнение формулировку о "неотложном" обыске.

"Совершенно непонятно, ведь они задержали его 23 августа, а с неотложным обыском пришли 1 сентября, спустя почти 10 дней после задержания. Какой же это неотложный обыск?" - заявил он.

Адвокат предположил, что за это время потенциальные доказательства могли быть перемещены, и поставил под сомнение необходимость проведения обыска именно ночью. В то же время он признал, что СБУ и её Департамент контрразведки имеют законные основания интересоваться Каплуновым, если существуют конкретные подозрения или претензии к нему.

Боровский подчеркнул, что, по его мнению, силовые структуры должны действовать в рамках предусмотренной законом процедуры. Именно способ проведения задержания и последующих действий в отношении военного он назвал неприемлемым.

"Если есть какие-то конкретные требования, какие-то конкретные подозрения, обвинения, они могут сделать это в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством. Однако они предпочли такое бесчинство", - сказал адвокат.

Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве / Скриншот

По словам Боровского, после начала конфликта между представителями двух структур ситуацию удалось временно урегулировать. Переговоры, как утверждает адвокат, провел командир спецподразделения "Тимур", который договорился с представителем СБУ об освобождении задержанных и разблокировании проезда.

"Командир "Тимур" договорился с представителями СБУ, что нам отдадут Степана Каплунова и других наших собратьев, которых удерживали. А мы забираем все свои автомобили, которые заблокировали почти весь район и не давали выехать сотрудникам СБУ. После этих договоренностей военные ГУР начали расходиться по домам. Ситуация якобы исчерпала себя", – сказал адвокат.

Он рассказал, что после достижения договоренностей значительная часть военнослужащих ГУР покинула место происшествия. Сам адвокат остался для сопровождения следственных действий, которые продолжались в течение ночи. Он отдельно подчеркнул, что сам процесс проведения следственных действий, по его оценке, проходил корректно.

"К чести следователей Службы безопасности Украины следует сказать, что они проводили следственные действия в рамках закона, толерантно, правильно. И я к ним особых претензий не имею", - отметил Боровский.

По его словам, новый конфликт возник уже под утро, когда следственные действия фактически завершались. Адвокат утверждает, что около 8:30 представители силового блока СБУ в балаклавах и с оружием начали задерживать военнослужащих ГУР, находившихся на месте.

Боровский описывает ситуацию как физическое противостояние между двумя группами. По его словам, людей пытались вытащить в автомобили, а представители ГУР пытались этому помешать. Сначала, по его версии, раздались предупредительные выстрелы, после чего отдельные сотрудники СБУ открыли огонь по людям.

"Они тяжело ранили одного нашего сослуживца, тяжело ранили второго нашего сослуживца. И за его жизнь мы просто сжимаем кулаки и молимся. Он сейчас борется между жизнью и смертью. И, в принципе, легко ранили третьего нашего соратника", - заявил адвокат.

Боровский также рассказал об оказании помощи раненым. По его словам, одному из военнослужащих из-за значительной кровопотери стало холодно, его укрыли термоодеялом, а на место вызвали скорую помощь. По словам адвоката, приехали три машины скорой помощи, после чего раненых госпитализировали.

В то же время адвокат признал, что после стрельбы сотрудники СБУ интересовались состоянием пострадавших и не препятствовали работе медиков. Он также заявил, что не хочет трактовать инцидент как обвинение всей Службы безопасности Украины, считая, что речь идет о действиях конкретных людей.

В то же время собственные источники Новости.LIVE связали стрельбу непосредственно с исчезновением Степана Каплунова. По этой версии, военного неизвестные лица привезли по адресу на улице Юрия Шумского, после чего туда прибыли сотрудники ГУР, которые пытались задержать людей, которые могли быть причастны к его похищению.

По словам собеседников издания, на месте разведчики якобы столкнулись с бойцами "Альфы" СБУ. После этого на место прибыли представители обеих структур, и между ними начались переговоры.

Собеседники утверждают, что после длительного разговора руководители силовых подразделений договорились о прекращении конфликта. По этой версии, стороны пожали друг другу руки, а часть военнослужащих ГУР покинула место происшествия.

"После длительной беседы руководители пожали друг другу руки, и конфликт якобы был полностью урегулирован", - рассказали источники издания.

Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве / Скриншот

Однако, по неофициальной информации Новини.LIVE, после завершения следственных действий конфликт якобы вспыхнул вновь. Собеседники утверждают, что представители пятого департамента СБУ начали задерживать военнослужащих ГУР, которые до этого уже сдали оружие.

По этой версии, попытка оказать сопротивление задержанию привела к открытию огня. Источники заявляли, что стреляли даже в тех бойцов, которые уже находились на земле, а часть спецназовцев "Альфы" якобы отказалась выполнять приказ об открытии огня.

Где сейчас Степан Каплунов

Что касается места нахождения самого Степана Каплунова, адвокат Тарас Боровский заявил, что военный уже находится на свободе, хотя где именно он находится, ему неизвестно. Боровский также подчеркнул тяжелые ранения Каплунова, полученные им в 2022 году во время обороны Киевской области, и утверждает, что после этого у военного остались определенные физические особенности.

Отдельно адвокат рассказал об обстоятельствах предыдущего задержания Каплунова. По его словам, военного задерживали люди в гражданской одежде, которые представлялись сотрудниками полиции. При этом, как утверждает Боровский, в течение длительного времени ему не было предъявлено подозрение и не была избрана мера пресечения.

"Где сейчас Степан? Мне неизвестно, однако он уже на свободе. Обязательно Степан придет в себя, мы с вами свяжемся, и он даст вам комментарий", - заявил адвокат.

Что известно о Степане Каплунове и его исчезновении

История со стрельбой напрямую пересекается с делом Степана Каплунова. Еще 23 августа в милитари-сообществе начали появляться сообщения об исчезновении военнослужащего ГУР, который после 17:00 перестал выходить на связь.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором неизвестные в гражданской одежде силой затаскивают мужчину в автомобиль BMW. На тот момент официально не было подтверждено, что на видео именно Каплунов.

27 августа военный юрист Тарас Боровский сообщил, что в Киеве пропал его клиент - военнослужащий ГУР. Начальник штаба РДК Александр Фортуна также заявлял о пропаже заместителя командира корпуса по боевой работе.

"Мы полностью вовлечены в ситуацию и внимательно следим за всем, что происходит. Омбудсмены проинформированы, адвокатские запросы отправлены", - заявлял Фортуна .

В РДК тогда подчеркивали, что не получили объяснений относительно места нахождения Каплунова и причин его задержания. Именно вокруг этой истории, по данным "Украинской правды", впоследствии и развернулись события возле квартиры военного.

Что нашли в квартире Каплунова - командир РДК Денис Капустин

Отдельную оценку событиям дал командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин. Он подтвердил, что ситуация связана с его заместителем Степаном Каплуновым, и рассказал об обыске в квартире военного.

По словам Дениса Капустина, он лично присутствовал во время обыска. Командир РДК утверждает, что правоохранители не нашли в квартире предметов, которые могли бы стать основанием для обвинений.

"Протокол обыска есть, ничего изъято не было, никаких подозрительных или компрометирующих предметов в квартире Степана Каплунова обнаружено не было", - отметил Капустин.

Он также сообщил, что во время обыска были повреждены двери квартиры. После этого, по его словам, там остались представители ГУР, которые ждали мастера для установки нового замка.

На месте, по словам командира РДК, также находились представители полиции.

Что известно о расследовании ГБР и прокуратуры

Офис Генерального прокурора подтвердил начало досудебного расследования по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа. Дело касается событий, произошедших во время следственных действий по делу о подготовке теракта ФСБ РФ.

По версии прокуратуры, сотрудники СБУ проводили процессуальные действия по сбору и фиксации доказательств. Во время обыска, как и в официальной версии СБУ, группа лиц якобы совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу и заблокировала автомобилями проезд правоохранителей.

Для пресечения сопротивления привлекли спецподразделение "Альфа". Во время столкновения, по данным прокуратуры, правоохранители применили оружие, в результате чего были ранены лица, оказывавшие сопротивление. Нападавшие были задержаны, у них изъяли оружие и документы.

Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве / Скриншот

"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Прокуратура должна установить не только факт применения оружия, но и роль каждого участника конфликта. Особое значение будет иметь установление того, кто именно отдавал приказы, кто непосредственно применял оружие, а также при каких обстоятельствах возникла необходимость в силовом пресечении противостояния.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, роль каждого из его участников и решается вопрос об окончательной правовой квалификации их действий. Следственные действия продолжаются", - отметили в ОГП.

Ранее ГБР также получило заявление адвокатов об исчезновении Степана Каплунова.

Советник главы ГБР по вопросам коммуникаций Татьяна Сапьян подтвердила, что соответствующее заявление от адвокатов военнослужащего поступило. Следователи должны были определить его дальнейшую правовую квалификацию и вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Что сказал Владимир Зеленский о перестрелке в Киеве

Президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию о противостоянии представителей силовых структур в столице. Речь идет о руководителях двух структур - начальнике ГУР Олеге Иващенко и исполняющем обязанности главы СБУ Александре Покладе.

"Президент требует от ведомств, в частности, предоставить информацию обществу, поскольку структуры хранили молчание", - передал позицию Зеленского Дмитрий Литвин в комментарии Liga.net.

На фоне противоречивых сообщений именно официальная коммуникация силовых ведомств должна определить, какая версия событий соответствует материалам расследования.

"Зеленский раскритиковал руководителей соответствующих структур", - заявил Литвин, описывая реакцию президента на ситуацию.

Что сказал Кирилл Буданов о конфликте СБУ и ГУР

Параллельно свою оценку дал глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он сообщил, что ситуацией уже занимаются ГБР и Офис генерального прокурора, подчеркнув необходимость полного расследования.

Буданов отдельно подчеркнул недопустимость силовых действий в отношении военнослужащих вне установленных законом процедур. Его заявление прозвучало на фоне информации о задержании и ранении представителей одного из подразделений Сил обороны.

"Ситуацией уже занимаются ГБР и ОГПУ, важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы", - сказал Буданов в комментарии РБК-Украина.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред