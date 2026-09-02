Не от Потапа: кум Каменских прокомментировал беременность певицы

Ранее появились слухи о том, что певица Настя Каменских беременна первенцем.

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Потап и Настя Каменских якобы не живут вместе/ коллаж: Главред, скрин из видео

Кратко:

Кум Каменских прокомментировал слухи о беременности

Продюсер намекнул, что ребенок не от Потапа

Кум певицы Насти Каменских, продюсер Геннадий Витер, поставил под сомнение слухи об отцовстве ребенка, которого якобы ожидает артистка, и заявил, что это, вероятно, не Потап. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

Откуда взялись слухи о беременности

Слухи о возможной беременности Каменских распространились еще в конце июля. Блогеру-сплетнику тогда прислали фото женщины, внешне очень похожей на певицу, с заметно округлившимся животом, хотя сам он сразу усомнился в достоверности снимка, предположив возможный пиар-ход. Позже артистка появлялась на публике без признаков беременности.

видео дня

Якобы беременная Настя Каменских в Юрмале / скрин из видео

Что сказал кум Каменских об отношениях с Потапом

Продюсер не подтвердил и не опроверг информацию напрямую, вместо этого сделал предположение о возможном отце ребенка и рассказал, в каком состоянии сейчас находятся отношения Каменских и Потапа.

"Ходят слухи… Я не думаю, что это Леша. Когда они расстались с Лешей - а это тоже не закрытая информация - она стала вести себя по-другому. Да, есть этот момент, когда они снова начали дружно петь этим дуэтом. Наверное, там тоже что-то пошло не так. Не думаю, что это от него", - сказал Витер.

По словам продюсера, несмотря на расставание, пара продолжает сотрудничество на сцене, а их отношения сейчас ограничиваются исключительно рабочими моментами.

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О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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