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Киевщину шестые сутки атакуют БПЛА: разрушены таунхаусы, есть раненая

Руслана Заклинская
2 сентября 2026, 01:51
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В Вишневом Киевской области ударный дрон разрушил два таунхауса, в результате чего возник пожар.
Киевщину шестые сутки атакуют БПЛА: разрушены таунхаусы, есть раненая
Последствия атаки в Вишневом / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Главное:

  • В Вишневом дрон разрушил два таунхауса
  • Погибших, по предварительным данным, нет
  • В Киевской области ранена женщина, повреждены дома и склады

В Вишневом Бучанского района Киевской области в результате атаки российского ударного беспилотника разрушены конструкции двух таунхаусов. Также на месте возник пожар. Об этом сообщила ГСЧС Украины.

"На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС. Проведена разведка, организовано тушение пожара. В настоящее время пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, в Вишневом погибших не обнаружено. Информация о пострадавших уточняется. Подразделения ГСЧС обследуют разрушенные конструкции и расчищают завалы.

Реактивный "Шахед"
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Отметим, что атаки российских беспилотников по Киевской области продолжаются уже шестые сутки. Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Броварском районе ранение получила женщина 1971 года рождения.

"С ранением в бедро её госпитализировали в местную больницу. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказал он.

Также в Броварском районе поврежден частный дом. В Бучанском районе враг повредил складские помещения, где спасатели ликвидируют пожар.

Почему количество баллистических ракет, запущенных по Украине, не раскрывают - объяснение ВВС

Воздушные силы ВСУ намеренно не раскрывают точное количество баллистических ракет, которые Россия запускает по Украине. Как пояснил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат, часть таких ракет по разным причинам не достигает заявленных целей, поэтому информацию об их количестве предоставляют дозированно.

"Сегодня сбивания были. К сожалению, не так, как нам бы хотелось. Хотелось бы сбивать больше, имея больше средств, а именно - ракет для систем Patriot", - заявил Игнат в эфире информационного марафона "Единые новости".

По его словам, во время последней атаки украинская противовоздушная оборона также уничтожила практически все крылатые ракеты, в частности "Калибры". Кроме того, защитникам удалось поразить беспилотники-ракеты "Бандероль".

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, глава Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук призвал создать домашние запасы продуктов и питьевой воды. Он подчеркнул необходимость иметь запас на 7–12 суток из-за риска ударов по логистическим складам и критической инфраструктуре.

Воздушные силы ВСУ сообщили о массированной атаке ударными беспилотниками по территории Украины. По их данным, в ходе этой атаки 82 дрона были уничтожены или подавлены силами ПВО.

Киевская городская государственная администрация формирует списки жителей, которых в случае необходимости могут временно переселить во время длительных отключений электроэнергии и отопления. По информации местных властей, в этих списках указано более 200 тысяч жителей города в качестве потенциальных получателей помощи.

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Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательную деятельность, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

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