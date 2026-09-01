Украина закрывает воздушное пространство над РФ — Зеленский выдвинул ультиматум Кремлю

Зеленский предупреждает об опасности полётов над РФ: Украина готова ограничить удары лишь на определённое время ради дипломатии и мира

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Украина закрывает воздушное пространство над РФ - Зеленский предупредил авиакомпании / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Зеленский предупредил об опасности полётов над РФ

Украина готова делать паузы в ударах ради дипломатии

Российское воздушное пространство становится опасным для гражданской авиации из-за ударов Украины в ответ на российскую агрессию. Киев предупреждает авиакомпании и страховщиков, а восстановление безопасности в небе связывает с реальным продвижением к миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 сентября, которое транслировал Офис президента Украины.

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По словам главы государства, с августа Россия существенно усилила атаки на украинские города и инфраструктуру. На этом фоне Украина намерена переносить последствия войны на территорию государства-агрессора.

"Эта эскалация не может и не будет оставаться только на территории Украины. Вполне естественно и справедливо, что ее последствия будут ощущаться и в России, в частности в российском воздушном пространстве, которое уже является и будет еще больше пространством для наших дронов, наших ракет, которые активно и справедливо действуют в ответ на российскую войну, в ответ на российские удары", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские силы наносят удары по военным объектам РФ и секторам экономики, обеспечивающим ведение войны. В то же время Киев отдельно обращается к гражданской авиации, которая использует маршруты через Россию.

"Российское небо становится полностью опасным. Украина не представляет угрозы для гражданской авиации как таковой, ни для одного гражданского самолета. Просто дроны в небе России будут действовать так, что на это нужно учитывать", - сказал глава государства.

Отдельно Зеленский призвал авиакомпании, страховщиков и других участников рынка учитывать риски при использовании российских аэропортов. Речь идет, в частности, о Москве, Санкт-Петербурге и других ключевых направлениях.

"Хотя российские власти об этом не сообщают должным образом, но российское небо де-факто будет закрываться. Война, развязанная Россией, закрывает её небо. Мы в Украине не хотим гибели невинных людей, поэтому предупреждаем партнёров", - подчеркнул Зеленский.

Украина также готова ограничивать свои удары по отдельным российским направлениям, если об этом будут просить международные партнеры в рамках дипломатических усилий.

Зеленский напомнил, что по просьбе США Киев не наносил ударов по Москве и Санкт-Петербургу 25, 26 и 27 августа. По его словам, аналогичное решение Украина готова принять в отношении Владивостока, если такая договоренность станет частью международных усилий по завершению войны.

"Поэтому ради дипломатии, ради переговоров, когда партнеры будут обращаться к нам по этому поводу, мы обеспечим очистку российского неба от дронов в определенные промежутки времени и в определенных направлениях. Безопасность в небе над Россией восстановится. Вернётся тогда, когда начнётся настоящее движение к миру", - заявил президент.

Зеленский также поручил Министерству иностранных дел и другим украинским ведомствам передать международным организациям информацию об опасности для полетов в российском воздушном пространстве.

"Небо над Россией сейчас предназначено для дронов. Не для гражданской авиации. Пока продолжается война", - подчеркнул он.

Зачем Украина наносит удары по российским НПЗ - комментарий политического эксперта

Украина продолжит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре, что может усугубить дефицит топлива в РФ и создать дополнительное давление на ее аграрный сектор и экспорт. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

Расширение производства украинских беспилотников и развитие ракетных возможностей, по оценке эксперта, открывают возможности для более масштабных атак на объекты нефтяной отрасли России. Последствия уже выходят за пределы собственно топливного рынка.

"Уже сейчас в России серьезные проблемы с топливом, из-за чего невозможно вовремя собрать урожай. Это означает, что часть урожая Россия потеряет", - отметил Загородний.

Отдельным фактором для российской экономики является ситуация с морскими перевозками и продажей зерна. Ограничение движения судов в Азовском море, по словам эксперта, может сократить долю российского экспорта пшеницы и уменьшить валютные поступления.

"Перекрыто движение судов в Азовском море, а это означает потерю 20 % экспорта пшеницы и, соответственно, минус валютная выручка. Придется складировать зерно, ведь непонятно, куда его девать, а это означает, что урожай испортится. За этим неизбежно последует рост цен на внутреннем рынке", - подчеркнул Загородний.

Проблема для РФ может сохраняться даже после завершения боевых действий. Повреждения нефтеперерабатывающей инфраструктуры потребуют длительного ремонта, а сроки восстановления будут зависеть также от санкций и возможности получить необходимое оборудование.

"Даже если сейчас Россия прекратит войну, вопрос с топливом она не решит. Потребуется не менее года, чтобы отремонтировать разрушенное", - отметил эксперт.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, OSINT-аналитики зафиксировали последствия атаки на Сизранский НПЗ в Самарской области. Согласно сообщениям, дроны поразили НПЗ, и на предприятии вспыхнул пожар. По оценкам аналитиков, вероятно, была повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-5, которая обеспечивает до 30% первичной переработки завода.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил чрезвычайную ситуацию местного уровня из-за пожаров на промышленных объектах. По его словам, в ночь на 19 июля дроны атаковали нефтебазу, в результате чего возникли пожары. Этот объект подвергался атакам уже в третий раз за несколько недель, и на нем хранятся бензин и дизельное топливо.

Команда OSINT-канала Exilenova+ сообщила о ночных взрывах в нескольких городах временно оккупированного Крыма. Согласно сообщениям, дроны поразили Таврическую ТЭС недалеко от Симферополя. Взрывы также раздавались в Ялте и Феодосии. Таврическая ТЭС, запущенная в 2019 году, имеет мощность 470 МВт.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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