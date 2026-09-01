Упавшие яблоки не обязательно выбрасывать: как использовать их с пользой

Прежде всего нужно как можно быстрее собрать все яблоки, особенно те, что опали после дождей или сильного ветра.

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Где еще можно использовать падалицу яблок / Коллаж: Главред, фото pixabay

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Какие опавшие яблоки ещё можно отправить на кухню

Почему обрезка не спасет размякшие плоды

Как заложить падалицу в компост без закисания

Осенью падалицу в саду нужно собирать сразу - плоды, пролежавшие на влажной земле несколько дней, размягчаются, начинают бродить и привлекают на участок насекомых и грызунов. Далее урожай сортируют: недавно опавшие и твёрдые яблоки ещё пригодны для компота, пюре, джема, сушки, заморозки или начинки для выпечки, сообщает УНИАН.

Особенно быстро нужно реагировать после дождей и сильного ветра, когда под деревьями сразу оказывается большой объем плодов. Чем меньше времени яблоко лежит на земле, тем выше шансы, что его удастся переработать.

Если на плоде есть лишь небольшая вмятина или след от удара, поврежденный участок вырезают полностью, а остальную мякоть отправляют на переработку в тот же день.

Какие яблоки категорически нельзя есть

Стремление спасти как можно больше урожая приводит к главной ошибке - попыткам обрезать явно испорченные яблоки. Плоды с плесенью, гнилью или запахом брожения употреблять в пищу нельзя ни в каком виде. Также не стоит нести на кухню размягченные, скользкие и пораженные болезнями яблоки: удаление видимой испорченной части в таких случаях уже не спасает.

Не срабатывает и расчёт на то, что непригодную для людей падалицу съедят свиньи или куры. Животным подходят только свежие плоды без плесени, гнили и признаков брожения, причем в умеренном количестве. Порченные яблоки лучше полностью убрать с участка.

Как правильно утилизировать гнилые плоды

Для гнилой части урожая основное направление - компостная куча. Но складывать падалицу в одну плотную и влажную массу не стоит: её чередуют с травой, листьями, землёй и другими растительными материалами, чтобы компост разлагался и не закисал.

Еще один распространенный вариант - закопать опавшие яблоки большой кучей прямо под деревом. Такой способ дает обратный эффект: плоды гниют, привлекают вредителей и могут сохранять возбудителей болезней. Наиболее рискованно оставлять на земле больные яблоки, если дерево поражено паршой, плодовой гнилью или другими инфекциями.

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