Об урожае можно забыть: какие деревья категорически нельзя обрезать в начале осени

О чем идет речь в материале:
- Когда можно обрезать плодовые деревья осенью
- Почему нельзя обрезать деревья в конце лета
- Как правильно обрезать деревья после сбора урожая
После сбора урожая с обрезкой плодовых деревьев лучше не торопиться. Агроном, огородник и автор YouTube-канала "Дача агронома" Игорь предупреждает, что начало осени - крайне неудачное время для радикального вмешательства, поскольку растения уже активно готовятся к холодному сезону.
Уход за садом перед зимой требует правильного выбора времени. По словам специалиста, летние работы и обрезка в период покоя преследуют совершенно разные цели.
"Летом мы обрезаем однолетний прирост. То есть те веточки, которые отросли в этом году. Мы делаем это для того, чтобы улучшить освещение кроны, сделать его более равномерным и избежать загущения. А зимняя обрезка - это уже формирование кроны", - отметил агроном.
Именно поэтому массовое удаление старших частей растения сразу после завершения плодоношения может иметь нежелательные последствия. Почему не стоит спешить с секатором в начале осени и когда начинать обрезку - выяснял Главред.
Почему сильная обрезка в конце лета опасна для деревьев
После удаления старых ветвей растение реагирует активным отрастанием новых частей. Главная проблема заключается в том, что до наступления первых морозов такой прирост просто не успевает полноценно созреть и укрепиться.
"Когда мы обрезаем древесину, возраст которой превышает один год, очень сильно пробуждаются спящие почки, начинают расти новые побеги. Они не остановят свое развитие до морозов, а останутся молодыми, незрелыми, поэтому с большей вероятностью просто подмерзнут", - предупреждает специалист.
Поврежденные холодом молодые побеги создают серьезные проблемы для сада уже с наступлением нового весеннего сезона.
"Если они подмерзнут, то весной станут прибежищем для всех болезней и вредителей", - подчеркнул агроном.
Как осенняя обрезка влияет на запас питательных веществ
В конце сезона в тканях деревьев происходят важные внутренние процессы. Перед листопадом растение перенаправляет накопленные за сезон ресурсы на собственную защиту и последующую зимовку.
"Осенью дерево, прежде чем сбросить листья, забирает из них все полезные вещества, микро- и макроэлементы и закладывает в плодовые почки и в древесину, чтобы хорошо перезимовать", - отметил Игорь.
Смотрите видео о том, можно ли обрезать деревья до ноября:
Слишком активное или преждевременное удаление ветвей в этот период существенно ограничивает возможности дерева накопить необходимый энергетический запас.
"Когда мы слишком сильно обрезаем, мы, по сути, уменьшаем количество питательных веществ, которые дерево будет запасать себе на зиму", - предупредил агроном.
Когда лучше обрезать плодовые деревья
Игорь советует не проводить радикальные работы сразу после сбора урожая. Оптимальный момент наступает только после естественного перехода сада в состояние полного покоя.
"Для всех плодовых деревьев рекомендация одна: не проводите обрезку в конце лета. Дождитесь, пока дерево сбросит листья, уйдет на зимний покой, и уже тогда обрезайте как угодно", - советует специалист.
При этом откладывать процедуру до ранней весны, по его словам, нет необходимости.
"Не стоит ждать ранней весны. Можете начинать обрезать уже осенью, когда у вас есть время, все будет в порядке, потому что дерево уже очень хорошо подготовилось", - подытожил агроном.
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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"
YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящён уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал уделяет особое внимание полезным лайфхакам для дачников, позволяющим избежать потерь урожая.
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