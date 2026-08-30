Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Об урожае можно забыть: какие деревья категорически нельзя обрезать в начале осени

Юрий Берендий
30 августа 2026, 20:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Радикальная обрезка плодовых деревьев после сбора урожая может привести к подмерзанию и заболеваниям весной. Агроном рассказал, когда можно браться за секатор.
Об урожае можно забыть: какие деревья категорически нельзя обрезать в начале осени
Осенняя обрезка деревьев - ошибка, которая может испортить предстоящий сезон / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Когда можно обрезать плодовые деревья осенью
  • Почему нельзя обрезать деревья в конце лета
  • Как правильно обрезать деревья после сбора урожая

После сбора урожая с обрезкой плодовых деревьев лучше не торопиться. Агроном, огородник и автор YouTube-канала "Дача агронома" Игорь предупреждает, что начало осени - крайне неудачное время для радикального вмешательства, поскольку растения уже активно готовятся к холодному сезону.

Уход за садом перед зимой требует правильного выбора времени. По словам специалиста, летние работы и обрезка в период покоя преследуют совершенно разные цели.

видео дня

"Летом мы обрезаем однолетний прирост. То есть те веточки, которые отросли в этом году. Мы делаем это для того, чтобы улучшить освещение кроны, сделать его более равномерным и избежать загущения. А зимняя обрезка - это уже формирование кроны", - отметил агроном.

Именно поэтому массовое удаление старших частей растения сразу после завершения плодоношения может иметь нежелательные последствия. Почему не стоит спешить с секатором в начале осени и когда начинать обрезку - выяснял Главред.

Почему сильная обрезка в конце лета опасна для деревьев

После удаления старых ветвей растение реагирует активным отрастанием новых частей. Главная проблема заключается в том, что до наступления первых морозов такой прирост просто не успевает полноценно созреть и укрепиться.

"Когда мы обрезаем древесину, возраст которой превышает один год, очень сильно пробуждаются спящие почки, начинают расти новые побеги. Они не остановят свое развитие до морозов, а останутся молодыми, незрелыми, поэтому с большей вероятностью просто подмерзнут", - предупреждает специалист.

Поврежденные холодом молодые побеги создают серьезные проблемы для сада уже с наступлением нового весеннего сезона.

"Если они подмерзнут, то весной станут прибежищем для всех болезней и вредителей", - подчеркнул агроном.

Как осенняя обрезка влияет на запас питательных веществ

В конце сезона в тканях деревьев происходят важные внутренние процессы. Перед листопадом растение перенаправляет накопленные за сезон ресурсы на собственную защиту и последующую зимовку.

"Осенью дерево, прежде чем сбросить листья, забирает из них все полезные вещества, микро- и макроэлементы и закладывает в плодовые почки и в древесину, чтобы хорошо перезимовать", - отметил Игорь.

Смотрите видео о том, можно ли обрезать деревья до ноября:

Слишком активное или преждевременное удаление ветвей в этот период существенно ограничивает возможности дерева накопить необходимый энергетический запас.

"Когда мы слишком сильно обрезаем, мы, по сути, уменьшаем количество питательных веществ, которые дерево будет запасать себе на зиму", - предупредил агроном.

Когда лучше обрезать плодовые деревья

Игорь советует не проводить радикальные работы сразу после сбора урожая. Оптимальный момент наступает только после естественного перехода сада в состояние полного покоя.

"Для всех плодовых деревьев рекомендация одна: не проводите обрезку в конце лета. Дождитесь, пока дерево сбросит листья, уйдет на зимний покой, и уже тогда обрезайте как угодно", - советует специалист.

При этом откладывать процедуру до ранней весны, по его словам, нет необходимости.

"Не стоит ждать ранней весны. Можете начинать обрезать уже осенью, когда у вас есть время, все будет в порядке, потому что дерево уже очень хорошо подготовилось", - подытожил агроном.

Основные правила обрезки деревьев инфографика
Основные правила обрезки деревьев / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"

YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящён уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал уделяет особое внимание полезным лайфхакам для дачников, позволяющим избежать потерь урожая.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под Киевом прогремели мощные взрывы: вспыхнул масштабный пожар – первые детали атаки РФ

Под Киевом прогремели мощные взрывы: вспыхнул масштабный пожар – первые детали атаки РФ

22:19Украина
Зеленский анонсировал переговоры с США: Кремль ответил на идею встречи лидеров

Зеленский анонсировал переговоры с США: Кремль ответил на идею встречи лидеров

20:26Украина
ВСУ отвоевали территорию на важном участке фронта: DeepState обновил карту

ВСУ отвоевали территорию на важном участке фронта: DeepState обновил карту

19:09Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

Китайский гороскоп на завтра, 31 августа: Быкам - оптимизм, Лошадям - хлопоты

Китайский гороскоп на завтра, 31 августа: Быкам - оптимизм, Лошадям - хлопоты

Финансовый гороскоп 31 августа — 6 сентября: Козерогам — перемены, Тельцам — успех

Финансовый гороскоп 31 августа — 6 сентября: Козерогам — перемены, Тельцам — успех

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

Землю накрыл геомагнитный шторм G1: когда закончится магнитная буря

Землю накрыл геомагнитный шторм G1: когда закончится магнитная буря

Последние новости

22:19

Под Киевом прогремели мощные взрывы: вспыхнул масштабный пожар – первые детали атаки РФ

21:28

Плесень исчезнет на глазах: копеечное средство мгновенно решит проблемуВидео

21:15

"Мы на этапе осознания": Денисенко посоветовал, как дальше жить украинцаммнение

20:48

Садоводы назвали 6 растений, которые обязательно нужно обрезать в сентябре

20:43

Об урожае можно забыть: какие деревья категорически нельзя обрезать в начале осениВидео

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
20:26

Зеленский анонсировал переговоры с США: Кремль ответил на идею встречи лидеровВидео

20:18

С кондиционера идет слабый поток воздуха: что обязательно нужно проверить

19:27

Отбеливатель больше не нужен: какую ошибку совершают при чистке унитазаВидео

19:09

ВСУ отвоевали территорию на важном участке фронта: DeepState обновил карту

Реклама
18:28

РФ бьет по ТЦ и складам: украинцам назвали, какие продукты будут в дефиците

18:05

Массированный ракетный удар по Белгороду: после серии прилетов город затянуло дымомФото

17:41

Анджелина Джоли тайно прибыла в Украину - где заметили звездуВидео

17:31

В Украине резко подешевел популярный фрукт: сколько теперь стоит килограмм

17:29

Стиралка прослужит гораздо дольше: хитрый способ от плесени и засоровВидео

16:54

Какие брюки носить осенью вместо джинсов: стилистка показала 5 модных моделейВидео

16:54

Монстера будет пышной и здоровой: чем подкормить ее в начале осени

16:29

Потерял семью и пострадал сам: у звезды "Зважені і щасливі" случилась трагедия

16:27

Хмара назвал цель Путина и раскрыл единственный способ, как остановить РФ

16:27

Как приготовить гречку по-новому: простые и вкусные рецепты на каждый день

16:10

Рожденные в определенные месяцы могут унаследовать особые способности от предков

Реклама
16:02

Для чего огородники поливают растения ромашковым настоем: трюк решает назойливую проблему

15:51

Рыбалка в сентябре: в какие дни месяца рыба будет клевать лучше всего

15:47

"Совсем не осталось сил": Суханов откровенно рассказал о борьбе с болезнью

15:28

Готов отдать сам: Потапа хотят лишить звания заслуженного артиста

15:26

СБС устроили ночной погром на аэродромах РФ: уничтожен ряд "жирных" целей врага

15:25

Украина испытывает четыре перехватчика для борьбы с реактивными "Шахедами" - Хмара

15:10

Где искать грибы в лесу: 3 главных признака, которые гарантируют полную корзину

14:49

Грязь на подошве исчезнет за минуты: простая смесь, которая вернёт белизну

14:44

Гороскоп Таро на завтра 31 августа: Ракам - перерыв, Стрельцам - избегать проблем

14:32

Ракета РФ убила трёх человек во время забега в память о погибших Героях Украины

14:14

"Переживаю новый этап": Горовая показала взрослых детей и сделала признание

14:09

"Не хочу играть": Настя Каменских объяснила свою позицию по поводу войны

14:04

Как называли детей более 100 лет назад: необычные варианты имен

13:54

Почему лавровый лист портит борщ: какая недорогая специя изменит вкус блюда

13:31

Где категорически нельзя хранить масло: правила, которые сохранят продукт

13:29

"Не уверен, что могу быть с тобой": муж Тодоренко принял решение

13:18

Как удалить жир из решеток газовой плиты без химии за 10 минут

13:15

"Слишком дорого": Денисенко обвинили из-за украшения на красной дорожке

13:05

Китайский гороскоп 31 августа — 6 сентября: Крысам — мир, Тиграм — равновесие

12:58

"Страшно": телеведущий показал последствия атаки на дом родственников под Киевом

Реклама
12:45

Гороскоп Таро на сентябрь 2026: кому стоит опасаться искушений и манипуляцийВидео

12:43

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности атак РФ

12:19

Как сушить одежду после стирки, чтобы потом её не гладить — лайфхак

12:12

Финансовый гороскоп 31 августа — 6 сентября: Козерогам — перемены, Тельцам — успех

11:59

Кремль наращивает диверсии в Европе, пытаясь скрыть неудачи в Украине - WSJ

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 31 августа: Быкам - оптимизм, Лошадям - хлопоты

11:43

Сытный салат на ужин за 7 минут: рецепт очень вкусного блюда из колбасок

11:32

Кого ждет огромный успех и сила: гороскоп Таро на сентябрь 2026 годаВидео

11:19

Сломается в мгновение: 5 вещей, которые категорически нельзя убирать пылесосом

10:59

Россия может готовить новое наступление: в ISW рассказали о скоплении сил

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять