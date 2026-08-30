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Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

Дарья Пшеничник
30 августа 2026, 05:11
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Плотная непрозрачная пленка лишает ростки света, а влага и грибы постепенно разрушают древесину изнутри.
пень
Как удалить пень без выкорчевывания / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Как убрать пень без техники и химии
  • Почему именно грибы выполняют основную работу
  • Когда брезент - плохое решение

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Пень после спиленного дерева можно убрать без экскаватора, фрезерования и соли: достаточно срезать его как можно ниже, накрыть плотным непрозрачным брезентом и оставить на несколько сезонов, пока древесину не разрушат грибы. Метод обходится почти даром, но требует терпения - от нескольких сезонов до нескольких лет в зависимости от породы, сообщает Wprost.

Технические способы дают мгновенный результат: тяжелая техника справляется за несколько часов, фреза - еще быстрее. Но если пень не мешает строительству и место не требуется немедленно, автор материала рекомендует вариант, не требующий ни затрат, ни вскапывания участка.

"Я не засоляю почву и не раскапываю сад, но при этом лишаю ростки света и позволяю микроорганизмам постепенно проникнуть к древесине. Нужно только знать, как сделать это правильно", - пишет автор издания.

Последовательность действий проста. Сначала срез опускают как можно ближе к земле, а все молодые побеги удаляют - многие породы после спиливания способны запустить спящие почки у корневой шейки и восстановить крону. Далее пень накрывают толстым черным брезентом или другим прочным светонепроницаемым материалом.

Укрытие должно закрывать не только сам пень, но и участок вокруг него. Края плотно прижимают камнями или присыпают землей, чтобы свет не попадал на побеги, а ветер не сорвал полотно. Раз в несколько недель под пленку следует заглядывать и срезать новые отростки.

Работу выполняет не отсутствие кислорода, а грибница

Популярное объяснение о "задушении" пня без доступа воздуха автор материала опровергает. Основная нагрузка ложится на микроорганизмы - прежде всего на грибы, разлагающие лигнин и целлюлозу, из-за чего твердая древесина смягчается, разволокняется и начинает крошиться. Специальную грибницу можно купить в строительно-садовом магазине и нанести на срез.

Сама пленка выполняет две функции: препятствует развитию новых побегов и поддерживает более стабильные, влажные условия. Влажность имеет решающее значение для разрушения растительного материала - накрывание органики используют и для ускорения её разложения.

Скорость процесса зависит от породы, диаметра пня, влажности, температуры и свойств самой древесины. Исследования мертвой древесины показывают большую разницу между породами и классами разложения: мягкие и менее устойчивые ивы или тополя теряют структуру быстрее, а старые пни дуба или робинии акациевой сохраняют высокую плотность даже на поздних стадиях.

"Молодой пень быстро разлагающейся породы может заметно размягчиться относительно быстро, но толстый дуб способен оставаться в земле годами", - отмечает автор.

Соль в пень не засыпают

Каменная соль и соль Эпсома действительно способны повредить живые ткани, однако вещество не остается внутри древесины. Она проникает в почву и ухудшает условия для растений, которые впоследствии будут высаживаться на этом месте, поэтому при безхимическом подходе остаются только брезент, регулярная обрезка побегов и время.

Преимущество метода в том, что большую часть этого периода от владельца участка не требуется никаких действий. Когда древесина станет мягкой и ломкой, её убирают топором, долотом или лопатой.

Ограничения касаются расположения пня. Если он находится рядом с фундаментом, коммуникациями, подъездной дорожкой или на месте планируемой застройки, ждать естественного разложения не стоит. То же самое касается некоторых болезней корней и стволов - оставлять заражённую древесину может быть нецелесообразно, и тогда более разумным решением будет фрезерование или механическое удаление.

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Об источнике - Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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