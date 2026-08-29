Кофе и чай станут вкуснее и полезнее: что рекомендуют добавлять

Один простой прием практически не требует дополнительных затрат, зато позволяет получить небольшую порцию витамина С.

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Что добавить в кофе или чай / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

В чашку напитка рекомендуют добавить несколько капель свежего лимонного сока

Особенно удачным считается сочетание с черным или травяным чаем

Обычный чай или кофе можно сделать не только ароматнее, но и немного полезнее, если добавить в чашку несколько капель свежего лимонного сока.

Такой простой прием практически не требует дополнительных затрат, зато позволяет получить небольшую порцию витамина С, пишет Express.

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Этот витамин необходим организму для нормальной работы иммунной системы, защиты клеток, поддержания кожи, костей, хрящей и кровеносных сосудов. Кроме того, он участвует в процессах восстановления тканей.

Чтобы попробовать такой вариант, достаточно после приготовления напитка добавить примерно чайную ложку лимонного сока. Особенно удачным считается сочетание с черным или травяным чаем. С кофе вкус получается более необычным и может понравиться далеко не каждому.

При этом специалисты напоминают, что основой здорового рациона остается разнообразное питание, а лимон не способен заменить необходимые организму продукты и питательные вещества. Важную роль также играет достаточное потребление жидкости в течение дня. Чай и кофе могут входить в общий объем выпитого, однако количеством кофеина злоупотреблять не стоит.

Таким образом, лимонный сок можно рассматривать прежде всего как простой способ изменить вкус привычного напитка и добавить немного витамина С в ежедневный рацион.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - способы приготовления кофе:

В видео автор показывает два простых способа приготовления кофе непосредственно в чашке - по-польски и по-бразильски.

Он объясняет, какой помол, объем воды и температуру выбрать для каждого варианта, а также рассказывает о времени настаивания и особенностях снятия кофейной пенки перед дегустацией.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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