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Кофе и чай станут вкуснее и полезнее: что рекомендуют добавлять

Алексей Тесля
29 августа 2026, 19:31
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Один простой прием практически не требует дополнительных затрат, зато позволяет получить небольшую порцию витамина С.
Кофе, зеленый чай
Что добавить в кофе или чай / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • В чашку напитка рекомендуют добавить несколько капель свежего лимонного сока
  • Особенно удачным считается сочетание с черным или травяным чаем

Обычный чай или кофе можно сделать не только ароматнее, но и немного полезнее, если добавить в чашку несколько капель свежего лимонного сока.

Такой простой прием практически не требует дополнительных затрат, зато позволяет получить небольшую порцию витамина С, пишет Express.

видео дня

Этот витамин необходим организму для нормальной работы иммунной системы, защиты клеток, поддержания кожи, костей, хрящей и кровеносных сосудов. Кроме того, он участвует в процессах восстановления тканей.

Чтобы попробовать такой вариант, достаточно после приготовления напитка добавить примерно чайную ложку лимонного сока. Особенно удачным считается сочетание с черным или травяным чаем. С кофе вкус получается более необычным и может понравиться далеко не каждому.

При этом специалисты напоминают, что основой здорового рациона остается разнообразное питание, а лимон не способен заменить необходимые организму продукты и питательные вещества. Важную роль также играет достаточное потребление жидкости в течение дня. Чай и кофе могут входить в общий объем выпитого, однако количеством кофеина злоупотреблять не стоит.

Таким образом, лимонный сок можно рассматривать прежде всего как простой способ изменить вкус привычного напитка и добавить немного витамина С в ежедневный рацион.

кофе
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - способы приготовления кофе:

В видео автор показывает два простых способа приготовления кофе непосредственно в чашке - по-польски и по-бразильски.

Он объясняет, какой помол, объем воды и температуру выбрать для каждого варианта, а также рассказывает о времени настаивания и особенностях снятия кофейной пенки перед дегустацией.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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