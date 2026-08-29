Испугались детонации: под Киевом хозяева ищут своих любимцев (список и контакты)

В соцсетях публикуют фото потерянных и найденных собак.

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Под Киевом массово теряются домашние животные из-за взрывов / Коллаж: Главред, фото: threads.com

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Кого ищут после детонации в районе села Мила

Что делать тем, кто нашел чужую собаку

После вчерашней вражеской атаки и последующей детонации в районе села Мила Бучанского района Киевской области местные жители столкнулись с массовым побегом домашних животных. Из-за громких взрывов напуганные собаки вырывались с поводков, перепрыгивали через заборы и убегали из дворов в сторону соседних сел (Дмитровка, Петрушки, Мрия) и вдоль Житомирской трассы.

Соцсеть Threads переполнена объявлениями о поиске пропавших любимцев, а также сообщениями о найденных животных, которые ищут укрытие во чужих дворах.

видео дня

"Это ужас какой-то, собаки плачут, коты перепуганы. Детонация продолжается, все на успокоительных. Очень много животных выкладывают по чатам, которые ищут укрытие во дворах людей после взрывов", - пишут в Сети.

Кого ищут хозяева

Собака Алиса (с. Мила / Дмитровка) - очень напугана, из-за стресса может не идти в руки. Владельцы просят сразу сообщать о ее местонахождении по телефону:`+38 063 026 77 05.

"Она очень испугана, в руки не идет, поэтому могла побежать в сторону Дмитровки, Мрии или дальше вдоль трассы. Пожалуйста, если увидите ее звоните по телефону: 063 026 77 05. Очень просим распространить, чтобы Алиса скорее вернулась домой", - пишет Анна Капитанчук.

По последним данным, Алису нашли - собака уже дома.

Чихуахуа Мила (с. Мила / Дмитровка) - маленькая гладкошерстная собачка, идет к рукам и откликается на имя. Контактный номер: `+380 63 587 65 69.

Золотистый ретривер Роки (с. Петрушки / Мила) - крупный добрый пёс, сорвался с поводка прямо во время выгула из-за детонации. Если вы его видели, свяжитесь с хозяевами.

"Мы как раз гуляли, когда были прилеты. Возвращались домой, но из-за детонирования он быстро побежал, вырвался из рук. Помогите найти друга!", - пишут в соцсети.

Шарпей (кобель, с. Мила) - убежал в ошейнике на длинном поводе, находится в сильном стрессе. Телефон хозяйки Ирины: +380 93 030 32 16.

Пес Тор - село Мила, Житомирская трасса. Хозяйка Анна, ее номер телефона: 099 713 93 20.

"Вчера вечером из-за мощных взрывов сбежал мой пес, зовут Тор. Был в черном ошейнике и с поводком. Адресника в этот день на нем не было. Может быть очень испуганным, к людям осторожным. Он молод, почти 2 года. Бегает быстро, был сильно напуган, так что мог убежать в Дмитровку, Мрию и дальше по трассе в другие села", - пишет хозяйка.

Кого нашли и ищут хозяев

Такса (кобель) - найден в эпицентре взрывов возле Житомирской трассы / с. Мила. Собака ухоженная, знает, как надевать шлейку. Воду пьет, но от еды из-за стресса отказывается и дрожит от резких звуков. Владельцев просят звонить по телефону: 050 832 70 13.

Что делать, если вы заметили испуганное животное?

1. Не делайте резких движений. Напуганная детонацией собака находится в состоянии сильного шока и может убежать еще дальше или проявить защитную агрессию.

2. Сделайте фото и зафиксируйте геопозицию. Загрузите информацию в местные Telegram-чаты и зоозащитные группы.

3. Проверьте, есть ли у собаки адресник. Наличие чипа проверить можно у ветеринара.

3. Придержите животное, если это безопасно. Если собака идет на контакт, зафиксируйте ее во дворе или на поводке и сразу свяжитесь с хозяином, если его номер указан на адреснике, или с зоозащитниками.

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