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Число жертв выросло до 27, разрушены десятки домов: детали удара по Киевщине

Анна Ярославская
29 августа 2026, 11:51обновлено 29 августа, 12:21
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Из-за детонации после "прилета" беспилотников вспыхнул пожар в местном пансионате для престарелых и инвалидов. Там больше всего жертв.
Атака на Бучанский район
Атака на Бучанский район / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео ГСЧС, t.me/tkachenkotymur

Ключевые факты:

  • Удар по Бучанскому району унес жизни 27 человек
  • Среди погибших глава Дмитриевской общины Тарас Дидич
  • Пострадали 42 человека и повреждено 50 домов

В субботу, 29 августа, в Бучанском районе Киевской области продолжается ликвидация последствий российского удара. По последним данным, 27 человек погибли - эта цифра может быть не окончательной. Еще 42 человека пострадали. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

По его словам, среди погибших - глава Дмитриевской общины Тарас Дидич.

видео дня

"Тарас Тарасович одним из первых отправился на место происшествия к людям. Это большая потеря для нашей области. Светлая память", - написал Ткаченко.

Тарас Дидич одним из первых прибыл на место удара
Тарас Дидич одним из первых прибыл на место удара / Фото: t.me/tkachenkotymur

На локации продолжаются аварийно-спасательные и противопожарные работы. Производится разборка конструкций, тушение пожаров, поисково-спасательные работы и обследование зданий и прилегающей территории.

Травмы разной степени тяжести получили 42 человека, из них 4 ребенка. Все получили квалифицированную помощь, 7 пострадавших госпитализировали.

Из зоны чрезвычайного происшествия были эвакуированы 381 человек, в том числе 59 детей.

По словам Ткаченко, в Дмитровке развернут оперативный штаб для обработки обращений от местных жителей. Также в штабе можно получить горячее питание и психологическую поддержку.

"Идет оценка причиненного вреда. Сейчас известно об около 50 жилых зданиях, которые получили повреждения разной степени. Для тех, чье жилье пострадало, есть возможность временного проживания. Более подробную информацию можно получить в оперативном штабе, действующем в Дмитровском сельсовете", - добавил Ткаченко.

Реакция Зеленского

Президент Украины также сообщил, что с вечера в селе Мила под Киевом идет ликвидация последствий российского дронового удара. Развернуты штабы на месте для помощи людям. Вовлечены все необходимые службы. Работают более 300 сотрудников ГСЧС.

По словам Зеленсеого были доклады премьер-министра Сергея Корецкого, министра внутренних дел Ивана Выговского. Глава государства уверяет, что за инцидент понесут ответственность все, кто его допустил.

"Есть нормы: боеприпасов рядом с домами и другой жилой застройкой быть не может. Обязательно будут соответствующие выводы", - подчеркнул глава государства.

Пострадал попал пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью

Зеленский также сообщил, что после удара по складу с последующей детонацией зафиксированы значительные разрушения окружающей инфраструктуры: повреждены жилые дома, пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью.

"На сегодня известно, что 27 человек погибли. Один из погибших – председатель Дмитриевской общины Тарас Дидич. Он спасал людей. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены. Уже более 370 человек эвакуированы, и эвакуация постоянно продолжается", - рассказал президент.

В пансионате погибли более 20 человек - мониторы

Мониторинговый канал єРадар также пишет со ссылкой на жителей Бучанского района, что вчера вечером из-за детонации после прилета беспилотников вспыхнул пожар в местном пансионате для престарелых и инвалидов.

"Предварительно именно там погибли более двадцати человек", - говорится в сообщении.

Скриншот

Атаки на другие регионы

Также ночью были атакованы Одесская, Днепровская, Киевская, Херсонская, Харьковская, Николаевская, Донецкая, Черниговская области, а также Запорожье и Сумы.

"Более 260 ударных дронов было, также "бандероли". Фактически непрерывные атаки реактивными дронами на Киев. Украина не может быть сама в поиске решений для защиты от таких ударов, и я благодарю каждого, кто помогает с дополнительными пакетами поддержки и санкционными шагами против России", - добавил Зеленский.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Атака РФ на Киевскую область 28 августа - что известно

Как писал Главред, вражеский удар по предприятию в селе Мила Бучанского района произошел вечером 28 августа около 20:10, когда в результате попадания или падения БПЛА вспыхнул масштабный пожар и началась детонация. Утром 29 августа очевидцы сообщали, что густой дым виден из многих районов столицы.

Правоохранители начали расследование по статье о служебной халатности (ст. 367 УК Украины), чтобы установить обстоятельства, которые могли в несколько раз усилить разрушительные последствия атаки. Следователи проверяют, что именно хранилось на объекте в момент взрыва, имели ли должностные лица соответствующие разрешения на размещение взрывоопасных материалов, а также законность принятых ими решений.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что "ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком", назвав произошедшее халатностью на 5-м году войны и потребовав от правоохранителей "мгновенной и строгой реакции".

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 29 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 267 беспилотниками различных типов. Зафиксированы "прилеты" на 15 локациях.

Минувшей ночью российская оккупационная армия атаковала Киев и область дронами. В Святошинском районе российская атака вызвала пожар в одной из квартир на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома. Также произошло разрушение перекрытия между квартирой и кровлей на ориентировочной площади 3 кв. м.

Также в Святошинском районе зафиксированы повреждения в частном секторе. Двое жителей частного дома обратились за медицинской помощью к медикам скорой. Госпитализация им не потребовалась.

Также российская оккупационная армия массированно атаковала юг Одесской области. Один человек погиб, еще трое - пострадали. Об этом утром 29 августа сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. В результате атаки огнем полностью уничтожены пять грузовых автомобилей с зерном, еще три грузовика повреждены.

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О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
  • оперативных сводках во время массированных атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

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