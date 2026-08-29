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РФ готовит наступление ещё в 2 области Украины: в ОП предупредили о новой фазе войны

Юрий Берендий
29 августа 2026, 12:26
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Россия начала планировать наступление на Киев и Чернигов. Заместитель руководителя ОП рассказал об угрозе, ситуации на Донбассе и новой фазе войны.
РФ готовит наступление ещё в 2 области Украины: в ОП предупредили о новой фазе войны
Наступление России на Украину - Кремль изменил сроки захвата Донбасса и готовит новые операции / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Какие сценарии нового наступления готовит Россия
  • Какой дедлайн поставили в Кремле для оккупации Донбасса
  • В какую новую фазу переходит война РФ против Украины

Страна-агрессор Россия готовит несколько сценариев нового наступления в направлении Киева и Чернигова. В то же время украинское командование пока не видит сформированной ударной группировки для атаки на столицу или Чернигов. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса во время общения с журналистами.

Главред выяснил, готовит ли Россия наступление на Киев и Чернигов и когда оккупанты намерены захватить Донбасс.

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Россия готовит наступление на Киев и Чернигов

По словам заместителя главы Офиса президента, украинская сторона получила разведывательные данные о том, что российское военно-политическое руководство рассматривает возможность проведения новой операции на севере Украины. Однако речь идет именно о планировании и подготовке различных вариантов, а не о уже начавшемся формировании сил для наступления.

"Мы действительно получали информацию от разведывательных служб, причем проверенную из нескольких источников, о том, что военное руководство Вооруженных Сил Российской Федерации получило задание от политического руководства спланировать проведение подобной операции в нескольких вариантах в направлении Киева и Чернигова. Прошу обратить внимание: спланировать и подготовить. То есть, действительно, там рассматривалось несколько вариантов", - говорит Палиса, передает Укринформ.

Силы обороны готовят ответ на возможное развитие событий

Украинское командование, по словам Палисы, не ждет, пока российские планы перейдут в практическую плоскость.

"Соответственно, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработаны возможные варианты ответа, обороны, защиты и противодействия этим мерам", - объясняет Палиса.

В то же время главной задачей украинской стороны является не только реагирование на возможное наступление после его начала. В Киеве рассчитывают действовать на опережение и не допустить создания Россией необходимых предпосылок для формирования полноценной ударной группировки.

"На данный момент мы не видим создания наступательной группировки на этих направлениях", - подчеркнул Палиса.

Павел Палиса
Павел Палиса / Фото: ОП

Россия планирует создать 20-километровую буферную зону на севере Украины

Отдельным направлением российских планов, по словам Палисы, остается попытка создать так называемую "буферную зону" вдоль северной границы Украины. В Кремле, по его словам, не отказались от намерений расширять зону контроля вблизи приграничных территорий.

"Остаются те же планы по созданию буферной зоны в Харьковской и Сумской областях, Черниговской - частично, на глубину до 20 километров и с возможностью её дальнейшего расширения", - говорит Палиса.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Сумы / Инфографика: Главред

Он пояснил, что речь идет о планах, охватывающих сразу несколько северных и северо-восточных регионов. При этом Черниговское направление рассматривается частично, тогда как Харьковская и Сумская области остаются ключевыми территориями для реализации концепции, которую российская сторона называет "буферной зоной".

"Увеличение этой буферной зоны связано, в первую очередь, с изменениями технических и тактико-технических характеристик беспилотных аппаратов. Условно говоря, зона расширяется, возможности беспилотников растут", - пояснил Палиса.

Какой дедлайн поставила Россия для оккупации Донбасса

В то же время планы в отношении северных областей сочетаются с более масштабной задачей Кремля на востоке Украины. Бригадный генерал Павел Палиса сообщил, что политическое руководство РФ продолжает требовать от военных выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"Политическое руководство РФ ставит перед военным руководством задачу решить вопрос Донбасса, то есть выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, до 31 декабря этого года", - констатирует Палиса.

В то же время между политическим и военным руководством России, по его словам, существует разница в оценках реалистичности такого плана. Российские военные не считают, что поставленная Кремлем задача может быть выполнена в установленные сроки, и предлагают продлить срок.

Палиса отметил, что российское военное руководство, по имеющейся информации, просит отложить крайний срок до 31 марта. Однако даже при таком сценарии он не считает полную оккупацию Донбасса реалистичной.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Что известно о ситуации на фронте

На фронте, по словам заместителя главы ОП, сохраняется тенденция к снижению темпов продвижения российских оккупационных войск. При этом протяженность активной линии соприкосновения остается чрезвычайно большой, что продолжает создавать серьезную нагрузку на украинские силы.

Он признал, что ситуация на разных участках фронта существенно различается, однако общая динамика, по его мнению, позволяет говорить о осторожных позитивных сигналах. Палиса назвал свой оптимизм сдержанным, но отметил, что на отдельных направлениях развитие событий дает основания для более позитивных оценок.

Он также напомнил о недавней поездке президента в подразделения, выполняющие задачи на Александровском направлении. Там, по его словам, были обсуждены и утверждены дальнейшие действия украинских сил совместно с военным командованием.

"Активные действия на определенных участках фронта все равно планируются и будут продолжаться. Философия активной обороны сохраняется", - заверил Палиса.

Война переходит в новую фазу

За годы войны Украина существенно расширила возможности нанесения ударов на большие расстояния. Палиса отметил, что еще два года назад Украина не располагала таким набором средств воздействия на цели в глубине территории Российской Федерации.

Заместитель главы Офиса президента подчеркнул, что все большую роль играют дальнобойные операции, эффект от которых может накапливаться и ослаблять возможности Москвы финансировать продолжение войны.

"Противник не готов отступать. Политическое руководство РФ понимает: поражение в Украине для них - это, с высокой вероятностью, начало эффекта домино. Отказываться от этих действий, от достижения своих целей они не готовы", - сказал он.

По его словам, нынешние удары на большие расстояния имеют не только непосредственный тактический эффект. Они позволяют оказывать давление на ключевые точки, от которых зависит функционирование российской военной машины, и постепенно формируют долгосрочный накопительный результат.

Палиса подчеркнул, что Украина продолжает развивать такие возможности непосредственно во время войны и в сложных условиях. Значительную роль в этом процессе, по его словам, играет поддержка международных партнеров.

"Сейчас эффект от них ощущает население Российской Федерации. Мы демонстрируем успехи, в первую очередь в способности оказывать давление на болевые точки, на центры тяжести, с определенными приоритетами и определенной логикой", - отметил Палиса.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Он также прогнозирует постепенный переход войны в новую фазу, в которой всё большее значение будут приобретать удары по целям, которые могут не давать мгновенного результата на линии фронта, но наносить противнику длительные стратегические потери.

К таким целям он отнес инфраструктуру, которая прямо или косвенно обеспечивает финансовые возможности России для продолжения войны. Особое значение имеет экспорт энергоносителей, формирующий значительную часть доходов российского бюджета.

Кроме того, украинская сторона рассматривает в качестве важных целей логистические системы, транспортные маршруты и другие объекты, от которых зависит перемещение ресурсов и функционирование военной экономики РФ.

"Удары по судам "теневого флота", по объектам логистической инфраструктуры противника. По сетям и объектам, обеспечивающим функционирование логистики Российской Федерации. Они тоже оказывают как первичный, так и вторичный эффект", - подчеркнул чиновник.

Россия увеличивает количество реактивных дронов

Еще одним фактором, который может повлиять на характер последующих этапов войны, Палиса назвал развитие российских реактивных беспилотников. По его словам, оккупанты существенно расширили применение такого вооружения и могут продолжить увеличивать его количество, оценив его боевую эффективность.

Украине, соответственно, придется адаптировать систему противодействия. Палиса признал, что имеющиеся дроны-перехватчики пока не демонстрируют ожидаемого результата против реактивных БПЛА, хотя поиск технологических решений продолжается.

"Нам, безусловно, придется адаптироваться. Это займет время", - пояснил Палиса.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Что будет со штурмовыми подразделениями

На фоне изменения характера боевых действий и смены главнокомандующего ВСУ военно-политическое руководство также рассматривает будущее штурмовых подразделений. Павел Палиса сообщил, что сейчас существует несколько вариантов их дальнейшего использования и подчинения.

"У нового Главнокомандующего есть видение войны, видение штатной структуры Вооруженных сил Украины", - сказал Палиса.

По его словам, в настоящее время пересматривается место Объединенных сил быстрого реагирования как структурной единицы в составе ВСУ. Часть имеющихся подразделений могут объединить в отдельное командование, которое фактически будет выполнять функции резерва Главнокомандующего.

Михаил Драпатый 2026 НОВАЯ ИНФОГРАФИКА
Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

Другой вариант предусматривает передачу части подразделений в непосредственное подчинение командующему Сухопутными войсками.

"В настоящее время продолжается дискуссия относительно самого применения, то есть где и какие подразделения следует задействовать", - отметил Палиса.

Что известно о возможном снижении мобилизационного возраста

В Офисе президента, по словам Палисы, нет информации о подготовке решения по снижению верхнего предела мобилизационного возраста до 55 лет. Он заявил, что ему ничего не известно о существовании таких планов.

"О снижении верхнего предела мобилизационного возраста до 55 лет я ничего не слышал. На данный момент таких планов, насколько мне известно, нет", - сказал Палиса.

В то же время он выразил поддержку идее установления четкого и понятного срока военной службы. По словам чиновника, этот вопрос поддерживает также президент, а власти продолжают искать возможный механизм его решения.

Палиса также поддерживает постепенный переход к контрактной модели армии. В то же время вопросы изменения правил службы и мобилизации, по его словам, требуют комплексного решения.

Поедет ли Палиса послом Украины в США

Заместитель главы Офиса президента также прокомментировал слухи о возможном назначении послом Украины в Соединенных Штатах. Он заявил, что не планирует покидать военную службу.

"Согласно законодательству, я не могу одновременно нести и военную, и дипломатическую службу", - подчеркнул Палиса.

Он пояснил, что возможное дипломатическое назначение потребовало бы изменения его нынешнего статуса. Однако увольнение с военной службы, по словам Палисы, противоречит его личным моральным и жизненным принципам.

Палиса заявил, что во время войны считает своим долгом оставаться в Украине. Единственным вариантом поездки в США, который он сейчас допускает, является обучение.

На каком этапе находится соглашение о Drone Deal с США

Вопрос подписания соглашения с Соединёнными Штатами в рамках Drone Deal в настоящее время в значительной степени зависит от решения американской стороны. Украина, по словам Палисы, уже участвует в процессе предоставления и демонстрации соответствующих образцов.

"У нас есть ответственное лицо за все это направление - это Рустем Умеров. Сейчас, насколько мне известно в силу моего участия в процессе, мяч на поле Соединенных Штатов. Им дали возможность отобрать определенные типы дронов, которые их интересуют, на конкурсной основе. Они их тестируют", - ответил Палиса.

Россия меняет тактику ударов по Украине: что известно

Россия растягивает воздушные атаки по Украине почти на сутки, сочетая ночные удары баллистическими ракетами, утренние волны реактивных дронов и дневные атаки беспилотниками. Одновременно оккупанты комбинируют различные типы ракет, пытаясь усилить давление сразу по нескольким направлениям. Об этом сообщил генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала.

По оценке военного, изменение ритма атак связано не только с военными целями. Кремль стремится влиять на ситуацию в тылу посредством регулярных ударов по крупным городам, гражданской инфраструктуре, экономике и энергетическим объектам.

"Их военно-политическая задача - оказывать давление на граждан нашей страны, прежде всего на жителей столицы, наносить удары по гражданским объектам и жилым домам, чтобы люди оказывали давление на наше руководство, и оно соглашалось на их ультиматумы", - пояснил генерал-лейтенант.

Отдельным элементом новой схемы стали реактивные беспилотники. Они создают дополнительную нагрузку на системы противовоздушной обороны, а их применение всё реже ограничивается только ночным временем.

По словам Романенко, российские войска постепенно меняли временные рамки запусков и теперь пытаются поддерживать угрозу значительно дольше, влияя на работу страны в течение дня.

"Если раньше они наносили удары ночью, затем начали охватывать и утро, то теперь пытаются растянуть это на сутки, чтобы срывать работу наших экономических и других структур", - отметил он.

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О персоне: Павел Палиса

Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году - командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

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