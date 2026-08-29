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Пяты станут мягкими, как у младенца: как приготовить простую ванночку всего за 10 минут

Дарья Пшеничник
29 августа 2026, 13:13
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Интенсивное счищание ороговевшей кожи приводит к обратному эффекту.
Пяты станут мягкими, как у младенца: как приготовить простую ванночку всего за 10 минут
Как быстро смягчить сухие и огрубевшие пятки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Какая ошибка в уходе за пятками самая распространенная
  • Как приготовить ванночку для ног с розмарином
  • Чем заменить специальный крем на ночь

Жесткое трение и интенсивное счищание ороговевшего слоя - самая распространенная ошибка в уходе за стопами, которая вместо гладкости приводит к раздражению и еще большей сухости. Смягчить шершавые пятки в домашних условиях помогает простая ванночка с двумя веточками свежего розмарина, пишет издание Ofeminin.

Принцип ухода за сухими и потрескавшимися пятками основан на бережности и регулярности. Попытка удалить весь твердый слой кожи за одну процедуру только повышает риск микроповреждений.

Как приготовить ванночку для ног с розмарином

Сама процедура не требует специальных средств или косметических приборов - только миска, тёплая вода и зелень.

Порядок действий следующий: измельчить две веточки свежего розмарина, налить в миску 2–3 литра теплой воды и добавить туда розмарин. Стопы опускают в ванночку примерно на 10 минут, после чего осторожно вытирают полотенцем.

Затягивать процедуру не стоит. Длительное замачивание не только не решает проблему, но и может привести к повторному огрубению кожи.

Мягкую терку применяют уже после ванночки - но только при условии, что на стопах нет трещин или болезненных участков. Задача заключается в постепенном разглаживании кожи, а не в разовом удалении всего ороговевшего слоя. Длительный эффект обеспечивает именно регулярность, а не интенсивность.

Главный этап - увлажнение после процедуры

Ключевая часть ухода начинается тогда, когда ноги уже вытерты полотенцем. Насыщенный крем наносят на ещё влажную кожу - при выраженной сухости лучше выбирать средство с мочевиной.

Если специальной косметики под рукой нет, на ночь подойдет даже тонкий слой вазелина под хлопковые носки. Без достаточного увлажнения даже самая тщательная ванночка не даст ожидаемого результата.

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Об источнике: Ofeminin.pl

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