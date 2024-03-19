Что помогает избавиться от растяжек: девушка рассказала, как улучшить кожу дома

Растяжки на теле - это вариант нормального состояния человеческого тела. Возникают они не только у беременных или рожавших, а у всех, чье тело меняется быстрее, чем успевает меняться кожа. Однако сделать их менее заметными всё же можно. Мы расскажем, как избавиться от растяжек.
Что помогает избавиться от растяжек
Блоггер Ульяна Андрияшик в своем ТикТок канале рассказала, как избавиться от растяжек в домашних условиях.
По ее словам, одним из самых важных условий в борьбе с растяжками считается улучшение эластичности. Для этого, в первую очередь, нужно улучшать обмен веществ - заниматься спортом и использовать контрастный душ.
Также важным этапом является регулярное отшелушивание верхнего слоя кожи с помощью скрабов. Однако скрабы не должны быть агрессивными и очень жесткими.
Помимо прочего, уменьшить растяжки помогают средства с эфирными маслами в составе, Например, с маслом Макадамии, Миндаля, Жожоба или витамином Е. В целом, уход за кожей тела может не только убрать растяжки, но и предотвратить их.
Что такое растяжки?
Стрии (растяжки) по данным Википедии — дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.
Со временем (от нескольких дней до нескольких лет) обесцвечиваются. Обычно стрии появляются в виде атрофических рубцов на груди, животе, бёдрах и ягодицах, но у спортсменов, которые быстро наращивают мышечную массу, могут появиться также на внутренней стороне руки и плечах.
Стрии возникают как результат микротравм кожи и подкожной клетчатки. Как правило, к растяжкам имеется генетическая предрасположенность.
Смотрите видео о том, как избавиться от растяжек:
@uandriyashykk Скраб з іланг-ілангом такий кайф? від Mayur naturals ?? #оліядлятіла#розтяжки#еластичнийживіт#скрабдлятіла#сольовийскраб♬ оригінальний звук - uandriyashykk
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