Что помогает избавиться от растяжек: девушка рассказала, как улучшить кожу дома

Главред расскажет, как помочь своему организму уменьшить растяжки или вообще от них избавиться.

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Что помогает избавиться от растяжек / коллаж: Главред, фото: скриншот

Растяжки на теле - это вариант нормального состояния человеческого тела. Возникают они не только у беременных или рожавших, а у всех, чье тело меняется быстрее, чем успевает меняться кожа. Однако сделать их менее заметными всё же можно. Мы расскажем, как избавиться от растяжек.

Что помогает избавиться от растяжек

Блоггер Ульяна Андрияшик в своем ТикТок канале рассказала, как избавиться от растяжек в домашних условиях.

По ее словам, одним из самых важных условий в борьбе с растяжками считается улучшение эластичности. Для этого, в первую очередь, нужно улучшать обмен веществ - заниматься спортом и использовать контрастный душ.

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Также важным этапом является регулярное отшелушивание верхнего слоя кожи с помощью скрабов. Однако скрабы не должны быть агрессивными и очень жесткими.

Помимо прочего, уменьшить растяжки помогают средства с эфирными маслами в составе, Например, с маслом Макадамии, Миндаля, Жожоба или витамином Е. В целом, уход за кожей тела может не только убрать растяжки, но и предотвратить их.

Что такое растяжки? Стрии (растяжки) по данным Википедии — дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи. Со временем (от нескольких дней до нескольких лет) обесцвечиваются. Обычно стрии появляются в виде атрофических рубцов на груди, животе, бёдрах и ягодицах, но у спортсменов, которые быстро наращивают мышечную массу, могут появиться также на внутренней стороне руки и плечах. Стрии возникают как результат микротравм кожи и подкожной клетчатки. Как правило, к растяжкам имеется генетическая предрасположенность.

Смотрите видео о том, как избавиться от растяжек:

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