Как наносить макияж на стареющую кожу: визажист показала секретную технику

Визажистка, специализирующаяся на стареющей коже, поделилась трюком, который гарантирует, что ваши тени всегда будут выглядеть наилучшим образом.

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Как наносить макияж на стареющую кожу - макияж для женщин за 50 / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

С возрастом может быть трудно смириться с тем фактом, что то, что когда-то работало на вашем лице, больше не работает. Возможно, когда-то вы наносили на лицо матовую основу и темные губы, но с тех пор ваша рутина макияжа могла измениться. Конечно, мы все имеем право наносить на лицо все, что нам нравится, но иногда стоит признать, что все меняется, пишет Mirror.

Одна 64-летняя визажистка поделилась советом, который может изменить ваш макияж, Если вы старше или у вас есть мешки под глазами, и только одна небольшая адаптация может изменить ваш внешний вид к лучшему.

Бренда Бернетт, которая публикует советы по макияжу на своей странице в TikTok, поделилась "одним трюком, который существенно изменит ваши тени".

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Она призвала людей "взять кисть с прямым краем и провести прямо по краю", поднимая консилер вверх и поперек теней, чтобы взгляд других людей был направлен вверх, и глаза выглядели менее затуманенными.

Затем она растушевывала консилер более толстой кистью, чтобы обеспечить равномерное нанесение, говоря, что это имеет "большое значение", особенно если макияж делается на зрелой коже. Консилер, который она использовала, также был немного светлее, чем ее реальный оттенок кожи, привлекая внимание к глазам, а не к коже вокруг них.

Смотрите видео о том, как наносить макияж на стареющую кожу:

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