Как скрыть синеву под глазами: девушка показала удачный лайфхак в макияже

Главред расскажет, как накраситься, чтобы перекрыть синеву на лице под глазами.

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Как скрыть синеву под глазами / коллаж: Главред, фото: скриншот

Ровный тон лица - одна из основ хорошего макияжа, однако это не всегда удается тем, у кого бывают темные круги под глазами. Мы расскажем, как скрыть синеву под глазами.

Как замаскировать синие круги под глазами

Многие люди, которые хоть раз сталкивались с потребностью перекрыть синеву под глазами, пробовали разные способы. Отчасти для этого и производят различные корректирующие палитры разных оттенков. При этом, многие знают, что мало что действительно может помочь в этой проблеме.

Девушка в ТикТок показала трюк, который удивительно, но решает проблему синевы под глазами с помощью макияжа.

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Как убрать синие круги под глазами

Для того, чтобы замаскировать синие круги в области глаз, необходимо нанести на эту область немного гигиенической помады. Когда вы это сделаете, уже сверху можно использовать специальный тонирующий консилер. Гигиеническая помада сыграет роль хорошей базы, которая позволит консилеру перекрыть синеву, а не излишне подчеркнуть неровности кожи.

Смотрите видео о том, как скрыть синеву под глазами:

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