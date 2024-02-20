УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Все будут в изумлении: девушка показала, как придать волосам сияние и блеск

Елизавета Бельмас
20 февраля 2024, 14:37
Главред расскажет, что нужно сделать так, чтобы волосы блестели и ослепляли всех вокруг.
Девушка показала, как придать волосам сияние и блеск
Девушка показала, как придать волосам сияние и блеск / коллаж: Главред, фото: скриншот

Блестящие, роскошные локоны - залог уверенности в себе любой девушки. Однако есть природный блеск, а есть тот, который можно организовать самостоятельно. Мы расскажем, что нужно сделать так, чтобы волосы блестели.

Что придает волосам блеск

Природного блеска волос можно достичь с помощью систематического и хорошего ухода. Это и регулярное очищение, и увлажнение, и дополнительный уход в соответствии с типом ваших волос.

Также, конечно, стоит избегать излишних укладок с помощью стайлингов, чтобы не перегружать волосы и не пересушивать их термической обработкой. К тому же, необходимо вовремя обрезать кончики волос, которые посеклись, чтобы локоны выглядели опрятно. Однако, если вам необходим эффект "ВАУ" к какому-либо мероприятию и вы хотите удивить окружающих, можно воспользоваться интересным лайфхаком. О нем мы расскажем далее.

видео дня

Как придать блеск волосам

Девушка в ТикТок показала удивительный способ сделать шевелюру блестящей за один сеанс очищения. Для этого необходимо только взять прозрачный шампунь и добавить в него упаковку глиттера любого оттенка. Затем шампунь необходимо хорошо перемешать и помыть им волосы. После укладки под искусственным светом вы сможете рассмотреть удивительное и очаровывающее сияние.

Смотрите видео о том, как сделать волосы празднично-блестящими:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
волосы лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Оккупанты прорвались в Ласточкино - DeepState

Оккупанты прорвались в Ласточкино - DeepState

15:41 Украина
Поляки начали жесткие ограничения: ГПСУ назвала, где движение полностью перекрыли

Поляки начали жесткие ограничения: ГПСУ назвала, где движение полностью перекрыли

15:00 Украина
Будут голосовать на этой неделе: ФРГ готовится передать Украине ракеты Taurus - СМИ

Будут голосовать на этой неделе: ФРГ готовится передать Украине ракеты Taurus - СМИ

14:50 Мир
Все главные новости

Популярное

Одиозная Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас 28342

Одиозная Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас

Без макияжа и фильтров: 74-летняя Вера Вонг явила миру свое настоящее лицо 8460

Без макияжа и фильтров: 74-летняя Вера Вонг явила миру свое настоящее лицо

Причина не в зерне: Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей 4777

Причина не в зерне: Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

РФ собрала 50-тысячный кулак на Запорожье, Зеленский говорит о критической ситуации 4339

РФ собрала 50-тысячный "кулак" на Запорожье, Зеленский говорит о критической ситуации

Последние новости

16:10

"Я не могу тебя терять": путинистка Кудрявцева обратилась к мужу

16:05

Горбунов признался, как ему с Осадчей удалось пережить семейные кризисы

16:00

Неожиданный ответ: вот из чего на самом деле делают изюм

15:45

Дешевый FPV-дрон может предотвратить потери Украины на сотни миллионов долларов – Берлинская

15:41

Оккупанты прорвались в Ласточкино - DeepState

Россия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - БерлинскаяРоссия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - Берлинская
15:40

Принц Уильям дал редкий публичный комментарий про Кейт Миддлтон

15:34

Гороскоп на завтра 21 февраля: Рыбам - срыв супруга, Деве - предложение

15:21

Наконец-то почувствовала себя женщиной: шикарная Боржемская поздравила себя с днем рождени

15:20

Все пойдет наперекосяк: 3 знака зодиака, которым не повезет в феврале

Реклама
15:00

Поляки начали жесткие ограничения: ГПСУ назвала, где движение полностью перекрыли

14:59

Выпадение волос: почему нельзя мыть голову горячей водой

14:50

Будут голосовать на этой неделе: ФРГ готовится передать Украине ракеты Taurus - СМИ

14:37

Все будут в изумлении: девушка показала, как придать волосам сияние и блеск

14:31

Находка для каждой хозяйки: как в СССР использовали хозяйственное мыло

14:18

Взрывы и дым в районе здания "правительства ДНР": в Донецке мощные прилетыВидео

14:11

"Кроют" из всех видов вооружения: враг подтянул резервы и перешел в наступление - ВСУ

14:04

Будут расширять контроль за пределы Авдеевки: разведка Британии назвала проблему РФ

14:00

"Мне сложно": Анатолий Анатолич рассказал идет ли он на фронт

13:48

Катя Кузнецова показала точеную фигурку

13:35

Уже 546 детей бесплатно учатся программированию на курсах Scratch от Favbet Foundation и Code Club Украина

Реклама
13:34

У Порошенко нашли мебель на миллионы долларов, $60 млн под подушкой и коллекцию картин российских художников (ВИДЕО)

13:14

На предательницу Анну Asti подали в суд с иском на четверть миллиона

13:13

Чрезвычайные способности: как животные предупреждают людей об опасности

13:01

Польские фермеры перекрыли железную дорогу и высыпали зерно: детали блокады

12:59

Россияне готовятся к массированному обстрелу Украины: в ВСУ назвали признаки

12:44

Вариант "операции прикрытия": эксперт о неожиданной версии "гибели" летчика РФ

12:42

Даст бешеный урожай: как обрезать яблоню, чтобы она не росла вверхВидео

12:35

Бойфренд Пренткович, который отдыхал на Мальдивах, жалуется в полицию на угрозы

12:28

"Народ не заткнешь": в Госдуме разнесли Киркорова после поездки на Донбасс

12:23

Пушистый кролик спрятался среди коал: сможете ли вы его найти за 15 секунд

12:10

Это неприемлемо: в МИД эмоционально обратились к власти Польши из-за блокады границы

11:57

Травести-дива Монро раскрыла подробности своего трансгендерного перехода

11:51

Церковный праздник 21 февраля: почему на св.Тимофея нельзя пить алкоголь

11:49

Колонну сожгли "кассетами" и ПТРК: ВСУ разгромили 42-ю бригаду РФ у Работино

11:49

"Не отдам": Нина Матвиенко не дала спеть песню Софии Ротару

11:31

Штурмы вблизи Авдеевки не заканчиваются: РФ применяет все имеющееся оружие - 3-й ОШБр

11:31

"Сельский идиот Европы": будущий премьер Нидерландов хочет прекратить помощь Украине

11:29

Китайский гороскоп на завтра 21 февраля: Петухам - переживания, Крысам время перемен

10:57

Бейонсе рассказала о неизлечимом заболевании

10:55

Массовое уничтожение самолетов РФ: в ВСУ рассказали о новой тактике врага

Реклама
10:43

Десятки штурмовиков РФ уничтожены: раскрыты детали крупных потерь врага на юге

10:40

Британия закрыла одну из программ для въезда беженцев: что это значит для украинцев

10:26

"Это основная цель": что случится в Украине в ближайшие 10 дней и какой город под прицелом Путина

10:24

Польша хочет соглашения с Украиной: Секерский призвал фермеров к переговорам

09:55

Снова не холостяк: Добрынин рассказал о новой спутнице

09:50

США готовы передать Украине ATACMS большой дальности, ждут лишь решения Конгресса - NBC News

09:48

Когда в Украине появится аналог БПЛА "Ланцет": волонтер назвала ключевое условие

09:26

Как сделать стаканчики для рассады своими руками: высаживать можно прямо в них

09:16

Польша не имеет политической воли, чтобы остановить протесты: Дещица о блокаде границы

09:02

Убийство летчика РФ в Испании: Кузьминову предлагали остаться в Украине — Данилов

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять