Все будут в изумлении: девушка показала, как придать волосам сияние и блеск

Главред расскажет, что нужно сделать так, чтобы волосы блестели и ослепляли всех вокруг.

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Девушка показала, как придать волосам сияние и блеск / коллаж: Главред, фото: скриншот

Блестящие, роскошные локоны - залог уверенности в себе любой девушки. Однако есть природный блеск, а есть тот, который можно организовать самостоятельно. Мы расскажем, что нужно сделать так, чтобы волосы блестели.

Что придает волосам блеск

Природного блеска волос можно достичь с помощью систематического и хорошего ухода. Это и регулярное очищение, и увлажнение, и дополнительный уход в соответствии с типом ваших волос.

Также, конечно, стоит избегать излишних укладок с помощью стайлингов, чтобы не перегружать волосы и не пересушивать их термической обработкой. К тому же, необходимо вовремя обрезать кончики волос, которые посеклись, чтобы локоны выглядели опрятно. Однако, если вам необходим эффект "ВАУ" к какому-либо мероприятию и вы хотите удивить окружающих, можно воспользоваться интересным лайфхаком. О нем мы расскажем далее.

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Как придать блеск волосам

Девушка в ТикТок показала удивительный способ сделать шевелюру блестящей за один сеанс очищения. Для этого необходимо только взять прозрачный шампунь и добавить в него упаковку глиттера любого оттенка. Затем шампунь необходимо хорошо перемешать и помыть им волосы. После укладки под искусственным светом вы сможете рассмотреть удивительное и очаровывающее сияние.

Смотрите видео о том, как сделать волосы празднично-блестящими:

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